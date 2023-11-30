К истокам Древнего Египта
Предлагаем отправиться на незабываемую индивидуальную экскурсию по изумительному Каиру в компании с гидом-египтологом.
Вы получите массу достоверной и нескучной информации! Хотите насладиться очарованием Каира, побывать там, куда не доезжают групповые экскурсии? Желаете увидеть то, что интересно именно вам? Мы поможем определиться с маршрутом, подберем программу именно под ваши предпочтения.
Вы получите массу достоверной и нескучной информации! Хотите насладиться очарованием Каира, побывать там, куда не доезжают групповые экскурсии? Желаете увидеть то, что интересно именно вам? Мы поможем определиться с маршрутом, подберем программу именно под ваши предпочтения.
Ближайшие даты:
30
ноя
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1
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дек
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Что вас ожидает:
- Великие пирамиды Гизы
- Пирамиды Саккары и Дахшура
- Мемфис
- Египетский национальный музей
- Музей цивилизации
- Цитадель
- Коптский и исламский Каир
Описание
Вы путешествуете по Каиру и желаете увидеть что-то поистине интересное? Мы к вашим услугам! Самые востребованные у туристов и познавательные экскурсии в Каире мы организуем и проведем на достойном уровне. Что вас ждет:• Великие пирамиды Гизы. Это символ Египта и одна из главных исторических ценностей древнего мира наряду с Долиной Царей. Здесь находятся три большие усыпальницы, в которых хоронили фараонов, и несколько сооружений, где покоятся члены их семей.
- Ступенчатая пирамида в Саккаре — древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Построено зодчим Имхотепом в Саккаре для погребения фараона Джосера ок. 2650 года до н. э.
- Пирамиды Дахшура — это царский некрополь,известен, в частности, двумя пирамидами фараона Снофру, которые являются одними из старейших, внушительных и отлично сохранившихся пирамид Египта.
- Мемфис — древний египетский город, один из объектов Всемирного наследия, основанный в 3200 г. до н. э. королем Нармером. Это была столица Египта в эпоху Древнего царства (3-6 династии), а также это была эпоха, когда поклонялись богу Птаху (богу ремесленников и архитекторов).
- Египетский национальный музей — это один из самых больших музеев мира, в котором собрано большое количество экспонатов Древнего Египта.
- Музей цивилизации — является первым в своем роде в Египте и арабском мире. Он представляет весь спектр богатства и разнообразия египетской цивилизации на протяжении веков.
- Цитадель — средневековый памятник борьбы египтян с дошедшими до Африки крестоносцами. Один из самых сильных правителей — султан Салах-ад-Дин, очень обеспокоился близким расположением вражеских войск. До Иерусалима — рукой подать, а нападения оттуда ждали уже несколько десятков лет. Он не стал медлить и решил обнести Каир и его город-спутник Фустат огромной стеной «от Нила до Нила».
- Коптский и исламский Каир — исследуйте Каир, совершив поездку по самым красивым религиозным местам Египта. Вы получите массу достоверной и нескучной информации! Хотите насладиться очарованием Каира, побывать там, куда не доезжают групповые экскурсии? Желаете увидеть то, что интересно именно вам? Мы поможем определиться с маршрутом, подберем программу именно под ваши предпочтения. Даже если вы совсем не знаете Каир, мы сделаем все, для того чтобы вам было максимально интересно, а путешествие осталось в памяти как самое яркое воспоминание. Знающие гиды, чистые автомобили с адекватными водителями, европейский сервис — это индивидуальные экскурсии с персональной программой от наших специалистов! Важная информация:• Маршрут составляется под ваши предпочтения. Программа подбирается индивидуально.
- Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне.
- Возможна фотосессия (по желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт (туристический комфортабельный автобус)
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Что не входит
- Входные билеты
- Обед
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Вас заберут из вашего отеля или аэропортаЗавершение: В конце экскурсионной программы вас вернут в ваш отель или в аэропорт
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Важная информация
- Обязательные расходы:
- Входные билеты
- Обед
- Организационные детали:
- Программа подбирается индивидуально.
- Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне.
- Возможна фотосессия (по желанию).
- После бронирования, вы оставляете информацию откуда вас забирать, это может быть отель (название отеля и номер комнаты), или аэропорт(вы оставляете данные вашего рейса и имя для встречи вас в аэропорту)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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