Начнем с главного — величайшего в мире погребального сооружения и единственного из сохранившихся чудес света, пирамиды Хеопса. Вы буквально прикоснетесь к одной из главных загадок Древнего мира, услышите мифы и факты о легендарных строениях. А после рассмотрите вблизи стража всего кладбища — Сфинкса, возле которого поговорим о древнейшей монументальной скульптуре на Земле, дошедшей до наших дней, и разберемся в символике мистического существа.
Отдельное внимание уделим крупнейшему в мире хранилищу предметов древнеегипетского искусства. В музее представлено более 1700 экспонатов от гранитных миниатюрных скарабеев до десятиметровых статуй. Перед вами предстанут буквально ожившие картинки с книг о древнеегипетской цивилизации — папирусы и монеты разных эпох, саркофаги, а особенное впечатление вы получите, рассматривая золотые сокровища самого Тутанхамона.
Далее в программе знаковый памятник исламского Каира и военной архитектуры Средневековья. Вы узнаете историю сооружения, основанного для защиты от крестоносцев и служившего резиденцией всех правителей Египта до 1874 года. И побываете в самой красивой из трех местных мечетей — Мухаммеда Али, построенной в стиле мечети Султана Ахмеда в Стамбуле.
В историческом центре вы также посетите сакральные места сразу трех авраамических религий. Познакомитесь с древнейшей мечетью на территории Африки и образцами старинной декоративной мозаики, которая является частью культурного наследия Египта. Осмотрите одну из старейших синагог Бен Эзра, построенную в 4 веке, и Висячую церковь Святой Девы Марии, где поговорим о знаменитом коптском храме Старого Каира.
В древнейшем рынке Египта вы встретите не только колоритные торговые ряды и магазины мастеров с россыпью всевозможных изделий, но и множество архитектурных памятников. Здесь же мы предложим вам выпить чашечку чая или кофе за мраморным столиком в кафе Эль Фишави 1773 года, старейшем в Каире.
В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарных системах и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах.
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.