Представьте, как атмосферно находиться среди зеленых полей на грани с бескрайней пустыней, рядом с великими пирамидами древних египтян на фоне закатного солнца! Мы побываем в небольшой египетской деревушке, осмотрим легендарные окрестности и попробуем вкуснейший обед, приготовленный прямо на костре. После этой экскурсии невозможно не влюбиться в Каир!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Ступенчатая пирамида Джосара
- Пирамида Тити
- Мастаба Каджмни
- Серапеум
- Розовая пирамида
- Белая ромбовидная пирамида
Описание
О деревенской жизни и легендарных пирамидах Это необычная, интересная программа. Мы влюбим вас в настоящую жизнь египтян, которую не увидеть в популярных городах. Мы окажемся на грани древней цивилизации, в небольшом поселке. Здесь люди живут рядом с природой, наедине со своими великими предками, и питаются только тем, что даст им урожай. Мы увидим зелёные поля и бескрайнюю пустыню, посетим два самых интересных исторических объекта: некрополи Саккара и Дахшур. Там находятся загадочные сокровища:
ступенчатая пирамида Джосера, • мистический Серапеум, • пирамида Тити, • мастабы богатых людей. Вы увидите розовую и белую пирамиды и даже сможете попасть внутрь. После археологической программы вас ждет вкуснейший обед, который, поверьте, вы никогда раньше не пробовали! Вас ждут натуральные блюда, приготовленные с душой. А еще прямо в зелёных полях мы погрузимся в жизнь египетской деревушки, научимся выпекать хлеб, попробуем кальян, а также различные виды чая, кофе и напитков.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги водителя
- Услуги русскоязычного гида
- Обед
- Экскурсия в поселке
- Напитки:чай, кофе, свежие напитки, кальян
- Полицейские разрешения
- Что не входит
- Входные билеты в Саккару — 450 фунтов (15$)
- Серапеум — 270 фунтов (9$)
- Дахшур —150 фунтов (5$)
- Место начала и завершения?
- Место вашего пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- У нас есть возможность только забронировать программу с обедом и без археологической программы. Трансфер и заказ обеда с программой в деревушке. Представляем бесплатный трансфер без доплаты из гостиниц Каира и Гизы
- За доплату если из новых городов за Каиром или Гизой
- А также из аэропорта
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.