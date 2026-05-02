Оазис Эль-Фаюйм из Каира - экскурсия от египтолога

Увидеть скелеты древних «шагающих китов», единственные водопады в Египте и заняться сэндбордингом
Вас ждёт экспедиция на джипах в сердце египетской пустыни.

Здесь вы увидите зеркальную гладь древнего озера Карун, окунётесь в прохладу водопадов Вади-эль-Райян и прикоснётесь к тайнам эволюции в Долине китов — объекте ЮНЕСКО с 40-миллионной историей. Завершите этот день катанием по дюнам к бирюзовым водам Магического озера на фоне заката.
Описание экскурсии

08:00 — выезд из Каира

10:00 — озеро Карун (Lake Qarun). Остановка у древнего водоёма для атмосферных фото

10:30 — джип-сафари 4×4. Наши профессиональные водители покажут драйв по диким пескам!

11:15 — долина Китов (Wadi Al-Hitan) — объект ЮНЕСКО. Путешествие сквозь дюны к музею под открытым небом. Вы увидите скелеты древних «шагающих китов» возрастом 40 миллионов лет

12:30 — панорама озёр Вади-эль-Райян. Поднимемся на обзорную точку с видом на изумрудные озёра среди песков

13:30 — Магическое озеро (Magic Lake). Вас ждёт купание в бирюзовой воде среди дюн. После можно заняться сэндбордингом — катанием на досках по песку

14:30 — бедуинский обед. Сочное мясо на гриле, свежие салаты и ароматный чай на костре

16:00 — водопады Вади-эль-Райян. Прогулка у единственных водопадов Египта

17:00 — закат в пустыне и обратный путь. Прощаемся с оазисом на фоне заходящего солнца и направляемся в Каир

19:30 — прибытие в отель

Вы узнаете:

  • как 40 миллионов лет назад на месте жаркой пустыни Сахара шумели волны глубокого океана и что такое феномен «шагающих китов»
  • как древние египтяне приручали воду и строили первые ирригационные системы
  • почему фараоны XII династии считали Файюм своим «райским садом» и возводили здесь пирамиды
  • как живут в оазисе, какие есть секреты выживания в пустыне, традиции гостеприимства
  • почему цвет Магического озера постоянно меняется

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из Каира на автомобиле с кондиционером, сафари на джипах Toyota Land Cruiser 4×4 и сэндбординг
  • Дополнительно оплачиваются: билеты в заповедник — $10, вход в Долину Китов — $15, обед — $15–20
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 69 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Я помогу вам не просто
увидеть пирамиды и Сфинкса, а почувствовать дыхание тысячелетней истории. Покажу не только туристический центр, но и аутентичные кварталы, где кипит настоящая жизнь Каира. Расскажу истории, которые не пишут в путеводителях, и помогу понять логику и душу этого огромного, шумного и гостеприимного города. Для меня важно, чтобы после нашей встречи у вас остались не только стандартные фотографии, но и живое, тёплое воспоминание о Каире. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

Замечательная экскурсия в оазис, красивейшая пустыня 😍
Очень рекомендую Ахмеда и всю его команду, отличные русскоговорящие гиды, индивидуальный подход к каждому, комфортно и безопасно 👍

Были с подругой с ними на трех экскурсиях, очень все понравилось, будем еще раз в Египте, обязательно будем к нему обращаться ✨
