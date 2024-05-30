Храмы и соборы Каира с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «Соборы и храмы» в Каире, цены от €43, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13581 за всё до 8 чел.
В сердце египетских пирамид
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
«Храмы, которые ведут к главным пирамидам»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10075 за всё до 8 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
55 отзывов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
«В коптском квартале города зайдём в храм, где гид расскажет библейское предание о Деве Марии и Иисусе»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
7843 за человека
Самобытный Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
«В старейших кварталах города вы осмотрите крепость-форт Вавилон, синагогу и древние храмы»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше!
  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Это было просто круто. Спасибо организаторам.
    Это было просто круто. Спасибо организаторам
  • Е
    Евгений
    22 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит этих денег! Гидом у
    читать дальше

    нас был Мухаммад - это просто выше похвал, настолько знать историю Египта от самого начала и уметь правильно приподнести информацию для людей это действительно круто! Маршрутом доволен, никто не торопил и сам не торопился, а на просьбу проехать в аптеку по пути сказал «без проблем все сделаем» за что тоже хочу передать большое спасибо! Ахмеду тоже спасибо! Быстро отвечает на сообщения и также заинтересован чтобы экскурсия прошла хорошо 💪🏼 На счет самой экскурсии хочу сказать что пирамиды это действительно чудеса света неописуемые и желаю каждому приехать и посмотреть на это! Достопримечательности Каира красивы по своему 🙌 рекомендую

    Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоитСегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит
  • В
    Виталий
    22 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день! Это уже вторая экскурсия от команды Ахмеда, и второй
    читать дальше

    раз мы с женой остались в полном восторге. Время экскурсии грамотно распланировано: все достопримечательности посетили не в момент пиковой загруженности туристами, благодаря чему знакомство с древними артефактами прошло комфортно. Да, на улице жарко, но мы же в Африке:) Места, которые удалось посетить, вызывают восторг и трепет своим величием. Ахмед - прекрасный гид и историк, который своими рассказами словно переносит нас в древний Египет. Я однозначно рекомендую эту экскурсию и команду Ахмеда, ведь понять и прикоснуться к древности намного интереснее, чем только увидеть ее наследие (которое, к слову, прекрасно). Благодарю команду Ахмеда, ведь, благодаря ей, мы действительно полюбили Каир, Египет, и с удовольствием посетим его в будущем снова. P.S. Возможно, для кого-то будет полезно, другая экскурсия, на которой мы были, была индивидуальная, что позволяет при желании корректировать маршрут. Экскурсии друг друга отлично дополняют, так что если как и мы хотите объять необъятное, то оно того однозначно стоит.

    Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день!
  • В
    Вадим
    17 мая 2024
    В сердце египетских пирамид
    Рекомендуем
  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Спасибо большое Мухамед Шаабан, за отличную экскурсию! Очень понравилось, узнал много интересного! Просто супер!
  • Н
    Наталья
    11 мая 2024
    В сердце египетских пирамид
    Экскурсия прошла интересно, все было замечательно
    Экскурсия прошла интересно, все было замечательно
  • В
    Владимир
    10 мая 2024
    В сердце египетских пирамид
    Нам очень понравилась экскурсия! Наш гид покорил наше сердце! Юмор, глубокое знание местных традиций и особенностей быта - то, что
    читать дальше

    нам было надо! Мы чувствовали себя комфортно. Гид показал самые необычные места, был с нами добр, заботился о нашем комфорте! Спасибо, Мухамед!

    Нам очень понравилась экскурсия! Наш гид покорил наше сердце! Юмор, глубокое знание местных традиций и особенностей
  • А
    Алексей
    3 мая 2024
    Самобытный Каир
    Сходили на экскурсию по сокращенному маршруту - из-за детей, которым все эти экскурсии до лампочки, Имад заменил по моей просьбе
    читать дальше

    коптский квартал на прогулку на катере. Что сказать - все хорошо. Имад отличный рассказчик, кроме голой передачи информации группе еще чувствуешь личное отношение гида к описываемым событиям, а это тоже очень интересно(в конце концов, информацию можно и в интернете прочитать). В общем, наилучшие рекомендации!

    Сходили на экскурсию по сокращенному маршруту - из-за детей, которым все эти экскурсии до лампочки, Имад
  • И
    Искрянов
    30 апреля 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Гид, очень позитивный человек. Весёлый, общительный. Но, в материале "плавает". Экскурсия вышла пресноватой и как будто бы торопливой. Посетили всё что хотели, везде нас сопроводил, помог купить билеты.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Соборы и храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
  2. В сердце египетских пирамид
  3. Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
  4. Самобытный Каир
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 43 до 160 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Уникальные экскурсии по соборам и храмам Каира. Познакомьтесь с архитектурными памятниками, историей и культурой региона. Участвуйте в наших экскурсиях и получите массу положительных эмоций!
ХорошоТам