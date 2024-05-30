1 чел.
По популярности
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135€81 за всё до 8 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
«Храмы, которые ведут к главным пирамидам»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€75 за всё до 8 чел.
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
«В коптском квартале города зайдём в храм, где гид расскажет библейское предание о Деве Марии и Иисусе»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
78€43 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
«В старейших кварталах города вы осмотрите крепость-форт Вавилон, синагогу и древние храмы»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200€160 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана30 мая 2024Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
- ФФедор28 мая 2024Это было просто круто. Спасибо организаторам.
- ЕЕвгений22 мая 2024Сегодня посетили вместе с женой этот тур, могу сказать смело, что это действительно шикарно и стоит этих денег! Гидом у
- ВВиталий22 мая 2024Главное в Каире, или как влюбиться в этот город за один день! Это уже вторая экскурсия от команды Ахмеда, и второй
- ВВадим17 мая 2024Рекомендуем
- ССергей12 мая 2024Спасибо большое Мухамед Шаабан, за отличную экскурсию! Очень понравилось, узнал много интересного! Просто супер!
- ННаталья11 мая 2024Экскурсия прошла интересно, все было замечательно
- ВВладимир10 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия! Наш гид покорил наше сердце! Юмор, глубокое знание местных традиций и особенностей быта - то, что
- ААлексей3 мая 2024Сходили на экскурсию по сокращенному маршруту - из-за детей, которым все эти экскурсии до лампочки, Имад заменил по моей просьбе
- ИИскрянов30 апреля 2024Гид, очень позитивный человек. Весёлый, общительный. Но, в материале "плавает". Экскурсия вышла пресноватой и как будто бы торопливой. Посетили всё что хотели, везде нас сопроводил, помог купить билеты.
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Соборы и храмы»
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Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Соборы и храмы" можно забронировать 4 экскурсии от 43 до 160 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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