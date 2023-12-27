Гастрономия в глубине цивилизации

Индивидуальная экскурсия в Каире
Представьте, как атмосферно находиться среди зеленых полей на грани с бескрайней пустыней, рядом с великими пирамидами древних египтян на фоне закатного солнца! Мы побываем в небольшой египетской деревушке, осмотрим легендарные окрестности и попробуем вкуснейший обед, приготовленный прямо на костре. После этой экскурсии невозможно не влюбиться в Каир!
Гастрономия в глубине цивилизации
Гастрономия в глубине цивилизации
Гастрономия в глубине цивилизации
Гастрономия в глубине цивилизации
Гастрономия в глубине цивилизации
Гастрономия в глубине цивилизации
Ближайшие даты:
27
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Что вас ожидает:

  • Ступенчатая пирамида Джосара
  • Пирамида Тити
  • Мастаба Каджмни
  • Серапеум
  • Розовая пирамида
  • Белая ромбовидная пирамида

Описание

О деревенской жизни и легендарных пирамидах Это необычная, интересная программа. Мы влюбим вас в настоящую жизнь египтян, которую не увидеть в популярных городах. Мы окажемся на грани древней цивилизации, в небольшом поселке. Здесь люди живут рядом с природой, наедине со своими великими предками, и питаются только тем, что даст им урожай. Мы увидим зелёные поля и бескрайнюю пустыню, посетим два самых интересных исторических объекта: некрополи Саккара и Дахшур. Там находятся загадочные сокровища:
ступенчатая пирамида Джосера, • мистический Серапеум, • пирамида Тити, • мастабы богатых людей. Вы увидите розовую и белую пирамиды и даже сможете попасть внутрь. После археологической программы вас ждет вкуснейший обед, который, поверьте, вы никогда раньше не пробовали! Вас ждут натуральные блюда, приготовленные с душой. А еще прямо в зелёных полях мы погрузимся в жизнь египетской деревушки, научимся выпекать хлеб, попробуем кальян, а также различные виды чая, кофе и напитков.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги водителя
  • Услуги русскоязычного гида
  • Обед
  • Экскурсия в поселке
  • Напитки:чай, кофе, свежие напитки, кальян
  • Полицейские разрешения
Что не входит
  • Входные билеты в Саккару — 450 фунтов (15$)
  • Серапеум — 270 фунтов (9$)
  • Дахшур —150 фунтов (5$)
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • У нас есть возможность только забронировать программу с обедом и без археологической программы. Трансфер и заказ обеда с программой в деревушке. Представляем бесплатный трансфер без доплаты из гостиниц Каира и Гизы
  • За доплату если из новых городов за Каиром или Гизой
  • А также из аэропорта
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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