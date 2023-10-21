Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Египетские пирамиды — must see Каира. Но можно отправиться к ним жарким днём в составе большой группы — и не увидеть полной красоты. А можно с нами: по пескам на квадроциклах, и затем — на верблюдах. Вы застанете момент захода солнца, когда на пирамидах играют все оттенки золота и терракоты. Зрелище неописуемой красоты! Мы обязательно запечатлим его для вас на фотокамеру.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы заедем за вами во второй половине дня и отправимся к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина.
Сначала вы прокатитесь по пустыне на квадроциклах с профессиональным инструктором. Насладитесь закатом солнца на фоне пирамид и всплеском адреналина от езды по пескам. Затем пересядете на верблюдов и неспешно отправитесь к посёлку бедуинов, где вас будет ждать чаепитие с восточными лакомствами. На всём пути вас будут сопровождать гиды-проводники, которые отлично умеют фотографировать и сделают множество красочных снимков на ваш телефон или фотокамеру.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
- Дополнительных расходов не предполагается
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в месте вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emad — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 168 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
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