Эта поездка подойдёт тем, кто хочет увидеть главные символы Египта за один день и разобраться в истории древней цивилизации без скучных лекций и спешки. Вы побываете у пирамид Гизы и Сфинкса, посетите Большой Египетский музей.
А ещё узнаете, во что верили древние египтяне, как жили фараоны и почему их мир до сих пор вызывает столько вопросов.
Описание экскурсии
2:00 — выезд из Шарм-эль-Шейха
9:00 — прибытие в Каир и встреча с русскоговорящим гидом
9:30–13:00 — экскурсия по плато Гиза: пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, Большой сфинкс и смотровые площадки
13:00–14:00 — обед в местном ресторане
14:00–17:00 — посещение Большого Египетского музея и знакомство с главными сокровищами древнеегипетской цивилизации
17:00 — выезд из Каира
00:00 — прибытие в Шарм-эль-Шейх
Вы узнаете:
- как и зачем строили пирамиды Гизы и почему они до сих пор остаются одной из главных загадок древнего мира
- как жили и во что верили фараоны
- как артефакты, найденные в гробницах, изменили мировое искусство
- чем Большой Египетский музей отличается от привычных музеев
- какие легенды окружают Большого сфинкса и чьё лицо он на самом деле скрывает
Организационные детали
- Поедем на автомобиле/минивэне Hyundai или Toyota
- Дополнительно оплачиваются билеты на пирамиды — ~$16 за чел. и в Большой Египетский музей — ~$31 за чел., а также обед
- По желанию можем включить в маршрут: водную прогулку — ~$50 за чел., экскурсию по Каиру — ~$30 за чел., билеты внутрь пирамид — до ~$30 за чел.
- С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 93 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
от $480 за экскурсию