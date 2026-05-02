Вас ждёт экспедиция на джипах в сердце египетской пустыни. Здесь вы увидите зеркальную гладь древнего озера Карун, окунётесь в прохладу водопадов Вади-эль-Райян и прикоснётесь к тайнам эволюции в Долине китов — объекте ЮНЕСКО с 40-миллионной историей. Завершите этот день катанием по дюнам к бирюзовым водам Магического озера на фоне заката.

08:00 — выезд из Каира

10:00 — озеро Карун (Lake Qarun). Остановка у древнего водоёма для атмосферных фото

10:30 — джип-сафари 4×4. Наши профессиональные водители покажут драйв по диким пескам!

11:15 — долина Китов (Wadi Al-Hitan) — объект ЮНЕСКО. Путешествие сквозь дюны к музею под открытым небом. Вы увидите скелеты древних «шагающих китов» возрастом 40 миллионов лет

12:30 — панорама озёр Вади-эль-Райян. Поднимемся на обзорную точку с видом на изумрудные озёра среди песков

13:30 — Магическое озеро (Magic Lake). Вас ждёт купание в бирюзовой воде среди дюн. После можно заняться сэндбордингом — катанием на досках по песку

14:30 — бедуинский обед. Сочное мясо на гриле, свежие салаты и ароматный чай на костре

16:00 — водопады Вади-эль-Райян. Прогулка у единственных водопадов Египта

17:00 — закат в пустыне и обратный путь. Прощаемся с оазисом на фоне заходящего солнца и направляемся в Каир

19:30 — прибытие в отель

Вы узнаете:

как 40 миллионов лет назад на месте жаркой пустыни Сахара шумели волны глубокого океана и что такое феномен «шагающих китов»

как древние египтяне приручали воду и строили первые ирригационные системы

почему фараоны XII династии считали Файюм своим «райским садом» и возводили здесь пирамиды

как живут в оазисе, какие есть секреты выживания в пустыне, традиции гостеприимства

почему цвет Магического озера постоянно меняется

