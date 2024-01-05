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Провели экскурсии для 1257 туристов

читать дальше уменьшить хотим разделить с путешественниками. Наша главная цель — познакомить вас с Египтом, его великой историей и богатой культурой. Мы хотим поделиться знаниями, опытом и любовью к нашей стране, чтобы каждый гость мог увидеть и почувствовать все её прекрасные стороны. Особенность нашего подхода — в создании максимально комфортной и интересной атмосферы. Мы гарантируем высокое качество услуг, учитываем все потребности и интересы наших гостей и предлагаем индивидуальный подход.

Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы