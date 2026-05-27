Пирамида Хеопса почти идеально выровнена по сторонам света, а ведь её строили без компаса. И это лишь одна из загадок плато Гизы.
А сколько ещё вам предстоит открыть! Вы заглянете внутрь гробниц, увидите Большого Сфинкса и Долинный храм. Я расскажу, как строились некрополи и над какими вопросами до сих пор ломают голову учёные. Программу адаптирую под ваши интересы и темп.
А сколько ещё вам предстоит открыть! Вы заглянете внутрь гробниц, увидите Большого Сфинкса и Долинный храм. Я расскажу, как строились некрополи и над какими вопросами до сих пор ломают голову учёные. Программу адаптирую под ваши интересы и темп.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — их возраст около 4500–4600 лет.
- Большого Сфинкса высотой 20 метров и длиной 73 метра.
- Долинный храм Хефрена — он служил «вратами» в погребальный комплекс, здесь проводили ритуалы очищения и мумификации.
- Панорамную площадку для эффектных снимков.
Вы узнаете:
- как строились пирамиды и какие их тайны до сих пор не разгадали учёные.
- как вели быт древние египтяне.
- какое значение имеет Большой Сфинкс как хранитель Гизы.
- какие мифы связаны с фараонами.
- где сделать красивые кадры без толп людей.
Организационные детали
- Трансфер из/в отель на комфортабельном транспорте включён в стоимость.
- Входные билеты ($14), напитки и еда (по желанию) оплачиваются дополнительно.
- Могу провести экскурсию в Большом Египетском музее (по желанию и за доплату).
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$18
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Бишой — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я профессиональный частный гид в Египте. Очень люблю историю своей страны и с радостью покажу вам величие пирамид Гизы и раскрою тайны древнего Каира. Моя цель — сделать ваше путешествие незабываемым, комфортным и наполненным живыми историями. Жду вас в солнечном Египте!
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «Из Каира в Гизу: тайны пирамид и Большого Сфинкса»
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
Оказаться лицом к лицу с вечностью - от золота Тутанхамона до тайн пирамид Гизы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$152 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Узнать, какие древности, помимо трёх знаменитых пирамид, сохранило плато Гиза
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$115 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:30
$175 за всё до 5 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир и пирамиды Гизы
Добро пожаловать в город тысячи минаретов! Узнайте, почему Каир получил это название. Посетите цитадель и мечеть Мухаммеда Али, музей и пирамиды Гизы
Начало: В вашем отеле в Каире
Завтра в 13:00
29 мая в 08:00
$175
$250 за всё до 3 чел.
-10%
до 8 июня
$18 за человека