Откройте для себя самый зелёный и уютный город Египта — Исмаилию, которую часто называют «египетской Швейцарией».
Здесь европейская архитектура встречается с величием Суэцкого канала, а улицы наполняет аромат спелого манго.
Вы увидите гигантские корабли, проходящие прямо через пустыню, попробуете деревенский завтрак, прогуляетесь по французскому кварталу и насладитесь морепродуктами на берегу озера Тимсах.
Описание экскурсии
8:00–10:00 — дорога в Исмаилию
10:00–12:00 — деревенский завтрак и фруктовый сад
Пирог фитир, натуральный мёд и домашний сыр. Также вы попробуете сезонные фрукты и даже сможете сами испечь лепёшки в печи.
12:00–13:00 — история Суэцкого канала
Посещение музея канала и дома-музея Фердинанда де Лессепса. Прогулка по французскому кварталу и знакомство с европейской архитектурой города.
13:00–13:30 — рыбный рынок
Мы заедем на знаменитый рынок, где вы выберете свежую рыбу и морепродукты для обеда.
13:30–15:00 — обед у озера Тимсах
Отправимся в уютный клуб на берегу озера, где повара приготовят для вас купленные морепродукты.
15:00 — возвращение в Каир
Вы узнаете:
- когда появилась идея соединить два моря
- как строился грандиозный Суэцкий канал и какую цену заплатил за это Египет
- почему Исмаилия выглядит как кусочек Европы и как французские инженеры проектировали этот город
- почему манго стал символом Исмаилии
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai, Toyota или MG
- Завтрак и все фрукты на садовом участке включены в стоимость
- Дополнительно оплачивается: обед и входные билеты в клуб на озере — $7 за чел.
- Мы попадём на разные праздники вкуса в зависимости от времени года: в феврале-мае — сезон клубники, в июне-сентябре — манго
- С вами поедет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 93 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
от $320 за экскурсию