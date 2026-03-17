Мы приготовили для вас насыщенную двухдневную программу, охватывающую все интересные для путешественников места в Каире и рядом с ним. В первый день вы посетите древний Мемфис и легендарные комплексы пирамид: Гизы, Саккара и Дахшур.
А второй день мы проведём в Каире и осмотрим его визитные карточки: исторический музей, Коптский квартал и крепость Саладина.
А второй день мы проведём в Каире и осмотрим его визитные карточки: исторический музей, Коптский квартал и крепость Саладина.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
День 1
Мемфис. Столица Древнего Египта, где вы увидите самую большую статую фараона в мире, посвящённую Рамзесу II.
Некрополь Саккара. Вы осмотрите подземные гробницы и каменную ступенчатую пирамиду Джосера. Расшифруете их историю и архитектуру.
Дахшур. Еще один некрополь египетских фараонов. Вы оцените его визитную карточку — «ломаную пирамиду» — и услышите связанные с ней легенды.
Пирамиды Гизы. Вы рассмотрите те самые открыточные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также охраняющего их Большого сфинкса.
День 2
Большой Египетский музей. Вы увидите мумии и саркофаги, керамику и коллекцию сокровищ Тутанхамона. Например, его знаменитую золотую маску.
Цитадель Саладин. Крепость 12 века, ставшая свидетелем целого ряда важнейших событий. Каких — вы узнаете на экскурсии.
Коптский Каир. Мы погуляем по христианскому кварталу, где расположены крепость Вавилон, Висячая церковь и греческий храм Святого Георгия.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Программа каждого дня длится 8 часов, начинается и заканчивается в Каире.
- Транспорт включён в стоимость (комфортабельный автомобиль Toyota, KIA или Nissan с кондиционером).
- Входные билеты не включены в стоимость: первый день — $35 с человека, второй день — $45 с человека.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Мы готовы скорректировать маршрут.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2677 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Ахмед. Я лицензированный гид-египтолог. Я собрал команду гидов-профессионалов, влюблённых в родную страну и в своё дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями нашего края. Организуем туры и транспорт из всех городов Египта.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 142 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Дата посещения: 1 мар 2026
Экскурсия прошла отлично. С руководителем, Ахмедом, без проблем договорились об увеличении ее с двух до трёх дней с существенной корректировкой программы по нашему желанию. Транспорт был отличный, без опоздания к
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Р
Прекрасная экскурсия с замечательными экскурсоводами!
Брал эту экскурсию уже второй раз. Оба раза были отличные. Очень внимательное отношение со стороны гида и водителя, маршрут полностью составлялся под нас с рекомендациями. Ещё и помогли где-то сэкономить. Гид с отличным знанием русского и глубоко погружает в историю, рассказывает интересно. В общем, я очень рекомендую!
Брал эту экскурсию уже второй раз. Оба раза были отличные. Очень внимательное отношение со стороны гида и водителя, маршрут полностью составлялся под нас с рекомендациями. Ещё и помогли где-то сэкономить. Гид с отличным знанием русского и глубоко погружает в историю, рассказывает интересно. В общем, я очень рекомендую!
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У меня был гид Валид, знающий глубоко историю Египта. Благодаря его рассказам, узнала много интересных исторических фактов. Организация программы была отличной! Спасибо большое за Вашу работу!
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Отличная программа двухдневной экскурсии. Полное погружение в историю Египта и Каира в частности. Замечательный гид Ахмед - индивидуальный подход, учёт всех пожеланий, лучшие маршруты осмотра достопримечательностей. Советуем поручить свой отдых этим профессионалам!
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Р
Ахмед замечательный рассказчик и просто кладезь информации. Видно как он сам увлечен историей и интересными фактами. немаловажно, что он находит подход к детям и умеет заинтересовать их. Русский язык у него очень хороший. Однозначно рекомендую Ахмеда!
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Огромное спасибо Ахмеду за эти потрясающие два дня! Все четко распланировано, но при этом нет чувства вечной беготни. Ахмед действительно знает о чем рассказывает. Очень много информации, но не перегружает датами и сухими фактами. Обязательно будем рекомендовать гида!
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