Индивидуальная экскурсия из Каира в Александрию

Индивидуальная экскурсия в Каире
Если Египет — это сердце истории, то Александрия — это сердце Египта. Второй по величине город страны известен всему миру как Жемчужина Средиземноморья. В Александрии вы своими глазами увидите сокровища древней цивилизации и артефакты культуры Египта. На нашей экскурсии вы исследуете Александрию и погрузитесь в её историю и особую атмосферу.
Индивидуальная экскурсия из Каира в Александрию
Индивидуальная экскурсия из Каира в Александрию
Индивидуальная экскурсия из Каира в Александрию
Индивидуальная экскурсия из Каира в Александрию
Индивидуальная экскурсия из Каира в Александрию
Индивидуальная экскурсия из Каира в Александрию
Индивидуальная экскурсия из Каира в Александрию
Ближайшие даты:
10
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Что вас ожидает:

  • Форт Кайт-Бей
  • Римский амфитеатр
  • Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси
  • Александрийская библиотека

Описание

Форт Кайт-Бей Это охранное сооружение было возведено в XV веке на месте легендарного Фаросского маяка, одного из семи чудес света. На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море. Римский амфитеатр Единственный на территории Египта римский амфитеатр перенесёт вас во времена древнеримского владычества. В своё время в театре помещалось до 800 человек. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами. Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси Одна из известнейших и красивейших мечетей Александрии названа в честь суфийского святого, жившего в XIII веке. Оказавшись в храме, вы оцените андалузский стиль архитектуры. Мечеть декорирована мозаичными панно и искусственным камнем, а верхняя часть украшена картинами в традиционном арабском стиле.

Александрийская библиотека

Она была построена в 2002 году с целью возрождения легендарной древней библиотеки. Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. На стенах высечены графемы из 120 различных письменных систем.

Традиции и обычаи современного Египта

В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. Уверены, экскурсия оправдает ваше желания. Важно знать:• Отправимся в Александрию в 07:30. Дорога до Александрии занимает 2–3 часа, предусмотрена одна санитарная остановка (15–20 минут — завтрак и туалет).
  • Экскурсия заканчивается в Александрии в 15:30. Возвращение в Каир к 18:00.
  • В программе не предусмотрены заезды в магазины.
  • Гибкая программа: по вашему желанию и по предварительной договоренности с гидом возможна замена одной достопримечательности на другую или корректировка программы с учетом маршрута и длительности поездки.
  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов нашей команды.
  • Экскурсия проводится индивидуально для вас без других туристов.
  • Заберём вас из места вашего пребывания в Каирe и привезём обратно.
  • Чтобы гарантировать вашу бронь, просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях), а остальную сумму напрямую гиду на экскурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается.

ежедневно с 07:30 до 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоязычного гида-египтолога из нашей команды.
  • Транспорт
  • Для группы до 2 человек (возможно с ребёнком) экскурсия проводится на современном легковом авто с кондиционером
  • Для большего количества до 7 человек — на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2022 с кондиционером
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Форт Кайт-Бей — 5$
  • Римский Амфитеатр — 5$, дети до 6 лет бесплатно, студенты и дети 6-12 лет — 50% скидка
  • Обед — 8-10$
Место начала и завершения?
Холл отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 07:30 до 18:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Чтобы гарантировать вашу бронь
  • Просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях)
  • А остальную сумму напрямую гиду на экакурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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