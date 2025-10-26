Мои заказы

Сафари на квадроциклах - из Каира

Погрузитесь в атмосферу пустыни Гизы на квадроцикле, любуясь закатом и пирамидами. Откройте для себя тайны древнего Египта и познакомьтесь с бедуинами
Закатное сафари на квадроциклах в пустыне Гизы - это уникальная возможность увидеть пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина с нового ракурса. Путешествие проходит через песчаные дюны, где можно насладиться тишиной и величием природы. Встреча с бедуинами позволит узнать больше о жизни в пустыне и попробовать традиционный чай. Это идеальный способ провести вечер в Египте, сочетая приключение и культуру
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏜️ Величие пирамид на закате
  • 🚴‍♂️ Захватывающее сафари на квадроциклах
  • 🕌 Исторические факты от гида
  • ☕ Традиционный бедуинский чай
  • 🌄 Уникальные пейзажи пустыни

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сафари - с октября по апрель, когда температура комфортна для путешествий по пустыне. В эти месяцы вы сможете насладиться мягким климатом и ясным небом. Летом, с мая по сентябрь, жара может быть более интенсивной, но утренние и вечерние поездки всё равно возможны. В остальное время года сафари также доступны, но стоит учитывать возможные погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Пирамида Хеопса
  • Пирамида Хефрена
  • Пирамида Микерина

Описание экскурсии

В самое волшебное время суток — на закате — вы отправитесь в путешествие по мягким песчаным дюнам. Наш путь будет проходить через обзорную точку, с которой открывается вид на три великие пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы насладитесь величием древнеегипетской цивилизации с нового ракурса, а гид-инструктор расскажет любопытные исторические факты.

По пути сделаем остановку у бедуинов. У вас будет время на отдых и общение с жителями пустыни. Если захотите, можно будет попробовать традиционный бедуинский чай или кофе в палатке.

Во время поездки вы узнаете:

  • Какую роль играли пирамиды для фараонов и религиозных центров и что значит изображённая на них символика
  • С какими трудностями сталкиваются жители пустыни
  • Как пески преображаются во время заката
  • Какие животные и растения есть в пустыне

Организационные детали

  • До места старта поедем на микроавтобусе Toyota. Мы заберём вас из отеля и отвезём обратно
  • В стоимость входит: трансфер, прогулка на квадроциклах
  • Отдельно оплачивается чаепитие в пустыне — 100 египетских фунтов
  • За рулём квадроцикла можно поехать с 14 лет, пассажиром — с 5. Перед стартом мы проведём инструктаж
  • С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 16:00 и 18:00

Руби
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 812 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
А
Александр
26 окт 2025
Все было отлично, хорошая организация. Забрали из отеля, покатали на квадроциклах, напоили чаем и отвезли обратно. Маршрут интересный, захватывающий, организовано отлично. Само катание заняло минут 45, чай пили около посадки на квадрики. Рекомендуем!
Д
Дарья
12 окт 2025
Всё понравилось. Организация была на уровне, отвезли от точки до точки, всё рассказали и показали. Большой плюс был в том, что гид русскоговорящий, так было гораздо проще коммуницировать и узнать
Так как район не безопасный, мы очень переживали за сохранность вещей, но в целом доверились гиду, и никаких вещей не пропало, всё осталось в целости и сохранности.

Однозначно рекомендуем для тех, кто беспокоится о своей безопасности, тем, кто хочет расслабиться, первый раз находясь в стране, и тем, кто хочет провести хорошо время, не беспокоясь о чём-либо.

