Пирамида Хефрена – экскурсии в Каире

Найдено 3 экскурсии в категории «Пирамида Хефрена» в Каире, цены от $56, скидки до 10%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
На машине
На квадроциклах
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта: сафари на квадроциклах и верблюдах к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина. Закат и чаепитие у бедуинов
Начало: Если отель рядом заедем, если далеко своим ходом и...
«Мы заедем за вами во второй половине дня и отправимся к пирамидам Хеопса, Хефрена и Микерина»
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$65 за человека
Короткая экскурсия к символам Древнего Египта - из Каира
На машине
3 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Короткая экскурсия к символам Древнего Египта - из Каира
Увидеть пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина, Сфинкса и древние заупокойные храмы
Начало: По договорённости
«Пирамиду Хефрена — с её частично уцелевшей облицовкой на вершине»
Расписание: ежедневно в 09:30, 09:45 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$60 за человека
Из Каира в Гизу: тайны пирамид и Большого Сфинкса
На машине
4 часа
10%
Мини-группа
до 4 чел.
Из Каира в Гизу: тайны пирамид и Большого Сфинкса
Гробницы Хеопса, Хефрена и Микерина
Начало: У вашего отеля
«Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — их возраст около 4500–4600 лет»
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$56$62 за человека

Последние отзывы на экскурсии

М
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Мы с дочкой подростком остались в восторге! Были в низкий сезон, поэтому кроме нас никого и не было - я из описания и не поняла, что мы одни будем. Сначала
переживала, но все было хорошо! На квадриках доехали до определенной точки, там была устроена палатка и ждал верблюд. Нас на нем покатали, нафоткали, наделали видео, дали с ним повозиться вдоволь и потом мы поехали обратно. Удовольствие было именно в том, что особо нас не торопили. Столько фоток с ребенком у меня за последние лет пять не наберется как ребята наделали. Так что нам все понравилось

Алексей
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Отель оказался рядом, хозяин забрал из отеля на квадрике)) Поехали по местным дорожкам до базы, это нечто) Верблюды, повозки, лошади, местные жители) Приехали к базе и пересели на другой квадрик(самый
убитый). Я оказался один, сел паренек со мной и погнали(работает за бакшиш, учтите)) Опять по улочкам в пустыню) Запахи, колорит местный, верблюды опять, колесницы, лошади и встречные и попутные квадрики) Выехали в пустыню, покатались по барханам, сделали пару фоток на фоне пирамид, и приехали на базу к парням которые тоже работают за бакшиш😁 Они прокатили на верблюде, сделали пару фоток и видео(кстати очень хорошо фотают, умеют) Попил чай и погнали обратно) В общем часик наверное ушло на все это дело) Ну было прикольно, честно)
По приезду хозяин угостил какой-то местной едой, готовили прям там на базе типа гараж) Но было вкусно, парни мелкие ему там помогают, тоже кушали и сам хозяин) Ну если вы не белоручка, то однозначно вам понравится)
Р. S: Хотел загрузить фотки но почему- то не загружаются

З
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Очень понравилось, катались на квадроциклах и на верблюде. Сделали отличные фото!
П
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Все понравилось, спасибо!
Л
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Экскурсия на квадроцикле в Египте оставила потрясающие впечатления! С самого начала всё было организовано на высшем уровне. Гид оказался невероятно дружелюбным, внимательно объяснил все нюансы и делал всё, чтобы мы
чувствовали себя комфортно и безопасно.

Само путешествие на квадроциклах – это настоящее приключение! Ехать по пустыне с ветерком, любуясь потрясающими видами, – незабываемый опыт. Во время катания нас угостили вкусным чаем – мелочь, а приятно. Также была возможность прокатиться на верблюде, что добавило ещё больше колорита нашей поездке.

Отдельно хочу отметить профессионализм гида в роли фотографа - сделал нам множество замечательных снимков.

Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет ярких эмоций, активного отдыха и знакомства с местной культурой!

Э
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Все прошло на ура:)
А
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Добрый день, спасибо большое Имаду за организацию. Покатался на квадроцикле, верблюде, сделал классные кадры на закате. Парень который был со мной на квадроцикле выложился на все сто в плане фотографий)) классно провел время, за получил больше ценности чем заплатил денег
Татьяна
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
У нас было не очень много времени перед отъездом, поэтому заказали экскурсию не долгую, прокатиться на квадроциклах по пустыне. И не прогадали, выбрав услуги у Имада!
Оно того стоило!!! Экскурсия превзошла
все наши ожидания!
Имад сам лично забрал нас из отеля, хотя договаривались, что кто-то из его людей будет.
Хорошее знание языка, честность, гостеприимство и порядочность человека нас поразила. Имад настолько влюблен в свой город, что поделится этой любовью и с туристами.
В пустыне нам провели короткий, но понятный инструктаж по вождению и мы отправились кататься по дюнам! Незабываемо!
Обязательно бронируйте на закат, там фото получаются невероятные!!!!
Спасибо большое, Имад, у нас остались незабываемые впечатления и восхитительные фото!

Всем рекомендую!!!!

В
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Очень колоритно место отправления с квадроциклов до пустыни, само мероприятие понравилось, хотелось бы больше быстрой езды, но понимаем что из-за правил безопасности не погонять. Советуем ехать ближе к закатному времени, фотографии и видео получаются красивыми. Еще большой плюс, что вам сделают очень много видео и фото на ваш телефон.
Татьяна
Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина
Спасибо большое за организацию сафари. Очень все понравилось. Много прекрасных фото сделали организаторы. Рекомендую!
Всего 23 отзыва в Каире в категории "Пирамида Хефрена"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Пирамида Хефрена»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Сафари у пирамид Хеопса, Хефрена и Микерина;
  2. Короткая экскурсия к символам Древнего Египта - из Каира;
  3. Из Каира в Гизу: тайны пирамид и Большого Сфинкса.
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Большой сфинкс;
  3. Мечеть Мухаммеда Али;
  4. Улица Аль-Муизз;
  5. Базар Хан Эль Халили;
  6. Церковь Святого Георгия;
  7. Дахшур;
  8. Висячая церковь Святой Девы Марии;
  9. Город мусорщиков;
  10. Мемфис.
Сколько стоит экскурсия по Каиру в мае 2026
Сейчас в Каире в категории "Пирамида Хефрена" можно забронировать 3 экскурсии от 56 до 65 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
