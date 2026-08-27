Добавим к пирамидам немного адреналина: вы прокатитесь на квадроциклах по пустыне и встретите закат с панорамным видом на три знаменитые пирамиды Гизы. А затем заглянете в бедуинскую деревню, где познакомитесь с местными традициями и отдохнёте за чашкой чая.

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Описание трансфер

Сафари на квадроциклах. В сопровождении инструктора вы отправитесь кататься по пескам. По пути будем останавливаться в удачных точках, чтобы полюбоваться пустыней и сделать фотографии.

Пирамиды на закате. С панорамной площадки в пустыне перед вами откроется вид на три пирамиды Гизы. Поговорим об их истории и строительстве, а также о самом городе Гиза и его жителях.

Бедуинская деревня. Вы познакомитесь с местными обычаями и традициями и отдохнёте за чаепитием с блюдами восточной кухни.

Организационные детали