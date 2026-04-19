Вы прогуляетесь по Аль-Муиз — одной из самых красивых исторических улиц города. Здесь сохранились памятники эпохи Фатимидов и Мамлюков, мечети, медресе, ворота и выразительные фасады с тонкой резьбой.
Затем окажетесь на рынке Хан эль-Халили — в шумном и колоритном пространстве с множеством лавок. Гид поможет сориентироваться и расскажет о его прошлом и современной жизни.
Круиз по Нилу
После прогулки вы отправитесь к причалу. Во время круиза вас ждёт ужин в формате «шведский стол», живая музыка, танура (танец с юбками), восточное танцевальное шоу и виды на Каир, залитый огнями.
Ориентировочный тайминг
15:00 — встреча в отеле, знакомство с гидом и выезд в Старый Каир 15:30–17:30 — прогулка по улице Аль-Муиз и рынку Хан эль-Халили 17:30–18:00 — переезд к причалу 18:00–20:00 — круиз по Нилу с ужином и шоу-программой 20:00 — возвращение в отель
Организационные детали
В стоимость входят билет на круиз с шоу-программой, а также ужин на борту. Напитки оплачиваются отдельно
С вами буду я или другой гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 129 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте.
Мы с моими коллегами поможем читать дальшеуменьшить
вам не просто увидеть пирамиды и Сфинкса, а почувствовать дыхание тысячелетней истории. Покажем не только туристический центр, но и аутентичные кварталы, где кипит настоящая жизнь Каира. Расскажем истории, которые не пишут в путеводителях, и поможем понять логику и душу этого огромного, шумного и гостеприимного города.
Для нас важно, чтобы после нашей встречи у вас остались не только стандартные фотографии, но и живое, тёплое воспоминание о Каире. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Этот день был словно из сказки «1001 ночь»! Огромное спасибо Ахмеду за его старания и невероятные усилия. Сразу видно, что этот человек искренне любит свою страну и хочет показать нам читать дальшеуменьшить
всё самое красивое, создавая незабываемую атмосферу. Это было потрясающее путешествие: от прогулки на лодке на закате до старого Каира. Мы посетили улицу Аль-Муиз и Хан эль-Халили, гуляли по старинным переулкам и наслаждались каждым моментом. Я искренне рекомендую всем идти именно с Ахмедом. У него глубокие знания истории, и он рассказывает очень много интересных фактов. Настоящий профессионал 🫶
Ахмед
Ответ организатора:
Ирина, спасибо огромное за такие добрые слова! 😊 Мне было очень приятно провести этот день с вами. Всегда рад видеть вас снова в Египте)
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