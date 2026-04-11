Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Начало: Ваш отель
«Насладитесь атмосферой праздника, музыкой и ароматом Востока — идеальный вечер, полный романтики и восточного колорита»
$50 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Необычное путешествие по вечернему Каиру
Круиз по Нилу, танцы дервишей Танура, базар Хан-эль-Халили и элитный район Замалек
Начало: От вашего отеля
«национальные песни и живая музыка»
Завтра в 16:30
18 апр в 16:30
$170 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Огни Каира: круиз по Нилу и восточный рынок Хан эль-Халили
Начало: Ваш отель
«Атмосфера, огни и музыка создадут настоящее восточное волшебство»
$250 за всё до 5 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Пирамиды + Большой Египетский музей + круиз по Нилу
Начало: Ваш отель в Каире
«яркое шоу: танец живота, традиционная «Танура» и живая музыка на разных языках»
$225.30
$265 за всё до 3 чел.
-
39%
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерний круиз по Нилу с ужином и восточным шоу
Романтика, огни города и танцы под звёздным небом - как в сказке «Тысяча и одна ночь» (из Каира)
Начало: В вашем отеле
«Вас ждут танцы живота, красочное танура-шоу, живая музыка и ароматные блюда»
Расписание: ежедневно в 18:00
Завтра в 18:00
18 апр в 18:00
$56
$92 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир: Цитадель, парк Аль-Азхар и круиз по Нилу
Начало: У входа в ваш отель
«Завершим наш день незабываемым вечером: круиз по Нилу с роскошным ужином, живой музыкой и ярким фольклорным шоу под огнями ночного города»
$176
$220 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения11 апреля 2026Большое спасибо Махмуду за увлекательное знакомство с Каиром.
- ААлександра1 апреля 2026Все прошло хорошо, у отеля встретил водитель, довез до корабля, там проводил, купил билеты, все очень удобно, потом отвез обратно
- ДДмитрий20 февраля 2026Посетили экскурсию по пирамидам Гизы и в новый музей в Каире. Нас было двое — взрослый и ребёнок 13 лет.
- ЕЕкатерина5 февраля 2026На экскурсии увидели зажигательное шоу на теплоходе, окунулись в атмосферу очень колоритного восточного базара. Гид клиентоориентирован. Все очень понравилось.
- ТТатьяна26 января 2026Хочу поблагодарить Ахмеда за прекрасно организованный день в Каире. Нас встретил водитель Мохаммед, автомобиль был новый и очень комфортный для
- MMarina20 января 2026Водитель забрал из отеля, гид Мухаммед встретил, проводил на теплоход, всё объяснил. На теплоходе был шведский стол, напитки за дополнительную
- ЕЕлена9 января 2026Большое спасибо за экскурсию! Мы остались в полном восторге. Посетили Каирский музей и пирамиды — всё прошло отлично, получили массу положительных эмоций.
- ААлександр8 января 2026Экскурсия превзошла ожидания. Организация на высоком уровне: учли все пожелания и детали. Мы прилетели в Каир всего на один день
- ООксана4 января 2026Были на экскурсии в Каире. Посещение пирамид — это впечатление, которое сложно забыть. Благодарим гидов Ахмеда и Бешо за интересные рассказы и помощь. Экскурсия получилась насыщенной: от пирамид до нового Каирского музея. Отличное погружение в историю города.
- ППолина31 декабря 2025Очень благодарна гидам за прекрасно организованные экскурсии и заботливое сопровождение. Программа была насыщенной, но без перегрузки, в комфортном темпе. Посетили
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Музыкальные теплоходы»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
