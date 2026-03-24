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Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина

Покататься по пустыне на квадроциклах и верблюдах, встретив закат на фоне пирамид
Египетские пирамиды — must see Каира. Но можно отправиться к ним жарким днём в составе большой группы — и не увидеть полной красоты. А можно с нами: по пескам на
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квадроциклах, и затем — на верблюдах. Вы застанете момент захода солнца, когда на пирамидах играют все оттенки золота и терракоты. Зрелище неописуемой красоты! Мы обязательно запечатлим его для вас на фотокамеру.

4.8
23 отзыва
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина

Описание экскурсии

Мы заедем за вами во второй половине дня и отправимся к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина.

Сначала вы прокатитесь по пустыне на квадроциклах с профессиональным инструктором. Насладитесь закатом солнца на фоне пирамид и всплеском адреналина от езды по пескам. Затем пересядете на верблюдов и неспешно отправитесь к посёлку бедуинов, где вас будет ждать чаепитие с восточными лакомствами. На всём пути вас будут сопровождать гиды-проводники, которые отлично умеют фотографировать и сделают множество красочных снимков на ваш телефон или фотокамеру.

Организационные детали

  • Бесплатно заберём от места вашего пребывания в Гизе или Каире, трансфер из новых районов или аэропорта – $30
  • Если ваш отель находится рядом – мы заберём вас на квадроциклах
  • Дополнительных расходов не предполагается
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$59
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и мы можем организовать трансфер за ваш счет
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад
Эмад — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1478 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
Мы с дочкой подростком остались в восторге! Были в низкий сезон, поэтому кроме нас никого и не было - я из описания и не поняла, что мы одни будем. Сначала
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переживала, но все было хорошо! На квадриках доехали до определенной точки, там была устроена палатка и ждал верблюд. Нас на нем покатали, нафоткали, наделали видео, дали с ним повозиться вдоволь и потом мы поехали обратно. Удовольствие было именно в том, что особо нас не торопили. Столько фоток с ребенком у меня за последние лет пять не наберется как ребята наделали. Так что нам все понравилось

Эмад
Эмад
Ответ организатора:
Спасибо большое,мария!
всегда готовы вам предоставить лучший сервис Ждём вас снова 🙏🙏
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Алексей
Отель оказался рядом, хозяин забрал из отеля на квадрике)) Поехали по местным дорожкам до базы, это нечто) Верблюды, повозки, лошади, местные жители) Приехали к базе и пересели на другой квадрик(самый
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убитый). Я оказался один, сел паренек со мной и погнали(работает за бакшиш, учтите)) Опять по улочкам в пустыню) Запахи, колорит местный, верблюды опять, колесницы, лошади и встречные и попутные квадрики) Выехали в пустыню, покатались по барханам, сделали пару фоток на фоне пирамид, и приехали на базу к парням которые тоже работают за бакшиш😁 Они прокатили на верблюде, сделали пару фоток и видео(кстати очень хорошо фотают, умеют) Попил чай и погнали обратно) В общем часик наверное ушло на все это дело) Ну было прикольно, честно)
По приезду хозяин угостил какой-то местной едой, готовили прям там на базе типа гараж) Но было вкусно, парни мелкие ему там помогают, тоже кушали и сам хозяин) Ну если вы не белоручка, то однозначно вам понравится)
Р. S: Хотел загрузить фотки но почему- то не загружаются

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K
Друзья, твоварищи, я не знаю что лучше Европа со своими замками и лазурными берегами Ниццы, или Париж где по его уютным улочкам витает запах свежих хрустящих багетов и круассанов, а
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может Стамбул с его Величием доставшимся ему в наследство от византийской империи, но Африка в частности Египет для меня так и остался таинственным не разгаданным Сфинксом. Египет это не только пустыня, помимо солнце и пляжей Шарма, это люди, это цивилизация которая, построила чудо света. Это колорит еды, напитков и зубчатые мечети с резными колоннами и ярко расписанными домами и стены гробниц. Это вечная суматоха и полное отсутствие ПДД, это жизнь в каждом человеке, и его энергия которая проходит сквозь тебя, и это великая радость когда загадки должны быть не расганны. Здесь, возникает чувство не договоренности и некая необъясненность с тобой, этого увдивитеьного места планеты. Поэтому, Есть повод вернуться для продолжения и что-бы побыть археологом. В этом тебе помогут классные Сафари на квадроциклах с увлекательным путешествием по Сахаре в долине пирамид и конечно же, друзья мои куда без моих новых друзей верблюдов. Исследуйте этот уголок в месте с гидами которых я нашел здесь в этом приложении, они помогут вам поистине и заново открыть для Вас страну фараонов. И на последок юху

Друзья, твоварищи, я не знаю что лучше Европа со своими замками и лазурными берегами Ниццы, или
Друзья, твоварищи, я не знаю что лучше Европа со своими замками и лазурными берегами Ниццы, или
Друзья, твоварищи, я не знаю что лучше Европа со своими замками и лазурными берегами Ниццы, или
Друзья, твоварищи, я не знаю что лучше Европа со своими замками и лазурными берегами Ниццы, или
Друзья, твоварищи, я не знаю что лучше Европа со своими замками и лазурными берегами Ниццы, или
Друзья, твоварищи, я не знаю что лучше Европа со своими замками и лазурными берегами Ниццы, или
Друзья, твоварищи, я не знаю что лучше Европа со своими замками и лазурными берегами Ниццы, или
Друзья, твоварищи, я не знаю что лучше Европа со своими замками и лазурными берегами Ниццы, или+1
Друзья, твоварищи, я не знаю что лучше Европа со своими замками и лазурными берегами Ниццы, или
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Татьяна
У нас было не очень много времени перед отъездом, поэтому заказали экскурсию не долгую, прокатиться на квадроциклах по пустыне. И не прогадали, выбрав услуги у Имада!
Оно того стоило!!! Экскурсия превзошла
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все наши ожидания!
Имад сам лично забрал нас из отеля, хотя договаривались, что кто-то из его людей будет.
Хорошее знание языка, честность, гостеприимство и порядочность человека нас поразила. Имад настолько влюблен в свой город, что поделится этой любовью и с туристами.
В пустыне нам провели короткий, но понятный инструктаж по вождению и мы отправились кататься по дюнам! Незабываемо!
Обязательно бронируйте на закат, там фото получаются невероятные!!!!
Спасибо большое, Имад, у нас остались незабываемые впечатления и восхитительные фото!

Всем рекомендую!!!!

У нас было не очень много времени перед отъездом, поэтому заказали экскурсию не долгую, прокатиться на
У нас было не очень много времени перед отъездом, поэтому заказали экскурсию не долгую, прокатиться на
У нас было не очень много времени перед отъездом, поэтому заказали экскурсию не долгую, прокатиться на
У нас было не очень много времени перед отъездом, поэтому заказали экскурсию не долгую, прокатиться на
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М
Очень хорошая экскурсия, в ней мало чего будут рассказывать об истории, пирамидах или пустыне, но душевные разговоры (если знаете английский) обеспечены!
Плюсы: вас встретят и привезут в небольшой магазинчик, там все
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очень радушные, квадроциклом предложат управлять самостоятельно, но если не умеете или боитесь, вам помогут обязательно. Во время прогулки вас будут снимать и фотографировать на ваш телефон, фотографии получатся замечательные! Обязательно стоит усесться на верблюда))) Чтобы встретить закат в пустыне, можно назначить встречу примерно за 2 часа до времени заката. Вас угостят чаем с мятой и можно будет расслабиться на природе, посмотреть на город сверху, пирамиды как на ладони, можно поговорить по душам, Рами очень приятный молодой человек, он добр и приветлив, обустроит полный комфорт.
В конце, вы сами решаете, когда выдвигаться обратно (но конечно лучше не превышать отведенных часов). По приезде обратно нам предложили поужинать, это было мило с их стороны, но мы отказались. Пока ждали такси, нас не бросили в одиночестве, а беседовали с нами о жизни, путешествиях, языках и много о чем другом.
Минусы: нам перед выездом предложили шарфы, сказали без них нельзя, а потом просили за них заплатить и еще добавить чаевых за хорошую компанию (это не о Рами). Еще один минус, но не об экскурсии, а о самом городе - там, где будете проезжать, чтобы добраться до пустыни, увидите много нелицеприятных вещей, это может шокировать.

Само сафари нам очень понравилось, если снова окажемся в Гизе, обязательно возьмем здесь другую экскурсию, например вглубь пустыни на несколько дней.

Очень хорошая экскурсия, в ней мало чего будут рассказывать об истории, пирамидах или пустыне, но душевные
Очень хорошая экскурсия, в ней мало чего будут рассказывать об истории, пирамидах или пустыне, но душевные
Очень хорошая экскурсия, в ней мало чего будут рассказывать об истории, пирамидах или пустыне, но душевные
Очень хорошая экскурсия, в ней мало чего будут рассказывать об истории, пирамидах или пустыне, но душевные
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Л
Экскурсия на квадроцикле в Египте оставила потрясающие впечатления! С самого начала всё было организовано на высшем уровне. Гид оказался невероятно дружелюбным, внимательно объяснил все нюансы и делал всё, чтобы мы
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чувствовали себя комфортно и безопасно.

Само путешествие на квадроциклах – это настоящее приключение! Ехать по пустыне с ветерком, любуясь потрясающими видами, – незабываемый опыт. Во время катания нас угостили вкусным чаем – мелочь, а приятно. Также была возможность прокатиться на верблюде, что добавило ещё больше колорита нашей поездке.

Отдельно хочу отметить профессионализм гида в роли фотографа - сделал нам множество замечательных снимков.

Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет ярких эмоций, активного отдыха и знакомства с местной культурой!

Экскурсия на квадроцикле в Египте оставила потрясающие впечатления! С самого начала всё было организовано на высшем
Экскурсия на квадроцикле в Египте оставила потрясающие впечатления! С самого начала всё было организовано на высшем
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Входит в следующие категории Каира

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