1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
«Покажу знаменитого Большого Сфинкса и Нижний храм фараона Хефрена, раскрою богатейшую историю этих мест и помогу подобрать лучшие ракурсы для фото»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
€180 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
«Полюбуетесь пальмовыми рощами, оцените огромную статую Рамзеса II и посмотрите, что осталось от храма Птаха»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230€161 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135€81 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
«Погуляем по руинам в окружении пальмовых рощ, увидим грандиозные статуи Рамзеса II, полуразрушенный храм Птаха и специальный стол для мумификации животных»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
«Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183€129 за всё до 8 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
«Здесь мы отыщем следы присутствия римлян, а также храмы, построенные на развалинах древнего Вавилона»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220€176 за всё до 4 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
«Храмы, которые ведут к главным пирамидам»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100€75 за всё до 8 чел.
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
«В коптском квартале города зайдём в храм, где гид расскажет библейское предание о Деве Марии и Иисусе»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
78€43 за человека
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
«Мы погуляем по христианскому кварталу, где расположены крепость Вавилон, Висячая церковь и греческий храм Святого Георгия»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399€220 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
«У подножия плато находятся погребальные храмы и древний хранитель пирамид Большой Сфинкс»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
«Шумный, эклектичный и древний, он покорит вас величественными мечетями и христианскими храмами, блеском и нищетой, трущобами и дорогими домами»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
€180 за всё до 2 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
«Коптский квартал Каира, где расположено множество христианских церквей, в том числе Святой Марии и Абу Серга»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186€131 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Каир - город всех эпох: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, посетив его древние и современные достопримечательности. Уникальные места, комфортабельный транспорт и опытные гиды
Начало: По месту вашего пребывания
«Рассмотрим несколько древних церквей, и в первую очередь — висящую высоко над землёй церковь Святой Марии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€230 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тайны древней Александрии: индивидуальная экскурсия
Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Начало: у вашего отеля
«Вы узнаете, частью какого храма она была и какие интересные истории с ней связаны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
«В старейших кварталах города вы осмотрите крепость-форт Вавилон, синагогу и древние храмы»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Каира в Луксор на самолете
Однодневное насыщенное путешествие в один из самых интересных древних городов мира
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите все главные достопримечательности Луксора: посвященный богу Амону Карнакский храм, грандиозные колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут, вошедшей в историю как единственная женщина-фараон»
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
€380 за человека
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Древний Египет для детей и взрослых» в Каире
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта с экскурсией, полной удивительных открытий и историй
«Большой сфинкс и Гранитный храм»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
«Вы взглянете на 30-метровый гранитный обелиск, расположенный среди руин серапеума — древнегреческого храма, построенного во времена царствования Птолемеев в Египте»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
296€178 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Роль привычных церковных сводов в нём выполняют стены пещеры»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220€132 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
«Внешне здание напоминает индуистский храм, а история его создания связана с бельгийским промышленником Эдуардом Эмпейном»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180€135 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Каирская шкатулка сокровищ: путешествие по древним и средневековым сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир древнего и средневекового Каира, исследуя его самые значимые достопримечательности с профессиональным гидом
«Также вы рассмотрите древнюю мечеть, христианский собор и узнаете о еврейском наследии Каира»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€145 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья6 июня 2024Ахмед лучший гид в мире, без шуток! Нас было 4 человек и все остались довольны! Сначала была запланирована только экскурсия в Гизе,
- ВВиктория5 июня 2024Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
- ДДанила3 июня 2024Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
- ВВалентина31 мая 2024Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
- ЛЛилия30 мая 2024Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
- ССветлана30 мая 2024Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
- ИИлья29 мая 2024Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
- ФФедор28 мая 2024Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
- ФФедор28 мая 2024Это было просто круто. Спасибо организаторам.
- ААлина27 мая 2024Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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