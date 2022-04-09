Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор

Исследовать город с местным жителем, развеять стереотипы о Египте и не упустить самое важное

Индивидуальная
Представьте себе, что вы приехали в Каир — и здесь вас ждет друг, который составит оптимальный маршрут по городу, раскроет истории и тайны каждой локации, проведет по колоритным рынкам и кафе, сделает инстаграмные фото с нетривиальных ракурсов.

За один день я постараюсь влюбить вас в Каир и помогу увидеть город таким, каким вижу его я: удобным, многослойным и самобытным.
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Каир по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Каир с местным жителем и без шаблонов

Моя задача — помочь вам влиться в повседневную жизнь Каира и развеять стереотипы о городе. За один день вы станете собирателями каирских жемчужин, узнаете, как общаться с местными и как передвигаться по городу. Мы не будем заходить в туристические лавки с маслами и папирусом, а отыщем действительно самобытные сувениры. Поговорим о быте египтян и не забудем и заглянуть в кафе с самой вкусной каирской едой.

Маршрут-конструктор на весь день

Перед прогулкой мы вместе составим идеальный маршрут для знакомства с городом. Какой бы Каир вы ни захотели открыть — аутентичный, древний или этнический — я стану вашим проводником, продумаю логистику и программу. Вот некоторые локации, которые могут лечь в основу экскурсии:

  • Плато Гизы — must-see не только Каира, но и всего Египта. Рассмотрим Великие Пирамиды, которые давно стали частью мирового культурного кода, и раскроем их секреты.
  • Музей Египетской цивилизации, где хранятся мумии главных правителей Древнего Египта.
  • Рынок Хан эль Халили на улице Аль Муиз: вас окружат запахи специй, восточный колорит и разноцветие товаров древнего базара. А еще сможем выпить чаю в антуражном кафе, которое открыто с 1773 года.
  • Археологический музей. Во многих музеях мира есть египетские залы, но самый масштабный музей про Египет — этот. Здесь вы увидите Золотую маску Тутанхомона и тысячи других артефактов.
  • Парк Азхар: когда-то огромная свалка в центре города, а сейчас — локация для фотосессий, уголок природы с растениями со всего мира и потрясающими закатами.
  • Остров Гезира, так не похожий на весь Каир. Здесь расположились посольства разных стран мира, Каирская телебашня и опера. Кстати, телебашню мы тоже можем посетить и посмотреть на Каир с высоты птичьего полета.
  • Дворец барона Эмпейна с нетипичной для Каира архитектурой, нетривиальной историей и чудесным видом на район Гелиополис.
  • Каирская Цитадель — вторая по значимости достопримечательность Каира после пирамид.
  • Коптский квартал, где вы откроете культуру христианского Каира.
  • Город Мусорщиков — экзотическое место, где живут христиане, которые занимаются переработкой мусора со всего города.
  • Город Мертвых — еще одно место для желающих взглянуть на нетуристический Каир.

Организационные детали

  • С собой советую брать только местные деньги — египетские фунты, причем можно часть взять для безналичного расчета, но часть нужна наличными
  • Входные билеты в выбранные вами локации (если вход платный) вы оплачиваете самостоятельно на месте себе и гиду
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (в зависимости от выбранных объектов):
    — Плато Гиза: 200 фунтов с человека
    — Дворец барона Эмпейна, Каирская Цитадель, музей Египетской цивилизации, Археологический музей: везде по 120 фунтов с человека
    — Парк Азхар: 20-30 фунтов с человека
    — Каирская телебашня: 200 фунтов с человека

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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