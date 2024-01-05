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Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе

Каир славится своими великолепными дворцами. Посетите Дворец Мухаммеда Али, Дворец барона Эмпейна и Дворец Абдин в рамках индивидуальной экскурсии
Первое, что приходит в голову при упоминании солнечного Каира, - это древние пирамиды Гизы.

Но открыть для себя необычную архитектуру египетской столицы можно и в черте города, ведь Каир славится своими
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дворцами. Экскурсия включает посещение Дворца Мухаммеда Али, Дворца барона Эмпейна и Дворца Абдин. Гиды проведут вас по тронным залам, уютным внутренним дворикам и тенистым садам. Трансфер осуществляется на комфортабельном минивэне с кондиционером. Входные билеты и обед оплачиваются дополнительно

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Великолепные дворцы
  • 🚌 Комфортабельный трансфер
  • 📚 Профессиональные гиды
  • 🌿 Уютные внутренние дворики
  • 🎨 Богатая коллекция предметов искусства
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе
Каир по-королевски: посещение дворцов в мини-группе

Что можно увидеть

  • Дворец Мухаммеда Али
  • Дворец барона Эмпейна
  • Дворец Абдин

Описание экскурсии

Каир, столица Египта, известна своими великолепными дворцами, которые являются свидетелями богатой истории и культурного наследия города. Наша программа включает посещение следующих объектов:

  • Дворец Мухаммеда Али — этот архитектурный шедевр находится внутри крепости Саладин. Он был построен в 19 веке и служил резиденцией для правителя Египта Мухаммеда Али. Сегодня во дворце расположено несколько музеев, где вы узнаете неожиданные подробности из истории Египта.
  • Дворец барона Эмпейна — мистический замок, построенный в 1911 году. Это многоярусное сооружение с куполами различной формы украшено скульптурами реальных и мистических животных. Дворец оброс необыкновенными мифами и легендами — подробности расскажет гид на экскурсии!
  • Дворец Абдин — одна из главных достопримечательностей Каира. Он был построен в 19 веке и служил резиденцией для разных правителей Египта, включая пашу и короля Фарука. Сегодня дворец Абдин хранит богатую коллекцию предметов искусства и роскоши. Вы пройдёте по просторным залам, увидите приёмные комнаты, трапезные и спальни. А затем окажетесь в саду, украшенном фонтанами и цветочными клумбами.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Мы организуем трансфер по программе на комфортабельном минивэне с кондиционером
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворцы — 36 $/чел. за все, обед — 12 $/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
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хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
Интересная экскурсия. У гида хороший русский язык, увлекательно рассказывает. Всем рекомендую.
Интересная экскурсия. У гида хороший русский язык, увлекательно рассказывает. Всем рекомендую.
Интересная экскурсия. У гида хороший русский язык, увлекательно рассказывает. Всем рекомендую.
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О
Прекрасный гид, отличное владение русским языком! Неутомительно и интересно. Если располагаете временем, то берите его на целый день)!
Прекрасный гид, отличное владение русским языком! Неутомительно и интересно. Если располагаете временем, то берите его на целый день)!
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