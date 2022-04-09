Что вас ожидает

Каир с местным жителем и без шаблонов

Моя задача — помочь вам влиться в повседневную жизнь Каира и развеять стереотипы о городе. За один день вы станете собирателями каирских жемчужин, узнаете, как общаться с местными и как передвигаться по городу. Мы не будем заходить в туристические лавки с маслами и папирусом, а отыщем действительно самобытные сувениры. Поговорим о быте египтян и не забудем и заглянуть в кафе с самой вкусной каирской едой.

Маршрут-конструктор на весь день

Перед прогулкой мы вместе составим идеальный маршрут для знакомства с городом. Какой бы Каир вы ни захотели открыть — аутентичный, древний или этнический — я стану вашим проводником, продумаю логистику и программу. Вот некоторые локации, которые могут лечь в основу экскурсии:

Плато Гизы — must-see не только Каира, но и всего Египта. Рассмотрим Великие Пирамиды, которые давно стали частью мирового культурного кода, и раскроем их секреты.

— must-see не только Каира, но и всего Египта. Рассмотрим Великие Пирамиды, которые давно стали частью мирового культурного кода, и раскроем их секреты. Музей Египетской цивилизации , где хранятся мумии главных правителей Древнего Египта.

, где хранятся мумии главных правителей Древнего Египта. Рынок Хан эль Халили на улице Аль Муиз: вас окружат запахи специй, восточный колорит и разноцветие товаров древнего базара. А еще сможем выпить чаю в антуражном кафе, которое открыто с 1773 года.

на улице Аль Муиз: вас окружат запахи специй, восточный колорит и разноцветие товаров древнего базара. А еще сможем выпить чаю в антуражном кафе, которое открыто с 1773 года. Археологический музей . Во многих музеях мира есть египетские залы, но самый масштабный музей про Египет — этот. Здесь вы увидите Золотую маску Тутанхомона и тысячи других артефактов.

. Во многих музеях мира есть египетские залы, но самый масштабный музей про Египет — этот. Здесь вы увидите Золотую маску Тутанхомона и тысячи других артефактов. Парк Азхар : когда-то огромная свалка в центре города, а сейчас — локация для фотосессий, уголок природы с растениями со всего мира и потрясающими закатами.

: когда-то огромная свалка в центре города, а сейчас — локация для фотосессий, уголок природы с растениями со всего мира и потрясающими закатами. Остров Гезира , так не похожий на весь Каир. Здесь расположились посольства разных стран мира, Каирская телебашня и опера. Кстати, телебашню мы тоже можем посетить и посмотреть на Каир с высоты птичьего полета.

, так не похожий на весь Каир. Здесь расположились посольства разных стран мира, Каирская телебашня и опера. Кстати, телебашню мы тоже можем посетить и посмотреть на Каир с высоты птичьего полета. Дворец барона Эмпейна с нетипичной для Каира архитектурой, нетривиальной историей и чудесным видом на район Гелиополис.

с нетипичной для Каира архитектурой, нетривиальной историей и чудесным видом на район Гелиополис. Каирская Цитадель — вторая по значимости достопримечательность Каира после пирамид.

— вторая по значимости достопримечательность Каира после пирамид. Коптский квартал , где вы откроете культуру христианского Каира.

, где вы откроете культуру христианского Каира. Город Мусорщиков — экзотическое место, где живут христиане, которые занимаются переработкой мусора со всего города.

— экзотическое место, где живут христиане, которые занимаются переработкой мусора со всего города. Город Мертвых — еще одно место для желающих взглянуть на нетуристический Каир.

Организационные детали