Александрия - жемчужина Средиземного моря

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Мы отправимся в мини-путешествие по одному из самых красивых и исторически ценных городов Египта – Александрии.

Вы познакомитесь с историей необыкновенного города и его архитектурой, прогуляетесь на побережье и сделаете массу эффектных фотографий.
Александрия - жемчужина Средиземного моря
Александрия - жемчужина Средиземного моря
Александрия - жемчужина Средиземного моря
Александрия - жемчужина Средиземного моря
Александрия - жемчужина Средиземного моря
Александрия - жемчужина Средиземного моря
Ближайшие даты:
5
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апр
7
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Что вас ожидает:

  • Средиземное море
  • Исторический центр Александрии
  • Греко-римские памятники города
  • Амфитеатр
  • Катакомбы Ком-Эль-Шокафа
  • Форт
  • Мечеть
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее:

Александрия – исторически важный город, который находится в 220 км. от Каира. Это вторая египетская столица, культурный центр и главный морской порт Египта.
За время нашей экскурсии вы прогуляетесь на берегу Средиземного моря и насладитесь прекрасными видами, посетите греко-римские памятники города, амфитеатр, катакомбы Ком-Эль-Шокафа, а также форт, мечеть и не только!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Трансфер
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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