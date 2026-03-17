Что вас ожидает

День 1

Мемфис. Столица Древнего Египта, где вы увидите самую большую статую фараона в мире, посвящённую Рамзесу II.

Некрополь Саккара. Вы осмотрите подземные гробницы и каменную ступенчатую пирамиду Джосера. Расшифруете их историю и архитектуру.

Дахшур. Еще один некрополь египетских фараонов. Вы оцените его визитную карточку — «ломаную пирамиду» — и услышите связанные с ней легенды.

Пирамиды Гизы. Вы рассмотрите те самые открыточные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также охраняющего их Большого сфинкса.

День 2

Большой Египетский музей. Вы увидите мумии и саркофаги, керамику и коллекцию сокровищ Тутанхамона. Например, его знаменитую золотую маску.

Цитадель Саладин. Крепость 12 века, ставшая свидетелем целого ряда важнейших событий. Каких — вы узнаете на экскурсии.

Коптский Каир. Мы погуляем по христианскому кварталу, где расположены крепость Вавилон, Висячая церковь и греческий храм Святого Георгия.

Организационные детали