Изучить культурное наследие столицы Египта и ощутить роскошь королевской жизни
Первое, что приходит в голову при упоминании солнечного Каира, — это древние пирамиды Гизы.
Но открыть для себя необычную архитектуру египетской столицы можно и в черте города, ведь Каир славится своими дворцами.
Мы покажем вам несколько самых красивых и важных исторических построек, проведём по тронным залам, уютным внутренним дворикам и тенистым садам.
Но открыть для себя необычную архитектуру египетской столицы можно и в черте города, ведь Каир славится своими дворцами.
Мы покажем вам несколько самых красивых и важных исторических построек, проведём по тронным залам, уютным внутренним дворикам и тенистым садам.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Каир, столица Египта, известна своими великолепными дворцами, которые являются свидетелями богатой истории и культурного наследия города. Наша программа включает посещение следующих объектов:
- Дворец Мухаммеда Али — этот архитектурный шедевр находится внутри Крепости Саладин. Он был построен в 19 веке и служил резиденцией для правителя Египта Мухаммеда Али. Сегодня в дворце расположено несколько музеев, где вы узнаете неожиданные подробности из истории Египта.
- Дворец барона Эмпейна — мистический замок, построенный в 1911 году. Это многоярусное сооружение с куполами различной формы украшено скульптурами реальных и мистических животных. Дворец оброс необыкновенными мифами и легендами — подробности расскажет гид на экскурсии!
- Дворец Абдин — одна из главных достопримечательностей Каира. Он был построен в 19 веке и служил резиденцией для разных правителей Египта, включая пашу и короля Фарука. Сегодня дворец Абдин хранит богатую коллекцию предметов искусства и роскоши. Вы пройдёте по просторным залам, увидите приёмные комнаты, трапезные и спальни. А затем окажетесь в саду, украшенном фонтанами и цветочными клумбами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы организуем трансфер по программе на комфортабельном минивэне с кондиционером
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в дворцы (около 15$ с человека), обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 260 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться нашими знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.
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