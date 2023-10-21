Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина

Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид

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Ответы на вопросы
Египетские пирамиды — must see Каира. Но можно отправиться к ним жарким днём в составе большой группы — и не увидеть полной красоты. А можно с нами: по пескам на квадроциклах, и затем — на верблюдах. Вы застанете момент захода солнца, когда на пирамидах играют все оттенки золота и терракоты. Зрелище неописуемой красоты! Мы обязательно запечатлим его для вас на фотокамеру.
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Ближайшие даты:
21
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы заедем за вами во второй половине дня и отправимся к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина.

Сначала вы прокатитесь по пустыне на квадроциклах с профессиональным инструктором. Насладитесь закатом солнца на фоне пирамид и всплеском адреналина от езды по пескам. Затем пересядете на верблюдов и неспешно отправитесь к посёлку бедуинов, где вас будет ждать чаепитие с восточными лакомствами. На всём пути вас будут сопровождать гиды-проводники, которые отлично умеют фотографировать и сделают множество красочных снимков на ваш телефон или фотокамеру.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
  • Дополнительных расходов не предполагается

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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