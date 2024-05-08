Экскурсии по мечетям и соборам Каира

Найдено 4 экскурсии в категории «Мечети и Соборы» в Каире, цены от €100, скидки до 35%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каир - город всех эпох
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Каир - город всех эпох: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, посетив его древние и современные достопримечательности. Уникальные места, комфортабельный транспорт и опытные гиды
Начало: По месту вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230 за всё до 10 чел.
Самобытный Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200160 за всё до 4 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180135 за всё до 3 чел.
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
🚌 На автобусе
скидка
35%
Индивидуальная
8 часов
Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
Совершить путешествие от эры фараонов до наших дней и познакомиться с символами Каира
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
153100 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    8 мая 2024
    Каир - город всех эпох
    Огромная благодарность Кадри за прекрасно организованную и очень интересную экскурсию!! Без преувеличения, это лучший экскурсовод, с кем мы когда-либо знакомились
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    с новыми местами. Кадри очень много знает и интересно рассказывает об истории Египта и Каира, о прошлом и настоящем страны, обычаях, культуре. Очень отзывчивый и внимательный. Каир, действительно, - город всех эпох. Одного дня совершенном недостаточно. Но благодаря Кадри за время экскурсии мы узнали и увидели очень много. Однозначно рекомендуем и эту, и другие экскурсии с Кадри.

  • А
    Алексей
    3 мая 2024
    Самобытный Каир
    Сходили на экскурсию по сокращенному маршруту - из-за детей, которым все эти экскурсии до лампочки, Имад заменил по моей просьбе
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    коптский квартал на прогулку на катере. Что сказать - все хорошо. Имад отличный рассказчик, кроме голой передачи информации группе еще чувствуешь личное отношение гида к описываемым событиям, а это тоже очень интересно(в конце концов, информацию можно и в интернете прочитать). В общем, наилучшие рекомендации!

    Сходили на экскурсию по сокращенному маршруту - из-за детей, которым все эти экскурсии до лампочки, Имад
  • E
    Ekaterina
    15 апреля 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Все заранее организовали, была всегда на связи. Проводила много времени в телефоне🤷‍♀️. Спасибо
  • В
    Виктория
    12 марта 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Провели 3 марта 2024 года с Джихан прекрасный день в экскурсии по Каиру. Очень впечатлили мечети в Цитадели и вид
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    на город. Экскурсия организована в т. ч. и на комфортном легковом автомобиле с кондиционером, так что мы и не устали, несмотря на длительность экскурсии. Джихан рассказывала интересно, отвечала на все вопросы, подстраивалась под наши пожелания в ходе экскурсии. Внимательно отнеслась даже к нашим просьбам, не связанным непосредственно с экскурсией: забрала на экскурсию в одном месте и отвезла в другое, организовала приятный и недорогой обед, покупку по нашему желанию сувениров, а также местных фруктов по дороге. У нас с мужем остались только приятные воспоминания об этой экскурсии. Единственно, для нас экспозиция Музея цивилизации оказалась не очень интересна, Каирский египетский музей произвел гораздо лучшее впечатление.

  • О
    Ольга
    25 января 2024
    Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
    Экскурсия была организована отлично. Очень интересный маршрут. Отдельное спасибо нашему гиду Джихан. В следующий наш визит в Египет, обязательно повторим!
  • Ю
    Юлия
    9 января 2024
    Самобытный Каир
    Отличная программа для знакомства с Каиром. Посетили много колоритных мест. Гид Амр подробно и очень интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Всем рекомендую!
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  • Т
    Татьяна
    30 декабря 2023
    Самобытный Каир
    Экскурсия получилась по мусульманским мечетям и коптским и католическим храмам Каира. Почти паломническая. Экскурсовод Амр очень эрудированный, дотошно излагал нам
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    историю Египта и историю религий. Претензий к качеству проведения экскурсии нет. Если ваша цель узнать историю религий и подробно историю Египта -рекомендую экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Мечети и Соборы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Три грани Египта: Музей мумий, мечети и восточный базар
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  2. Самое главное
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  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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