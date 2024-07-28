Представьте себе, что вы приехали в Каир — и здесь вас ждет друг, который проведет вас по самым ярким уголкам города, раскроет истории и тайны каждой локации, покажет колоритные рынки и кафе, сделает атмосферные фото с нетривиальных ракурсов.
За один день я постараюсь влюбить вас в Каир и помогу увидеть город таким, каким вижу его я: удобным, многослойным и самобытным.
За один день я постараюсь влюбить вас в Каир и помогу увидеть город таким, каким вижу его я: удобным, многослойным и самобытным.
Описание экскурсии
Каир с местным жителем и без шаблонов
Моя задача — помочь вам влиться в повседневную жизнь Каира и развеять стереотипы о городе. За один день вы станете собирателями каирских жемчужин, узнаете, как общаться с местными и как передвигаться по городу. Мы не будем заходить в туристические лавки с маслами и папирусом, а отыщем действительно самобытные сувениры. Поговорим о быте египтян и не забудем и заглянуть в кафе с самой вкусной египетской едой.
Для новичков: символы города за 1 день
Тем, кто в городе первый раз, предлагаю посетить топовые локации:
- Плато Гизы — must-see не только Каира, но и всего Египта. Рассмотрим Великие Пирамиды, которые давно стали частью мирового культурного кода, и раскроем их секреты.
- Рынок Хан эль Халили на улице Аль-Муизз: вас окружат запахи специй, восточный колорит и разноцветие товаров древнего базара. А еще сможем выпить чаю в антуражном кафе, которое открыто с 1773 года.
Для бывалых: другие варианты маршрута
Если все основное вы уже видели, я могу составить экскурсию по вашим пожеланиям. Например, можем посетить:
- Археологический музей. Во многих музеях мира есть египетские залы, но самый масштабный музей про Египет — этот. Здесь вы увидите тысячи артефактов
- Музей Египетской цивилизации, где хранятся мумии главных правителей Древнего Египта
- Большой Египетский музей, открытие которого ждали 20 лет
- Парк Азхар: когда-то огромная свалка в центре города, а сейчас — локация для фотосессий, уголок природы с растениями со всего мира и потрясающими закатами.
- Остров Гезира, так не похожий на весь Каир. Здесь расположились посольства разных стран мира, Каирская телебашня и опера. Кстати, телебашню мы тоже можем посетить и посмотреть на Каир с высоты птичьего полета.
- Дворец барона Эмпейна с нетипичной для Каира архитектурой, нетривиальной историей и чудесным видом на район Гелиополис.
- Коптский квартал, где вы откроете культуру христианского Каира.
- Город Мусорщиков — экзотическое место, где живут христиане, которые занимаются переработкой мусора со всего города.
Организационные детали
- С собой советую брать только местные деньги — египетские фунты, причем можно часть взять для безналичного расчета, но часть нужна наличными
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой за минивэн
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты в выбранные вами локации (если вход платный) вы оплачиваете самостоятельно на месте, для детей действуют скидки. Билет для гида не нужен
- Возможно изменить маршрут программы по вашему желанию. Подробности уточняйте при бронировании
Стоимость входных билетов
- Пирамиды Гизы — 700 фунтов взрослый
- Вход внутрь пирамиды Хеопса — 1500 фунтов
- Большой музей — 1450 фунтов, дети до 12 лет — 730 фунтов
- Археологический музей — 550 фунтов
- Национальный музей Египетской цивилизации — 550 фунтов
- Каирская Цитадель — 550 фунтов
- Замок Барона Эмпейна — 100 фунтов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 17 туристов
Я живу в Египте с 2018 года и с 2020 года профессионально занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий и путешествий по стране. За это время я подробно изучила Египет: Каир, Александрию, Луксор, Асуан,
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую историю и культуру. Гид был великолепен: он не только предоставил массу интересной информации, но
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П
Все понравилось, спасибо!
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С
Большое спасибо гиду Ясеру за прекрасное время, проведённое на экскурсии! Доброжелательная обстановка, приятная, насыщенная подача материала. Рекомендую 👍🏽
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Вышла очень странная ситуация. Мы думали, что Евгения сама будет вести экскурсию, русский гид, поэтому и цена раза в 2 выше всех остальных предложений.
Нигде не было ни слова, что вести
Нигде не было ни слова, что вести
Евгения
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились своим мнением.
Экскурсия бронировалась через платформу Tripster, где стоимость указывается заранее
Экскурсия бронировалась через платформу Tripster, где стоимость указывается заранее
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