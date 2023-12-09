Групповая экскурсия по Каиру

Групповая экскурсия в Каире
Представляю вам очень интересную и бюджетную программу по Каиру и Гизе.

Будете посещать визитные достопримечательности Египта, которые нельзя пропустить: Каирский музей и пирамиды в Гизе.
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Групповая экскурсия по Каиру
Ближайшие даты:
9
дек
12
дек
15
дек
16
дек
19
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даты

Что вас ожидает:

  • Каирский музей
  • Пирамиды в Гизе: хеопс, хефренос, микринос и большой сфинкс

Описание

Что вас ожидает: Увидим самые важные предметы в Каирском музее такие, как статуи фараонов и их саркофаги, загадочный диск сабу, который считается следом высокоразвитой цивилизации, сокровище тутанхамона, золотую маску, серебреные и золотые сарковаги и мумии фараонов. Затем поедем в Гизу, где стоят великие пирамиды и сфинкс. Важная информация:
  • Со собой: очки, удобная обувь, удобная одежда, головной убор.
  • Вас забираем из отеля в Каире или в Гизе, также организуем трансфер из аэропорта и далёких отелей за доплату.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоязычного гида
  • Услуги водителя
  • Полицейские разрешения
  • Питьевая вода
Что не входит
  • Входные билеты: музей — 14 $ /400 ф., пирамиды—16 $/550ф.
  • Прогулка по Нилу, стоимость зависит от количества — 50 $
  • Обед
  • Катание на верблюдах
Место начала и завершения?
Место вашего пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Со собой:очики, удобная обувь, удобная одежда, головной убор.
  • Вас забираем из отеля в Каире или в гизе и организуем трансфер из аэропорта и далёких отелей за доплату
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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