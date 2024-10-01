Представьте, как атмосферно находиться среди зеленых полей на грани с бескрайней пустыней, рядом с великими пирамидами древних египтян на фоне закатного солнца! Мы побываем в небольшой египетской деревушке, осмотрим легендарные окрестности и попробуем вкуснейший обед, приготовленный прямо на костре. После этой экскурсии невозможно не влюбиться в Каир!
Описание экскурсии
О деревенской жизни и легендарных пирамидах Это необычная, интересная программа. Мы влюбим вас в настоящую жизнь египтян, которую не увидеть в популярных городах. Мы окажемся на грани древней цивилизации, в небольшом поселке. Здесь люди живут рядом с природой, наедине со своими великими предками, и питаются только тем, что даст им урожай. Мы увидим зелёные поля и бескрайнюю пустыню, посетим два самых интересных исторических объекта: некрополи Саккара и Дахшур. Там находятся загадочные сокровища:
ступенчатая пирамида Джосера, • мистический Серапеум, • пирамида Тити, • мастабы богатых людей. Вы увидите розовую и белую пирамиды и даже сможете попасть внутрь. После археологической программы вас ждет вкуснейший обед, который, поверьте, вы никогда раньше не пробовали! Вас ждут натуральные блюда, приготовленные с душой. А еще прямо в зелёных полях мы погрузимся в жизнь египетской деревушки, научимся выпекать хлеб, попробуем кальян, а также различные виды чая, кофе и напитков. Обратите внимание! У вас есть возможность забронировать программу только с обедом и без археологической программы. Трансфер и заказ обеда с программой в деревушке. Представляем бесплатный трансфер без доплаты из гостиниц Каира и Гизы, за доплату если из новых городов за Каиром или Гизой, а также из аэропорта.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ступенчатая пирамида Джосара
- Пирамида Тити
- Мастаба Каджмни
- Серапеум
- Розовая пирамида
- Белая ромбовидная пирамида
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида-египтолога
- Полицейские разрешения
- Комфортабельный транспорт: 1-2 чел легковая машина (включена в стоимость) из гостиниц Каира и Гизы
- Услуги опытного водителя
- Обед
- Экскурсия в поселке
- Напитки: чай, кофе, свежие напитки, кальян
Что не входит в цену
- Входные билеты в Саккару - 450 фунтов (15$), Серапеум - 270 фунтов (9$), Дахшур - 150 фунтов (5$)
- От 3-8 чел доплата за микроавтобус 40$
- Трансфер из новых городов за Каиром или Гизой, а также из аэропорта - за доплату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас из вашего отеля
Завершение: Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Отличная программа — насыщенная, интересная, за один день успели посмотреть пирамиды, прокатились на верблюдах, познакомились с основными сокровищами национального музея, посмотрели на город с Нила. Понравилась обзорная экскурсия по Каиру! Спасибо нашему гиду — внимательный, хорошо говорит на русском и любит свою работу!
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