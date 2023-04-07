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Александрия – исторически важный город, который находится в 220 км. от Каира. Это вторая египетская столица, культурный центр и главный морской порт Египта.

За время нашей экскурсии вы прогуляетесь на берегу Средиземного моря и насладитесь прекрасными видами, посетите греко-римские памятники города, амфитеатр, катакомбы Ком-Эль-Шокафа, а также форт, мечеть и не только!