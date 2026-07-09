Египет славится не только пирамидами и древними храмами. В Исмаилии вас ждёт история Суэцкого канала — инженерного проекта, который изменил мировую торговлю. Вы посетите дом его создателя Фердинанда де Лессепса, увидите, как проходят суда по одной из важнейших водных артерий мира, заглянете на рыбный рынок и попробуете блюда из свежих морепродуктов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $150 за экскурсию

Описание экскурсии

Дом Фердинанда де Лессепса. Вы посетите резиденцию человека, благодаря которому появился Суэцкий канал, и увидите предметы интерьера, фотографии и документы, в которых сохранилась история его строительства.

Суэцкий канал вблизи. На набережной и смотровой площадке понаблюдаете за проходом грузовых судов и контейнеровозов. А мы расскажем об истории канала: его роли в мировой торговле и экономике Египта.

Рыбный рынок Исмаилии. На рынке большой выбор свежих морепродуктов, которыми славится регион. Вы познакомитесь с местными традициями, особенностями повседневной жизни и культурой рыбаков, для которых Суэцкий канал остаётся важной частью работы.

Обед. Также вы посетите рыбный ресторан, где подают блюда из местных морепродуктов и традиционные египетские закуски.

Примерный тайминг

7:00–8:00 — выезд из Каира

10:30 — дом Фердинанда де Лессепса

11:30 — египетский завтрак (по желанию)

12:00 — набережная и смотровая площадка Суэцкого канала

13:30 — рыбный рынок Исмаилии

15:30 — обед в рыбном ресторане

17:30–18:30 — возвращение в Каир

Организационные детали