Посетить все знаковые места египетской столицы и окрестностей с профессиональным гидом
Мы приготовили для вас насыщенную двухдневную программу, охватывающую все интересные для путешественников места в Каире и рядом с ним. В первый день вы посетите древний Мемфис и легендарные комплексы пирамид: Гизы, Саккара и Дахшур.
А второй день мы проведём в Каире и осмотрим его визитные карточки: исторические музеи, Коптский квартал и крепость Саладина.
А второй день мы проведём в Каире и осмотрим его визитные карточки: исторические музеи, Коптский квартал и крепость Саладина.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
День 1
Мемфис. Столица Древнего Египта, где вы увидите самую большую статую фараона в мире, посвящённую Рамзесу II.
Некрополь Саккара. Вы осмотрите подземные гробницы и каменную ступенчатую пирамиду Джосера. Расшифруете их историю и архитектуру.
Дахшур. Еще один некрополь египетских фараонов. Вы оцените его визитную карточку — «ломаную пирамиду» — и услышите связанные с ней легенды.
Пирамиды Гизы. Вы рассмотрите те самые открыточные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также охраняющего их Большого сфинкса.
День 2
Национальный египетский музей. Вы увидите мумии и саркофаги, керамику и коллекцию сокровищ Тутанхамона. Например, его знаменитую золотую маску.
Цитадель Саладин. Крепость 12 века, ставшая свидетелем целого ряда важнейших событий. Каких — вы узнаете на экскурсии.
Коптский Каир. Мы погуляем по христианскому кварталу, где расположены крепость Вавилон, Висячая церковь и греческий храм Святого Георгия.
Новый музей. Это современный музей, где хранятся 22 мумии фараонов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Программа каждого дня длится 8 часов, начинается и заканчивается в Каире.
- Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты не включены в стоимость: первый день — 35$ с человека, второй день — 30$ с человека.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Мы готовы скорректировать маршрут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Абду — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 26 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Абду. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
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