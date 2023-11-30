Ступенчатая пирамида в Саккаре — древнейшее из сохранившихся в мире крупных каменных зданий. Построено зодчим Имхотепом в Саккаре для погребения фараона Джосера ок. 2650 года до н. э.

Пирамиды Дахшура — это царский некрополь,известен, в частности, двумя пирамидами фараона Снофру, которые являются одними из старейших, внушительных и отлично сохранившихся пирамид Египта.

Мемфис — древний египетский город, один из объектов Всемирного наследия, основанный в 3200 г. до н. э. королем Нармером. Это была столица Египта в эпоху Древнего царства (3-6 династии), а также это была эпоха, когда поклонялись богу Птаху (богу ремесленников и архитекторов).

Египетский национальный музей — это один из самых больших музеев мира, в котором собрано большое количество экспонатов Древнего Египта.

Музей цивилизации — является первым в своем роде в Египте и арабском мире. Он представляет весь спектр богатства и разнообразия египетской цивилизации на протяжении веков.

Цитадель — средневековый памятник борьбы египтян с дошедшими до Африки крестоносцами. Один из самых сильных правителей — султан Салах-ад-Дин, очень обеспокоился близким расположением вражеских войск. До Иерусалима — рукой подать, а нападения оттуда ждали уже несколько десятков лет. Он не стал медлить и решил обнести Каир и его город-спутник Фустат огромной стеной «от Нила до Нила».

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