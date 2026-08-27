На квадроциклах к пирамидам - из Каира

Промчаться по пескам, увидеть три пирамиды с необычного ракурса и побывать в бедуинской деревне
Добавим к пирамидам немного адреналина: вы прокатитесь на квадроциклах по пустыне и встретите закат с панорамным видом на три знаменитые пирамиды Гизы.

А затем заглянете в бедуинскую деревню, где познакомитесь с местными традициями и отдохнёте за чашкой чая.
На квадроциклах к пирамидам - из Каира
На квадроциклах к пирамидам - из Каира
На квадроциклах к пирамидам - из Каира

Описание трансфер

Сафари на квадроциклах. В сопровождении инструктора вы отправитесь кататься по пескам. По пути будем останавливаться в удачных точках, чтобы полюбоваться пустыней и сделать фотографии.

Пирамиды на закате. С панорамной площадки в пустыне перед вами откроется вид на три пирамиды Гизы. Поговорим об их истории и строительстве, а также о самом городе Гиза и его жителях.

Бедуинская деревня. Вы познакомитесь с местными обычаями и традициями и отдохнёте за чаепитием с блюдами восточной кухни.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из отеля
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 16:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Билал
Билал — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Я родилась и выросла в Египте. У меня диплом по египтологии и истории, я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта
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и современной жизнью египтян. Специализируемся на темах, связанных с древней и современной историей Египта, археологическими памятниками и музеями. Хотим разделить с вами страсть к истории и разнообразной культуре Египта и открыть для вас его скрытые жемчужины!

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