Это путешествие соединяет историю и отдых: сначала вы исследуете атмосферные кварталы исламского Каира, а затем проведёте вечер на теплоходе, наслаждаясь видами на столицу, ужином и шоу-программой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старый Каир

Вы прогуляетесь по Аль-Муиз — одной из самых красивых исторических улиц города. Здесь сохранились памятники эпохи Фатимидов и Мамлюков, мечети, медресе, ворота и выразительные фасады с тонкой резьбой.

Затем окажетесь на рынке Хан эль-Халили — в шумном и колоритном пространстве с множеством лавок. Гид поможет сориентироваться и расскажет о его прошлом и современной жизни.

Круиз по Нилу

После прогулки вы отправитесь к причалу. Во время круиза вас ждёт ужин в формате «шведский стол», живая музыка, танура (танец с юбками), восточное танцевальное шоу и виды на Каир, залитый огнями.

Ориентировочный тайминг

15:00 — встреча в отеле, знакомство с гидом и выезд в Старый Каир

15:30–17:30 — прогулка по улице Аль-Муиз и рынку Хан эль-Халили

17:30–18:00 — переезд к причалу

18:00–20:00 — круиз по Нилу с ужином и шоу-программой

20:00 — возвращение в отель

Организационные детали