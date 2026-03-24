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очень радушные, квадроциклом предложат управлять самостоятельно, но если не умеете или боитесь, вам помогут обязательно. Во время прогулки вас будут снимать и фотографировать на ваш телефон, фотографии получатся замечательные! Обязательно стоит усесться на верблюда))) Чтобы встретить закат в пустыне, можно назначить встречу примерно за 2 часа до времени заката. Вас угостят чаем с мятой и можно будет расслабиться на природе, посмотреть на город сверху, пирамиды как на ладони, можно поговорить по душам, Рами очень приятный молодой человек, он добр и приветлив, обустроит полный комфорт.

В конце, вы сами решаете, когда выдвигаться обратно (но конечно лучше не превышать отведенных часов). По приезде обратно нам предложили поужинать, это было мило с их стороны, но мы отказались. Пока ждали такси, нас не бросили в одиночестве, а беседовали с нами о жизни, путешествиях, языках и много о чем другом.

Минусы: нам перед выездом предложили шарфы, сказали без них нельзя, а потом просили за них заплатить и еще добавить чаевых за хорошую компанию (это не о Рами). Еще один минус, но не об экскурсии, а о самом городе - там, где будете проезжать, чтобы добраться до пустыни, увидите много нелицеприятных вещей, это может шокировать.



Само сафари нам очень понравилось, если снова окажемся в Гизе, обязательно возьмем здесь другую экскурсию, например вглубь пустыни на несколько дней.