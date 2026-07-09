Мои заказы

Исмаилия и Суэцкий канал: путешествие из Каира

Провести день у легендарного канала, что соединил два моря
Египет славится не только пирамидами и древними храмами. В Исмаилии вас ждёт история Суэцкого канала — инженерного проекта, который изменил мировую торговлю.

Вы посетите дом его создателя Фердинанда де Лессепса, увидите, как проходят суда по одной из важнейших водных артерий мира, заглянете на рыбный рынок и попробуете блюда из свежих морепродуктов.
Исмаилия и Суэцкий канал: путешествие из Каира
Исмаилия и Суэцкий канал: путешествие из Каира
Исмаилия и Суэцкий канал: путешествие из Каира

Описание экскурсии

Дом Фердинанда де Лессепса. Вы посетите резиденцию человека, благодаря которому появился Суэцкий канал, и увидите предметы интерьера, фотографии и документы, в которых сохранилась история его строительства.

Суэцкий канал вблизи. На набережной и смотровой площадке понаблюдаете за проходом грузовых судов и контейнеровозов. А мы расскажем об истории канала: его роли в мировой торговле и экономике Египта.

Рыбный рынок Исмаилии. На рынке большой выбор свежих морепродуктов, которыми славится регион. Вы познакомитесь с местными традициями, особенностями повседневной жизни и культурой рыбаков, для которых Суэцкий канал остаётся важной частью работы.

Обед. Также вы посетите рыбный ресторан, где подают блюда из местных морепродуктов и традиционные египетские закуски.

Примерный тайминг

7:00–8:00 — выезд из Каира
10:30 — дом Фердинанда де Лессепса
11:30 — египетский завтрак (по желанию)
12:00 — набережная и смотровая площадка Суэцкого канала
13:30 — рыбный рынок Исмаилии
15:30 — обед в рыбном ресторане
17:30–18:30 — возвращение в Каир

Организационные детали

  • С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
  • В стоимость включено:
    — входные билеты на локации
    — бутилированная вода
    — трансфер из Каира на автомобиле или минивэне
    — детское кресло (по запросу)
  • Дополнительно оплачиваются:
    — традиционный египетский завтрак (по желанию)
    — обед в рыбном ресторане (~$10–20 за чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ресепшен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 4198 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «Исмаилия и Суэцкий канал: путешествие из Каира»

Колорит и контрасты Каира
На машине
8 часов
-
20%
32 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Колорит и контрасты Каира
Познакомиться с настоящим Каиром и реальной жизнью египтян
Завтра в 08:00
11 июл в 08:00
от $160$200 за всё до 2 чел.
Пирамиды + Каир
На машине
На микроавтобусе
7 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $144 за всё до 8 чел.
Сердце средневекового Каира
На машине
6 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $140 за всё до 8 чел.
Египетское комбо: Каир + пирамиды Гизы в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Египетское комбо: Каир + пирамиды Гизы в мини-группе
Идеальный маршрут для первого знакомства с Каиром и окрестностями
Начало: В пределах Каира по договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
от $150 за экскурсию