Первое, что приходит в голову при упоминании солнечного Каира, - это древние пирамиды Гизы.
Но открыть для себя необычную архитектуру египетской столицы можно и в черте города, ведь Каир славится своими
Но открыть для себя необычную архитектуру египетской столицы можно и в черте города, ведь Каир славится своими
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Великолепные дворцы
- 🚌 Комфортабельный трансфер
- 📚 Профессиональные гиды
- 🌿 Уютные внутренние дворики
- 🎨 Богатая коллекция предметов искусства
Что можно увидеть
- Дворец Мухаммеда Али
- Дворец барона Эмпейна
- Дворец Абдин
Описание экскурсии
Каир, столица Египта, известна своими великолепными дворцами, которые являются свидетелями богатой истории и культурного наследия города. Наша программа включает посещение следующих объектов:
- Дворец Мухаммеда Али — этот архитектурный шедевр находится внутри крепости Саладин. Он был построен в 19 веке и служил резиденцией для правителя Египта Мухаммеда Али. Сегодня во дворце расположено несколько музеев, где вы узнаете неожиданные подробности из истории Египта.
- Дворец барона Эмпейна — мистический замок, построенный в 1911 году. Это многоярусное сооружение с куполами различной формы украшено скульптурами реальных и мистических животных. Дворец оброс необыкновенными мифами и легендами — подробности расскажет гид на экскурсии!
- Дворец Абдин — одна из главных достопримечательностей Каира. Он был построен в 19 веке и служил резиденцией для разных правителей Египта, включая пашу и короля Фарука. Сегодня дворец Абдин хранит богатую коллекцию предметов искусства и роскоши. Вы пройдёте по просторным залам, увидите приёмные комнаты, трапезные и спальни. А затем окажетесь в саду, украшенном фонтанами и цветочными клумбами.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы организуем трансфер по программе на комфортабельном минивэне с кондиционером
- Дополнительно оплачиваются входные билеты во дворцы — 36 $/чел. за все, обед — 12 $/чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1257 туристов
Мы — профессиональные гиды, которые работают в сфере туризма уже более 16 лет. Специализируемся на истории и культуре Египта — это не только наша работа, но и страсть, которую мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Интересная экскурсия. У гида хороший русский язык, увлекательно рассказывает. Всем рекомендую.
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О
Прекрасный гид, отличное владение русским языком! Неутомительно и интересно. Если располагаете временем, то берите его на целый день)!
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