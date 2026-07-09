Провести день у легендарного канала, что соединил два моря
Египет славится не только пирамидами и древними храмами. В Исмаилии вас ждёт история Суэцкого канала — инженерного проекта, который изменил мировую торговлю.
Вы посетите дом его создателя Фердинанда де Лессепса, увидите, как проходят суда по одной из важнейших водных артерий мира, заглянете на рыбный рынок и попробуете блюда из свежих морепродуктов.
Описание экскурсии
Дом Фердинанда де Лессепса. Вы посетите резиденцию человека, благодаря которому появился Суэцкий канал, и увидите предметы интерьера, фотографии и документы, в которых сохранилась история его строительства.
Суэцкий канал вблизи. На набережной и смотровой площадке понаблюдаете за проходом грузовых судов и контейнеровозов. А мы расскажем об истории канала: его роли в мировой торговле и экономике Египта.
Рыбный рынок Исмаилии. На рынке большой выбор свежих морепродуктов, которыми славится регион. Вы познакомитесь с местными традициями, особенностями повседневной жизни и культурой рыбаков, для которых Суэцкий канал остаётся важной частью работы.
Обед. Также вы посетите рыбный ресторан, где подают блюда из местных морепродуктов и традиционные египетские закуски.
Примерный тайминг
7:00–8:00 — выезд из Каира 10:30 — дом Фердинанда де Лессепса 11:30 — египетский завтрак (по желанию) 12:00 — набережная и смотровая площадка Суэцкого канала 13:30 — рыбный рынок Исмаилии 15:30 — обед в рыбном ресторане 17:30–18:30 — возвращение в Каир
Организационные детали
С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
В стоимость включено: — входные билеты на локации — бутилированная вода — трансфер из Каира на автомобиле или минивэне — детское кресло (по запросу)
Дополнительно оплачиваются: — традиционный египетский завтрак (по желанию) — обед в рыбном ресторане (~$10–20 за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на ресепшен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 4198 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
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