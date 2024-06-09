Лучшее в Каире за 1 день

Восхититься египетскими пирамидами, изучить древние артефакты и отправиться в мини-круиз по Нилу
Посетите главные жемчужины Каира за одну экскурсию! Начнём день с изучения пирамид Гизы, которые считаются одним из чудес света. Продолжим знакомством с богатой коллекцией древностей Египетского музея. Вы увидите сокровища Тутанхамона, саркофаги, погребальные маски, и узнаете их таинственную историю. А завершим путешествие неспешной прогулкой по Нилу на традиционной лодке-фелуке.
Лучшее в Каире за 1 день
Лучшее в Каире за 1 день
Лучшее в Каире за 1 день
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30

Описание круиза

Что вас ожидает

Три самые высокие пирамиды Древнего Египта — Хеопса, Хефрена и Микерина, а также их мистический страж Сфинкс (3 ч). Пирамиды Гизы — это самые известные достопримечательности Египта, они были построены 4500 лет назад для погребения фараонов и до сих пор окутаны ореолом загадочности.

Египетский музей (2 ч). Здесь собрано огромное количество древностей — саркофаги, мумии и их погребальные маски, манускрипты, драгоценности. Осмотреть более 150 тысяч экспонатов за 1 раз сложно, но мы постараемся охватить самые значимые и интересные.

Прогулка по Нилу. Вы проплывёте по самой длинной реке в мире на традиционной фелуке и оцените Каир с воды.

Во время экскурсии вы узнаете интересные факты из истории Каира и его вековых достопримечательностей, познакомитесь с разными версиями появления пирамид и раскроете тайны музейных экспонатов.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном автомобиле Hyundai или Toyota, услуги русскоговорящего гида, все входные билеты, прогулка по Нилу на лодке, питьевая вода в неограниченном количестве
  • По желанию за дополнительную плату можете войти внутрь пирамиды Хеопса и покататься на верблюде — актуальную стоимость уточняйте в переписке. Также отдельно оплачивается обед (по желанию)
  • Детям до 5 лет бесплатно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€90
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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