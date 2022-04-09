Моя задача — помочь вам влиться в повседневную жизнь Каира и развеять стереотипы о городе. За один день вы станете собирателями каирских жемчужин, узнаете, как общаться с местными и как передвигаться по городу. Мы не будем заходить в туристические лавки с маслами и папирусом, а отыщем действительно самобытные сувениры. Поговорим о быте египтян и не забудем и заглянуть в кафе с самой вкусной каирской едой.
Перед прогулкой мы вместе составим идеальный маршрут для знакомства с городом. Какой бы Каир вы ни захотели открыть — аутентичный, древний или этнический — я стану вашим проводником, продумаю логистику и программу. Вот некоторые локации, которые могут лечь в основу экскурсии: