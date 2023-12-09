Представляю вам очень интересную и бюджетную программу по Каиру и Гизе.
Будете посещать визитные достопримечательности Египта, которые нельзя пропустить: Каирский музей и пирамиды в Гизе.
Будете посещать визитные достопримечательности Египта, которые нельзя пропустить: Каирский музей и пирамиды в Гизе.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Каирский музей
- Пирамиды в Гизе: хеопс, хефренос, микринос и большой сфинкс
Описание
Что вас ожидает: Увидим самые важные предметы в Каирском музее такие, как статуи фараонов и их саркофаги, загадочный диск сабу, который считается следом высокоразвитой цивилизации, сокровище тутанхамона, золотую маску, серебреные и золотые сарковаги и мумии фараонов. Затем поедем в Гизу, где стоят великие пирамиды и сфинкс. Важная информация:
- Со собой: очки, удобная обувь, удобная одежда, головной убор.
- Вас забираем из отеля в Каире или в Гизе, также организуем трансфер из аэропорта и далёких отелей за доплату.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги русскоязычного гида
- Услуги водителя
- Полицейские разрешения
- Питьевая вода
- Что не входит
- Входные билеты: музей — 14 $ /400 ф., пирамиды—16 $/550ф.
- Прогулка по Нилу, стоимость зависит от количества — 50 $
- Обед
- Катание на верблюдах
- Место начала и завершения?
- Место вашего пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Со собой:очики, удобная обувь, удобная одежда, головной убор.
- Вас забираем из отеля в Каире или в гизе и организуем трансфер из аэропорта и далёких отелей за доплату
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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