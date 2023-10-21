Египетские пирамиды — must see Каира. Но можно отправиться к ним жарким днём в составе большой группы — и не увидеть полной красоты. А можно с нами: по пескам на квадроциклах, и затем — на верблюдах. Вы застанете момент захода солнца, когда на пирамидах играют все оттенки золота и терракоты. Зрелище неописуемой красоты! Мы обязательно запечатлим его для вас на фотокамеру.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы заедем за вами во второй половине дня и отправимся к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина.

Сначала вы прокатитесь по пустыне на квадроциклах с профессиональным инструктором. Насладитесь закатом солнца на фоне пирамид и всплеском адреналина от езды по пескам. Затем пересядете на верблюдов и неспешно отправитесь к посёлку бедуинов, где вас будет ждать чаепитие с восточными лакомствами. На всём пути вас будут сопровождать гиды-проводники, которые отлично умеют фотографировать и сделают множество красочных снимков на ваш телефон или фотокамеру.

Организационные детали