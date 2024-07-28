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Каир без стереотипов

Исследовать город с местным жителем, развеять мифы о Египте и не упустить самое важное
Представьте себе, что вы приехали в Каир — и здесь вас ждет друг, который проведет вас по самым ярким уголкам города, раскроет истории и тайны каждой локации, покажет колоритные рынки и кафе, сделает атмосферные фото с нетривиальных ракурсов.

За один день я постараюсь влюбить вас в Каир и помогу увидеть город таким, каким вижу его я: удобным, многослойным и самобытным.
4.5
4 отзыва
Каир без стереотипов
Каир без стереотипов
Каир без стереотипов

Описание экскурсии

Каир с местным жителем и без шаблонов

Моя задача — помочь вам влиться в повседневную жизнь Каира и развеять стереотипы о городе. За один день вы станете собирателями каирских жемчужин, узнаете, как общаться с местными и как передвигаться по городу. Мы не будем заходить в туристические лавки с маслами и папирусом, а отыщем действительно самобытные сувениры. Поговорим о быте египтян и не забудем и заглянуть в кафе с самой вкусной египетской едой.

Для новичков: символы города за 1 день

Тем, кто в городе первый раз, предлагаю посетить топовые локации:

  • Плато Гизы — must-see не только Каира, но и всего Египта. Рассмотрим Великие Пирамиды, которые давно стали частью мирового культурного кода, и раскроем их секреты.
  • Рынок Хан эль Халили на улице Аль-Муизз: вас окружат запахи специй, восточный колорит и разноцветие товаров древнего базара. А еще сможем выпить чаю в антуражном кафе, которое открыто с 1773 года.

Для бывалых: другие варианты маршрута

Если все основное вы уже видели, я могу составить экскурсию по вашим пожеланиям. Например, можем посетить:

  • Археологический музей. Во многих музеях мира есть египетские залы, но самый масштабный музей про Египет — этот. Здесь вы увидите тысячи артефактов
  • Музей Египетской цивилизации, где хранятся мумии главных правителей Древнего Египта
  • Большой Египетский музей, открытие которого ждали 20 лет
  • Парк Азхар: когда-то огромная свалка в центре города, а сейчас — локация для фотосессий, уголок природы с растениями со всего мира и потрясающими закатами.
  • Остров Гезира, так не похожий на весь Каир. Здесь расположились посольства разных стран мира, Каирская телебашня и опера. Кстати, телебашню мы тоже можем посетить и посмотреть на Каир с высоты птичьего полета.
  • Дворец барона Эмпейна с нетипичной для Каира архитектурой, нетривиальной историей и чудесным видом на район Гелиополис.
  • Коптский квартал, где вы откроете культуру христианского Каира.
  • Город Мусорщиков — экзотическое место, где живут христиане, которые занимаются переработкой мусора со всего города.

Организационные детали

  • С собой советую брать только местные деньги — египетские фунты, причем можно часть взять для безналичного расчета, но часть нужна наличными
  • Возможно проведение экскурсии для большего количества человек с доплатой за минивэн
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты в выбранные вами локации (если вход платный) вы оплачиваете самостоятельно на месте, для детей действуют скидки. Билет для гида не нужен
  • Возможно изменить маршрут программы по вашему желанию. Подробности уточняйте при бронировании

Стоимость входных билетов

  • Пирамиды Гизы — 700 фунтов взрослый
  • Вход внутрь пирамиды Хеопса — 1500 фунтов
  • Большой музей — 1450 фунтов, дети до 12 лет — 730 фунтов
  • Археологический музей — 550 фунтов
  • Национальный музей Египетской цивилизации — 550 фунтов
  • Каирская Цитадель — 550 фунтов
  • Замок Барона Эмпейна — 100 фунтов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения
Евгения — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 17 туристов
Я живу в Египте с 2018 года и с 2020 года профессионально занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий и путешествий по стране. За это время я подробно изучила Египет: Каир, Александрию, Луксор, Асуан,
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Абу-Симбел, Нубию, Мерса-Матрух и оазис Сива. Я хорошо ориентируюсь в маршрутах, логистике и особенностях разных регионов. Работаю с гостями как лично, так и с командой лицензированных русскоговорящих гидов, подбирая специалиста под задачи и интересы путешественников. Все экскурсии проводятся официальными специалистами. В своей работе делаю акцент на продуманной организации: понятный маршрут, комфортный темп, грамотный тайминг и внимание к деталям. Для меня важно, чтобы поездка была не набором локаций, а цельным и комфортным опытом. Мои экскурсии подойдут тем, кто хочет увидеть Египет глубже привычных туристических программ и ценит индивидуальный подход и качественную организацию.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Daniel
Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую историю и культуру. Гид был великолепен: он не только предоставил массу интересной информации, но
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и делал это с энтузиазмом и увлечением. Ночное освещение придавало достопримечательностям особую магию, делая их ещё более впечатляющими. Особое удовольствие доставила прогулка по базару, где мы смогли ощутить атмосферу настоящего Каира. Рекомендую этот тур всем, кто хочет увидеть город с другой стороны и получить яркие впечатления.

Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую
Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую
Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую
Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую
Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую
Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую
Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую
Наш вечерний тур с гидом по Каиру был незабываемым! Мы исследовали город, погружаясь в его богатую
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П
Все понравилось, спасибо!
Все понравилось, спасибо!
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С
Большое спасибо гиду Ясеру за прекрасное время, проведённое на экскурсии! Доброжелательная обстановка, приятная, насыщенная подача материала. Рекомендую 👍🏽
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Новгородова
Вышла очень странная ситуация. Мы думали, что Евгения сама будет вести экскурсию, русский гид, поэтому и цена раза в 2 выше всех остальных предложений.
Нигде не было ни слова, что вести
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будет не она, а приедет другой гид.
О том, что будет вести не Евгения, мы узнали накануне вечером, когда менять планы и отменять было поздно. Евгения пыталась доказать, что у нее в описании указано, что проведет кто-то из ее команды, но это не так.

В итоге приехала милая русскоязычная девушка Римма, очень приятная, нам все провели. Но это не русский гид.
Римма работает в команде других египетских гидов, мы с ними ездили накануне, то есть мы могли заказать у другого организатора и заплатить за то же самое намного меньше, а в итоге часть денег в долларах отдавали гиду, а часть переводили на русскую карту Евгении.
Вот такая наценка непонятно за что. За то, что Евгения просто для нас на том же трипстере заказала экскурсию:)))

Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились своим мнением.

Экскурсия бронировалась через платформу Tripster, где стоимость указывается заранее
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и не является скрытой. Перед подтверждением бронирования у гостей всегда есть возможность ознакомиться с ценой и выбрать наиболее подходящее предложение.

Я работаю как организатор экскурсий и сотрудничаю с командой русскоязычных гидов. Такой формат работы отражён в отзывах к моим программам, где гости делятся своим мнением о разных гидах, и является стандартной практикой, особенно в высокий сезон.

Рада, что сама экскурсия вам понравилась и была проведена комфортно и профессионально — для меня это ключевой показатель качества работы.

Благодарю вас за обратную связь и желаю приятных путешествий.

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