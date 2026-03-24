Египетские пирамиды — must see Каира. Но можно отправиться к ним жарким днём в составе большой группы — и не увидеть полной красоты. А можно с нами: по пескам на
Описание экскурсии
Мы заедем за вами во второй половине дня и отправимся к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина.
Сначала вы прокатитесь по пустыне на квадроциклах с профессиональным инструктором. Насладитесь закатом солнца на фоне пирамид и всплеском адреналина от езды по пескам. Затем пересядете на верблюдов и неспешно отправитесь к посёлку бедуинов, где вас будет ждать чаепитие с восточными лакомствами. На всём пути вас будут сопровождать гиды-проводники, которые отлично умеют фотографировать и сделают множество красочных снимков на ваш телефон или фотокамеру.
Организационные детали
- Бесплатно заберём от места вашего пребывания в Гизе или Каире, трансфер из новых районов или аэропорта – $30
- Если ваш отель находится рядом – мы заберём вас на квадроциклах
- Дополнительных расходов не предполагается
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$59
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и мы можем организовать трансфер за ваш счет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1478 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мы с дочкой подростком остались в восторге! Были в низкий сезон, поэтому кроме нас никого и не было - я из описания и не поняла, что мы одни будем. Сначала
Эмад
Ответ организатора:
Спасибо большое,мария!
всегда готовы вам предоставить лучший сервис Ждём вас снова 🙏🙏
всегда готовы вам предоставить лучший сервис Ждём вас снова 🙏🙏
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Отель оказался рядом, хозяин забрал из отеля на квадрике)) Поехали по местным дорожкам до базы, это нечто) Верблюды, повозки, лошади, местные жители) Приехали к базе и пересели на другой квадрик(самый
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K
Друзья, твоварищи, я не знаю что лучше Европа со своими замками и лазурными берегами Ниццы, или Париж где по его уютным улочкам витает запах свежих хрустящих багетов и круассанов, а
+1
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У нас было не очень много времени перед отъездом, поэтому заказали экскурсию не долгую, прокатиться на квадроциклах по пустыне. И не прогадали, выбрав услуги у Имада!
Оно того стоило!!! Экскурсия превзошла
Оно того стоило!!! Экскурсия превзошла
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М
Очень хорошая экскурсия, в ней мало чего будут рассказывать об истории, пирамидах или пустыне, но душевные разговоры (если знаете английский) обеспечены!
Плюсы: вас встретят и привезут в небольшой магазинчик, там все
Плюсы: вас встретят и привезут в небольшой магазинчик, там все
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Л
Экскурсия на квадроцикле в Египте оставила потрясающие впечатления! С самого начала всё было организовано на высшем уровне. Гид оказался невероятно дружелюбным, внимательно объяснил все нюансы и делал всё, чтобы мы
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