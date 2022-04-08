Каир как живая энциклопедия Египта

Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней

Индивидуальная
Многие приезжают в столицу ради шедевров Гизы, и мы обязательно познакомим вас с главными легендами Древнего мира.

Но также покажем, что культурное наследие Египта намного богаче.

Вы исследуете памятники греко-римской, еврейской, христианской и исламской эпох.

Посетите средневековую цитадель и святыни трех религий, а еще старейший базар страны с колоритным кафе 18 века.
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
Каир как живая энциклопедия Египта
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Что вас ожидает

Пирамиды в Гизе

Начнем с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света, пирамиды Хеопса. Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего кладбища — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа.

Египетский национальный музей

Отдельное внимание уделим крупнейшему в мире хранилищу предметов древнеегипетского искусства. В музее представлено более 1700 экспонатов от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй. Перед вами предстанут буквально ожившие картинки с книг о древнеегипетской цивилизации — папирусы и монеты разных эпох, саркофаги, а особенное впечатление вы получите, рассматривая золотые сокровища самого Тутанхамона.

Крепость Саладина

Далее в программе знаковый памятник исламского Каира и военной архитектуры Средневековья. Вы узнаете историю сооружения, основанного для защиты от крестоносцев и служившего резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. И побываете в самой красивой из трех местных мечетей — Мухаммеда Али, построенной в стиле мечети Султана Ахмеда в Стамбуле.

Религиозный комплекс в Старом Каире

В историческом центре вы также посетите сакральные места сразу трех авраамических религий. Познакомитесь с древнейшей мечетью на территории Африки и образцами старинной декоративной мозаики, которая является частью культурного наследия Египта. Осмотрите одну из старейших синагог Бен Эзра, построенную в 4 веке, и Висячую церковь Святой Девы Марии, где поговорим о знаменитом коптском храме Старого Каира.

Восточная сказка Хан Эль Халили

В древнейшем рынке Египта вы встретите не только колоритные торговые ряды и магазины мастеров с россыпью всевозможных изделий, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в кафе Эль Фишави 1773 года, старейшем в Каире.

Традиции и обычаи современного Египта

В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах.

Другие интересные места Каира (можно заменить объект программы выше одним из них)

  • Район Саккара с пирамидой Джосера, которая считается первой попыткой строения царских гробниц в пирамидном формате за 100 лет до пирамиды Хеопса в Гизе.
  • Мемфис. Первая столица древнего Египта при царе Менeсе, который объединил Египет и основал первую династию.
  • Фараонская деревня. Если в вашей программе нет Луксора, ее стоит посетить. Здесь вы рассмотрите все детали жизни при фараонах — с пахоты земли до строения точной копии гробницы Тутанхамона с её сокровищами. А также увидите растение папирус.
  • Каирская башня — символ современного Каира, известна вращающимся рестораном и смотровой площадкой с отличной панорамой.
  • Дворец Абдин. Одна из королевских и президентских резиденций с 1874 года.
  • Коптский музей. Соседствует с висячей церковью в Старом Каире. В музее представлено много артефактов, связанных с историей христианства на египетской земле.
  • Музей исламского искусства. Впечатляющая коллекция персидской и турецкой керамики, текстиля, металлических, деревянных и каменных артефактов.
  • Город мусорщиков (заббалинов). Антуражный район, где сформировалось особое сообщество людей, занимающихся сортировкой мусора в 20-миллионном Каире.
  • Пещерный монастырь Святого Симеона Сапожника. Крупнейшее на Ближнем и Среднем Востоке христианское сооружение.

Организационные детали

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В цену входит трансфер на современном микроавтобусе Тойота 2022 года с кондиционером
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты на территорию пирамид Гизы и Сфинкса — 13 $, посещение пирамиды Хеопса — 26 $, Египетского национального музея — 13 $, цитадели Саладина — 12 $, по желанию путешественников прогулка по Нилу — 10 $, обед — 5-7 $.

Как проводится экскурсия

  • Мы встретим вас в любом месте в Каире и привезём обратно
  • В программе не предусмотрены заезды в магазины
  • По желанию группы возможна замена одной достопримечательности

Время работы объектов

  • Пирамиды, Египетский национальный музей и крепость Саладина — 08:00-16:00, во время Рамадана до 13:30
  • Религиозный комплекс в Старом Каире и восточный базар Хан Эль Халили — до 21:00

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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