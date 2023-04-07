Мы отправимся в мини-путешествие по одному из самых красивых и исторически ценных городов Египта – Александрии.
Вы познакомитесь с историей необыкновенного города и его архитектурой, прогуляетесь на побережье и сделаете массу эффектных фотографий.
Вы познакомитесь с историей необыкновенного города и его архитектурой, прогуляетесь на побережье и сделаете массу эффектных фотографий.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Средиземное море
- Исторический центр Александрии
- Греко-римские памятники города
- Амфитеатр
- Катакомбы Ком-Эль-Шокафа
- Форт
- Мечеть
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее:
Александрия – исторически важный город, который находится в 220 км. от Каира. Это вторая египетская столица, культурный центр и главный морской порт Египта.
За время нашей экскурсии вы прогуляетесь на берегу Средиземного моря и насладитесь прекрасными видами, посетите греко-римские памятники города, амфитеатр, катакомбы Ком-Эль-Шокафа, а также форт, мечеть и не только!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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