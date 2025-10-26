Закатное сафари на квадроциклах в пустыне Гизы - это уникальная возможность увидеть пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина с нового ракурса. Путешествие проходит через песчаные дюны, где можно насладиться тишиной и величием природы. Встреча с бедуинами позволит узнать больше о жизни в пустыне и попробовать традиционный чай. Это идеальный способ провести вечер в Египте, сочетая приключение и культуру

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для сафари - с октября по апрель, когда температура комфортна для путешествий по пустыне. В эти месяцы вы сможете насладиться мягким климатом и ясным небом. Летом, с мая по сентябрь, жара может быть более интенсивной, но утренние и вечерние поездки всё равно возможны. В остальное время года сафари также доступны, но стоит учитывать возможные погодные условия.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.