Откройте для себя самый зелёный и уютный город Египта — Исмаилию, которую часто называют «египетской Швейцарией». Здесь европейская архитектура встречается с величием Суэцкого канала, а улицы наполняет аромат спелого манго. Вы увидите гигантские корабли, проходящие прямо через пустыню, попробуете деревенский завтрак, прогуляетесь по французскому кварталу и насладитесь морепродуктами на берегу озера Тимсах.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $320 за экскурсию

Описание экскурсии

8:00–10:00 — дорога в Исмаилию

10:00–12:00 — деревенский завтрак и фруктовый сад

Пирог фитир, натуральный мёд и домашний сыр. Также вы попробуете сезонные фрукты и даже сможете сами испечь лепёшки в печи.

12:00–13:00 — история Суэцкого канала

Посещение музея канала и дома-музея Фердинанда де Лессепса. Прогулка по французскому кварталу и знакомство с европейской архитектурой города.

13:00–13:30 — рыбный рынок

Мы заедем на знаменитый рынок, где вы выберете свежую рыбу и морепродукты для обеда.

13:30–15:00 — обед у озера Тимсах

Отправимся в уютный клуб на берегу озера, где повара приготовят для вас купленные морепродукты.

15:00 — возвращение в Каир

Вы узнаете:

когда появилась идея соединить два моря

как строился грандиозный Суэцкий канал и какую цену заплатил за это Египет

почему Исмаилия выглядит как кусочек Европы и как французские инженеры проектировали этот город

почему манго стал символом Исмаилии

Организационные детали