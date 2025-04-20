4 дня
Вдоль кромки Красного моря: нешаблонный тур с ночёвками в кемпинге и на борту яхты
Понырять у отдалённых коралловых рифов, полакомиться фруктами и морепродуктами и сойти на остров
Начало: Хургада, поздний вечер накануне 1-го дня, точное в...
20 апр в 06:00
3 мая в 06:00
€370 за человека
8 дней
В объятиях Красного моря: снорклинг, подводный мир и отдых на яхте
Поплавать с дельфинами и черепахами, пройти обучение по фридайвингу и рассмотреть кораллы
Начало: Аэропорт Хургады (по согласованию возможен другой)...
2 мар в 08:00
4 мая в 08:00
$2 242 за человека
2 дня
Индивидуальное путешествие из Хургады в Каир: пирамиды Саккары и Гизы и «африканское» сафари
Понаблюдать за животными и послушать увлекательные рассказы гида-историка о жизни фараонов
Начало: Хургада, 2:00
20 дек в 02:00
27 дек в 02:00
€800 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «В мае»
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