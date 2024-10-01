О деревенской жизни и легендарных пирамидах Это необычная, интересная программа. Мы влюбим вас в настоящую жизнь египтян, которую не увидеть в популярных городах. Мы окажемся на грани древней цивилизации, в небольшом поселке. Здесь люди живут рядом с природой, наедине со своими великими предками, и питаются только тем, что даст им урожай. Мы увидим зелёные поля и бескрайнюю пустыню, посетим два самых интересных исторических объекта: некрополи Саккара и Дахшур. Там находятся загадочные сокровища:

ступенчатая пирамида Джосера, • мистический Серапеум, • пирамида Тити, • мастабы богатых людей. Вы увидите розовую и белую пирамиды и даже сможете попасть внутрь. После археологической программы вас ждет вкуснейший обед, который, поверьте, вы никогда раньше не пробовали! Вас ждут натуральные блюда, приготовленные с душой. А еще прямо в зелёных полях мы погрузимся в жизнь египетской деревушки, научимся выпекать хлеб, попробуем кальян, а также различные виды чая, кофе и напитков. Обратите внимание! У вас есть возможность забронировать программу только с обедом и без археологической программы. Трансфер и заказ обеда с программой в деревушке. Представляем бесплатный трансфер без доплаты из гостиниц Каира и Гизы, за доплату если из новых городов за Каиром или Гизой, а также из аэропорта.