Форт Кайт-Бей Это охранное сооружение было возведено в XV веке на месте легендарного Фаросского маяка, одного из семи чудес света. На первом этаже форта вы увидите туннель, по которому солдаты могли безопасно добраться до порта, на втором — солдатские казармы и хранилище оружия, а на третьем — трон султана. Сверху вам откроются удивительные виды на Средиземное море. Римский амфитеатр Единственный на территории Египта римский амфитеатр перенесёт вас во времена древнеримского владычества. В своё время в театре помещалось до 800 человек. Вы увидите 13 рядов трибун из белого мрамора и розового гранита, пронумерованных греческими буквами и цифрами. Мечеть Абу-ль-Аббаса аль-Мурси Одна из известнейших и красивейших мечетей Александрии названа в честь суфийского святого, жившего в XIII веке. Оказавшись в храме, вы оцените андалузский стиль архитектуры. Мечеть декорирована мозаичными панно и искусственным камнем, а верхняя часть украшена картинами в традиционном арабском стиле.

Александрийская библиотека

Она была построена в 2002 году с целью возрождения легендарной древней библиотеки. Мы осмотрим здание, созданное в форме огромного цилиндра из стекла и алюминия. Вы увидите переднюю часть библиотеки, расположенную под 32-метровой остеклённой крышей. На стенах высечены графемы из 120 различных письменных систем.

Традиции и обычаи современного Египта

В путешествии вы также узнаете, как сейчас устроена жизнь в египетском обществе. Мы расскажем о традициях, связанных с женитьбой, разводом, рождением детей, об официальных и религиозных праздниках — священном месяце Рамадане, Рождестве пророка Мухаммеда и Иисуса Христа. Кроме того, вы разберетесь в древней и нынешней календарной системе и получите общее представление об экономике, доходах, образовании, острых социальных вопросах и их гендерных аспектах. Уверены, экскурсия оправдает ваше желания. Важно знать:• Отправимся в Александрию в 07:30. Дорога до Александрии занимает 2–3 часа, предусмотрена одна санитарная остановка (15–20 минут — завтрак и туалет).