Представьте себе, что вы приехали в Каир — и здесь вас ждет друг, который проведет вас по самым ярким уголкам города, раскроет истории и тайны каждой локации, покажет колоритные рынки и кафе, сделает атмосферные фото с нетривиальных ракурсов. За один день я постараюсь влюбить вас в Каир и помогу увидеть город таким, каким вижу его я: удобным, многослойным и самобытным.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каир с местным жителем и без шаблонов

Моя задача — помочь вам влиться в повседневную жизнь Каира и развеять стереотипы о городе. За один день вы станете собирателями каирских жемчужин, узнаете, как общаться с местными и как передвигаться по городу. Мы не будем заходить в туристические лавки с маслами и папирусом, а отыщем действительно самобытные сувениры. Поговорим о быте египтян и не забудем и заглянуть в кафе с самой вкусной египетской едой.

Для новичков: символы города за 1 день

Тем, кто в городе первый раз, предлагаю посетить топовые локации:

Плато Гизы — must-see не только Каира, но и всего Египта. Рассмотрим Великие Пирамиды, которые давно стали частью мирового культурного кода, и раскроем их секреты.

— must-see не только Каира, но и всего Египта. Рассмотрим Великие Пирамиды, которые давно стали частью мирового культурного кода, и раскроем их секреты. Рынок Хан эль Халили на улице Аль-Муизз: вас окружат запахи специй, восточный колорит и разноцветие товаров древнего базара. А еще сможем выпить чаю в антуражном кафе, которое открыто с 1773 года.

Для бывалых: другие варианты маршрута

Если все основное вы уже видели, я могу составить экскурсию по вашим пожеланиям. Например, можем посетить:

Археологический музей . Во многих музеях мира есть египетские залы, но самый масштабный музей про Египет — этот. Здесь вы увидите тысячи артефактов

. Во многих музеях мира есть египетские залы, но самый масштабный музей про Египет — этот. Здесь вы увидите тысячи артефактов Музей Египетской цивилизации , где хранятся мумии главных правителей Древнего Египта

, где хранятся мумии главных правителей Древнего Египта Большой Египетский музей , открытие которого ждали 20 лет

, открытие которого ждали 20 лет Парк Азхар : когда-то огромная свалка в центре города, а сейчас — локация для фотосессий, уголок природы с растениями со всего мира и потрясающими закатами.

: когда-то огромная свалка в центре города, а сейчас — локация для фотосессий, уголок природы с растениями со всего мира и потрясающими закатами. Остров Гезира , так не похожий на весь Каир. Здесь расположились посольства разных стран мира, Каирская телебашня и опера. Кстати, телебашню мы тоже можем посетить и посмотреть на Каир с высоты птичьего полета.

, так не похожий на весь Каир. Здесь расположились посольства разных стран мира, Каирская телебашня и опера. Кстати, телебашню мы тоже можем посетить и посмотреть на Каир с высоты птичьего полета. Дворец барона Эмпейна с нетипичной для Каира архитектурой, нетривиальной историей и чудесным видом на район Гелиополис.

с нетипичной для Каира архитектурой, нетривиальной историей и чудесным видом на район Гелиополис. Коптский квартал , где вы откроете культуру христианского Каира.

, где вы откроете культуру христианского Каира. Город Мусорщиков — экзотическое место, где живут христиане, которые занимаются переработкой мусора со всего города.

Организационные детали

С собой советую брать только местные деньги — египетские фунты, причем можно часть взять для безналичного расчета, но часть нужна наличными

Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой за минивэн

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Входные билеты в выбранные вами локации (если вход платный) вы оплачиваете самостоятельно на месте, для детей действуют скидки. Билет для гида не нужен

Возможно изменить маршрут программы по вашему желанию. Подробности уточняйте при бронировании

Стоимость входных билетов