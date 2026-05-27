Исмаилия - манговая столица и сердце Суэцкого канала

Французский шарм, гигантские корабли и фруктовый рай Египта - из Каира
Откройте для себя самый зелёный и уютный город Египта — Исмаилию, которую часто называют «египетской Швейцарией».

Здесь европейская архитектура встречается с величием Суэцкого канала, а улицы наполняет аромат спелого манго.

Вы увидите гигантские корабли, проходящие прямо через пустыню, попробуете деревенский завтрак, прогуляетесь по французскому кварталу и насладитесь морепродуктами на берегу озера Тимсах.
Описание экскурсии

8:00–10:00 — дорога в Исмаилию

10:00–12:00 — деревенский завтрак и фруктовый сад

Пирог фитир, натуральный мёд и домашний сыр. Также вы попробуете сезонные фрукты и даже сможете сами испечь лепёшки в печи.

12:00–13:00 — история Суэцкого канала

Посещение музея канала и дома-музея Фердинанда де Лессепса. Прогулка по французскому кварталу и знакомство с европейской архитектурой города.

13:00–13:30 — рыбный рынок

Мы заедем на знаменитый рынок, где вы выберете свежую рыбу и морепродукты для обеда.

13:30–15:00 — обед у озера Тимсах

Отправимся в уютный клуб на берегу озера, где повара приготовят для вас купленные морепродукты.

15:00 — возвращение в Каир

Вы узнаете:

  • когда появилась идея соединить два моря
  • как строился грандиозный Суэцкий канал и какую цену заплатил за это Египет
  • почему Исмаилия выглядит как кусочек Европы и как французские инженеры проектировали этот город
  • почему манго стал символом Исмаилии

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai, Toyota или MG
  • Завтрак и все фрукты на садовом участке включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается: обед и входные билеты в клуб на озере — $7 за чел.
  • Мы попадём на разные праздники вкуса в зависимости от времени года: в феврале-мае — сезон клубники, в июне-сентябре — манго
  • С вами поедет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 93 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
вам не просто увидеть пирамиды и Сфинкса, а почувствовать дыхание тысячелетней истории. Покажем не только туристический центр, но и аутентичные кварталы, где кипит настоящая жизнь Каира. Расскажем истории, которые не пишут в путеводителях, и поможем понять логику и душу этого огромного, шумного и гостеприимного города. Для нас важно, чтобы после нашей встречи у вас остались не только стандартные фотографии, но и живое, тёплое воспоминание о Каире. Добро пожаловать!

от $320 за экскурсию