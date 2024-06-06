Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Каира

Найдено 21 экскурсия в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Каире, цены от €43, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Влюбиться в Каир за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
117 отзывов
Влюбиться в Каир за 1 день: Пирамиды, музей и базар
Погрузитесь в историю и культуру Каира: от Древних пирамид до живописного базара Хан аль-Халили
«Покажу знаменитого Большого Сфинкса и Нижний храм фараона Хефрена, раскрою богатейшую историю этих мест и помогу подобрать лучшие ракурсы для фото»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
180 за всё до 4 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
«Полюбуетесь пальмовыми рощами, оцените огромную статую Рамзеса II и посмотрите, что осталось от храма Птаха»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230161 за всё до 4 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
«Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13581 за всё до 8 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
«Погуляем по руинам в окружении пальмовых рощ, увидим грандиозные статуи Рамзеса II, полуразрушенный храм Птаха и специальный стол для мумификации животных»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Первое свидание с Каиром
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
198 отзывов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
«Изучим весь комплекс: залы с колоннами, сохранившиеся руины храма «Т», восстановленные монументальные ворота»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183129 за всё до 8 чел.
Четыре эпохи Каира: дворец Маниал, музей Мумий и Коптский квартал
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
«Здесь мы отыщем следы присутствия римлян, а также храмы, построенные на развалинах древнего Вавилона»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
220176 за всё до 4 чел.
В сердце египетских пирамид
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
В сердце египетских пирамид: путешествие по древнему Каиру
Откройте величие древнего Египта в уникальной экскурсии по пирамидам Гизы. Почувствуйте дух истории, заглянув внутрь древних гробниц
Начало: В вашем отеле
«Храмы, которые ведут к главным пирамидам»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10075 за всё до 8 чел.
Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
8 часов
55 отзывов
Главное в Каире: увлекательная экскурсия в мини-группе
Вас ждет путешествие по самым знаковым местам Каира: от древних пирамид до красочных коптских храмов
Начало: Возле вашего отеля
«В коптском квартале города зайдём в храм, где гид расскажет библейское предание о Деве Марии и Иисусе»
Расписание: ежедневно в 08:45 и 09:00
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
7843 за человека
Каир и окрестности за 2 дня
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
«Мы погуляем по христианскому кварталу, где расположены крепость Вавилон, Висячая церковь и греческий храм Святого Георгия»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399220 за всё до 6 чел.
Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Транзит в Каире: уникальная экскурсия по историческим местам
Используйте свою пересадку в Каире максимально эффективно: погрузитесь в историю древних пирамид и культурное наследие города
Начало: В аэропорту или другом месте
«У подножия плато находятся погребальные храмы и древний хранитель пирамид Большой Сфинкс»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
200150 за всё до 10 чел.
Ваш идеальный день в Каире
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Ваш идеальный день в Каире: Путешествие по древним сокровищам
Познайте историческое богатство Каира: пирамиды, музеи и замки ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
«Шумный, эклектичный и древний, он покорит вас величественными мечетями и христианскими храмами, блеском и нищетой, трущобами и дорогими домами»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
180 за всё до 2 чел.
Пирамиды + Каир
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Пирамиды Гизы и культурное наследие Каира: путешествие в сердце Египта
Погрузитесь в мир древних фараонов и современного Каира, выбрав экскурсию, которая оживит историю прямо перед вашими глазами
«Коптский квартал Каира, где расположено множество христианских церквей, в том числе Святой Марии и Абу Серга»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
186131 за всё до 8 чел.
Каир - город всех эпох
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Каир - город всех эпох: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Каира, посетив его древние и современные достопримечательности. Уникальные места, комфортабельный транспорт и опытные гиды
Начало: По месту вашего пребывания
«Рассмотрим несколько древних церквей, и в первую очередь — висящую высоко над землёй церковь Святой Марии»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230 за всё до 10 чел.
Тайны древней Александрии
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Тайны древней Александрии: индивидуальная экскурсия
Александрия - город с богатой историей. Посетите Римский амфитеатр, колонну Помпея и крепость Кайт-Бей. Узнайте о древних традициях и архитектуре
Начало: у вашего отеля
«Вы узнаете, частью какого храма она была и какие интересные истории с ней связаны»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Самобытный Каир
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Экскурсия Самобытный Каир: история, архитектура и тайны
Откройте для себя уникальные районы Каира: от Коптского квартала до цитадели Саладина и монастыря, вырубленного в скале
Начало: На месте вашего пребывания
«В старейших кварталах города вы осмотрите крепость-форт Вавилон, синагогу и древние храмы»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
200160 за всё до 4 чел.
Из Каира в Луксор на самолете
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Из Каира в Луксор на самолете
Однодневное насыщенное путешествие в один из самых интересных древних городов мира
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите все главные достопримечательности Луксора: посвященный богу Амону Карнакский храм, грандиозные колоссы Мемнона и храм царицы Хатшепсут, вошедшей в историю как единственная женщина-фараон»
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
380 за человека
Древний Египет для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Экскурсия «Древний Египет для детей и взрослых» в Каире
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта с экскурсией, полной удивительных открытий и историй
«Большой сфинкс и Гранитный храм»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 8 чел.
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
11 часов
4 отзыва
Из Каира в Александрию - культурную столицу Египта
Погрузитесь в атмосферу древнего города, где переплетаются европейские и арабские традиции. Увидите важные памятники и получите незабываемые впечатления
Начало: Возле отеля
«Вы взглянете на 30-метровый гранитный обелиск, расположенный среди руин серапеума — древнегреческого храма, построенного во времена царствования Птолемеев в Египте»
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
296178 за всё до 3 чел.
Нетуристический Каир
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Нетуристический Каир
"Город мусорщиков", "город мёртвых", пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
«Роль привычных церковных сводов в нём выполняют стены пещеры»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
220132 за всё до 10 чел.
Каир: крепость, мечети, музей цивилизации и необычный дворец
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Экскурсия по историческим сокровищам Каира: крепость, мечети, музей
Погрузитесь в историю Каира: от могущественной цитадели до загадочного дворца барона Эмпейна
Начало: у вашего отеля или аэропорта
«Внешне здание напоминает индуистский храм, а история его создания связана с бельгийским промышленником Эдуардом Эмпейном»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
180135 за всё до 3 чел.
Каирская шкатулка сокровищ, древних и средневековых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Каирская шкатулка сокровищ: путешествие по древним и средневековым сокровищам
Погрузитесь в удивительный мир древнего и средневекового Каира, исследуя его самые значимые достопримечательности с профессиональным гидом
«Также вы рассмотрите древнюю мечеть, христианский собор и узнаете о еврейском наследии Каира»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
145 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    6 июня 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Ахмед лучший гид в мире, без шуток! Нас было 4 человек и все остались довольны! Сначала была запланирована только экскурсия в Гизе,
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    она прошла просто великолепно. Все очень интересно, а главная какая подача 🥹 чтобы все так любили свою работу! Когда Ахмед рассказывал как будто земля остановилась, и экскурсия длинною в 6 часов прошла как будто за 5 минут. Отдельная благодарность за то, что Ахмед нашел для нас веганскую еду, и мы не остались голодными. Спасибо большое! И вот к концу экскурсии Ахмед предложил на следующий день съездить в Саккару, мы конечно же без раздумий согласились. И не зря! Все проходило также на высшем уровне, второй день понравился еще больше чем предыдущий. Ахмед рассказывает информацию, которой нет в интернете,и такие факты, от которых мурашки по телу! Мы еще месяц точно будем читать и смотреть документальные фильмы про Египет. Еще раз большое спасибо!! Обязательно приедем еще раз и попросим провести экскурсию у Ахмеда 🫶 Также отдельное спасибо водителю, очень комфортное вождение, хотя на дорогах хаос 😂

    Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!Ахмед лучший гид в мире, без шуток!
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Первое свидание с Каиром
    Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
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    Каир и его окрестности. Знания языка английского у ребенка нет, поэтому хотели найти русскоговорящего гида. Заранее списалась с Саидом, но на наши даты он, к сожалению, не смог провести нам экскурсию, т. к. совершал Хадж. Он посоветовал -Шерифа, гида из своей команды. Пообщавшись с Саидом и Шерифом, мы сделали небольшую коррекцию маршрута, т. к. они подсказали интересные места, которые стоит посетить, а от чего можно отказаться. В итоге мы поняли, что хотим столько всего увидеть, а в один день никак не уложиться, решили увеличить экскурсию с гидом до двух дней. Об этом решении ни капли не пожалели! Нас возили на комфортабельном минивэне, в пути мы общались с Шерифом, задавали интересующие нас вопросы. Так же по нашей просьбе он завозил нас в ресторанчики с местной едой, где было очень вкусно! Так же мы благодарны Шерифу за безумное количество фоток в разных местах и ракурсах! Мы нигде не стояли в очередях, все было очень оперативно! Мы провели шикарных два дня, хоть и устали. Самое главное, что Шериф смог найти подход и заинтересовать дочь. За что ему отдельное спасибо! Экскурсии мы начинали с 8.30 утра, рекомендую вам начинать в это время. Как мне показалось, благодаря этому мы избежали толп туристов. В первый день мы посетили: Каирский музей, Коптский квартал, Каирскую цитадель и Мечеть Мухаммеда Али, прогулялись по Улице Аль-Муиз и рынку Хан эль-Халили, зашли в Мечеть аль-Хакима. А еще успели покататься на лодке по Нилу. Шериф договорился, и мы ее арендовали только для нас. Это было круто) На второй день: Мы посетили Саккару и увидели ступенчатую пирамиду Джоссера, спускались в пирамиду Унаса (она выглядит разрушенной, но внутри сохранились надписи и рисунки!) Спускались в Серапеум. Так же мы спустились в Ломанную пирамиду (Это было очень тяжело!! Но так как в ней мало людей можно останавливаться и присесть чтобы отдышаться. Не рекомендую если вы боитесь замкнутых помещений, и у вас лишний вес или давление. Но если вы хотите залезть внутрь пирамиды, то лучше это сделать здесь, а не в пирамиде Хеопса, т. к в пирамиду Хеопса идут толпы туристов и там это пройти будет еще тяжелее). А в завершении дня конечно же мы увидели знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также статую Сфинкса. Хочу отдельно отметить вечер первого дня: Шериф предложил нам экскурсию- посещение фермы Bayt Alriyf недалеко от Гизы, ужин с национальной кухней и встреча заката на Чёрной пирамиде Аменемхета III. Это было великолепно! Мы оказались в восторге, ведь это так волшебно увидеть закат в пустыне на фоне пирамид. А после мы смогли вкусно поужинать на ферме. Удобно, что у них сделан «уголок» для детей с лазилками и качелями. Оговорюсь, что мы так много поселили, потому что сами достаточно активные и по ларькам с сувенирами вообще не ходили, т. к. везти сувениры не собирались. Саид и Шериф, спасибо вам большое за два замечательных дня!!! Желаем вам процветания! Если еще поедем в Египет, то обязательно обратимся к вам!

  • Д
    Данила
    3 июня 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним
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    ребенком. Ахмеду большое спасибо, гид - экстракласса, все интересно, все комфортно, вкусно, быстро. Экскурсия познавательна и лучше один раз посетить Каир, пирамиды, археологический музей с Ахмедом, чем самим без проводника. Рекомендую от всего сердца!

    Прилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним ребенкомПрилетали в Каир одним днем из Шарма, встретили в аэропорту и также отвезли обратно после суперэкскурсии. Были с 5 летним ребенком
  • В
    Валентина
    31 мая 2024
    Проездом в Каире: транзитная экскурсия на 3 часа и больше
    Хочу оставить большую благодарность Мохаммеду за экскурсию! Я ценю индивидуальный подход и Мохаммед полностью оправдывает ожидания в этом. Общение на
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    широкий круг тем происходит в позитивном формате, все факты подаются без лишней навязчивости. Вам расскажут нужную информацию по маршруту, а вы можете уточнять что угодно и сколько вздумается, не будет высказано усталости от вопросов или отклонения от маршрута. Гид скорректировал точки остановки под мои интересы без моих подсказок, просто выяснив мои предпочтения в процессе общения. Также очень важно, что контакт с окружающими людьми также будет его заботой - если вам это не нужно, вас никто не побеспокоит. От души рекомендую Мохаммеда как прекрасного персонального гида!

  • Л
    Лилия
    30 мая 2024
    Влюбиться в Каир за 1 день
    Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽 Вы стали настоящим проводником в Мир Египетской истории! Поездка оказалась очень сбалансированной
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    по времени. Спасибо вам за то, что продуманно подошли к экскурсии и излагали информацию с учетом возраста, без перегруза для меня и моего 10 летнего сына. Мы в восторге! Действительно влюбились в Каир с Вами! P.S: ой ну и отдельный поклон Вам за ваши знания не только в истории, но и хочу выделить ваше современное видение и умение снимать пушечные фото и видео 🫶🏼 просто космос, мои рилсы в топе!

    Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽Хочу выразить огромную благодарность и свое восхищение Ахмеду 🙏🏽
  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше!
  • И
    Илья
    29 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Нетуристический Каир
    Интересный Каир, который лучше смотреть из окна авто. Спасибо организаторам. Это было незабываемо.
  • Ф
    Федор
    28 мая 2024
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Это было просто круто. Спасибо организаторам.
    Это было просто круто. Спасибо организаторам
  • А
    Алина
    27 мая 2024
    Пирамиды + Каир
    Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!
    Все понравилось, особенно детям!!! Погрузиться в живую историю!! Спасибо большое!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Монастыри, церкви, храмы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Влюбиться в Каир за 1 день
  2. Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
  3. Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
  4. 3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
  5. Первое свидание с Каиром
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Мечеть Мухаммеда Али
  6. Висячая церковь Святой Девы Марии
  7. Город мусорщиков
  8. Синагога Бен Эзра
  9. Старый город
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 21 экскурсию от 43 до 380 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 552 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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