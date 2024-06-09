Посетите главные жемчужины Каира за одну экскурсию! Начнём день с изучения пирамид Гизы, которые считаются одним из чудес света. Продолжим знакомством с богатой коллекцией древностей Египетского музея. Вы увидите сокровища Тутанхамона, саркофаги, погребальные маски, и узнаете их таинственную историю. А завершим путешествие неспешной прогулкой по Нилу на традиционной лодке-фелуке.

Описание круиза

Что вас ожидает

Три самые высокие пирамиды Древнего Египта — Хеопса, Хефрена и Микерина, а также их мистический страж Сфинкс (3 ч). Пирамиды Гизы — это самые известные достопримечательности Египта, они были построены 4500 лет назад для погребения фараонов и до сих пор окутаны ореолом загадочности.

Египетский музей (2 ч). Здесь собрано огромное количество древностей — саркофаги, мумии и их погребальные маски, манускрипты, драгоценности. Осмотреть более 150 тысяч экспонатов за 1 раз сложно, но мы постараемся охватить самые значимые и интересные.

Прогулка по Нилу. Вы проплывёте по самой длинной реке в мире на традиционной фелуке и оцените Каир с воды.

Во время экскурсии вы узнаете интересные факты из истории Каира и его вековых достопримечательностей, познакомитесь с разными версиями появления пирамид и раскроете тайны музейных экспонатов.

Организационные детали