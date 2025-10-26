Закатное сафари на квадроциклах в пустыне Гизы - это уникальная возможность увидеть пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина с нового ракурса. Путешествие проходит через песчаные дюны, где можно насладиться тишиной и величием природы. Встреча с бедуинами позволит узнать больше о жизни в пустыне и попробовать традиционный чай. Это идеальный способ провести вечер в Египте, сочетая приключение и культуру
5 причин купить эту экскурсию
- 🏜️ Величие пирамид на закате
- 🚴♂️ Захватывающее сафари на квадроциклах
- 🕌 Исторические факты от гида
- ☕ Традиционный бедуинский чай
- 🌄 Уникальные пейзажи пустыни
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сафари - с октября по апрель, когда температура комфортна для путешествий по пустыне. В эти месяцы вы сможете насладиться мягким климатом и ясным небом. Летом, с мая по сентябрь, жара может быть более интенсивной, но утренние и вечерние поездки всё равно возможны. В остальное время года сафари также доступны, но стоит учитывать возможные погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Пирамида Хеопса
- Пирамида Хефрена
- Пирамида Микерина
Описание экскурсии
В самое волшебное время суток — на закате — вы отправитесь в путешествие по мягким песчаным дюнам. Наш путь будет проходить через обзорную точку, с которой открывается вид на три великие пирамиды — Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы насладитесь величием древнеегипетской цивилизации с нового ракурса, а гид-инструктор расскажет любопытные исторические факты.
По пути сделаем остановку у бедуинов. У вас будет время на отдых и общение с жителями пустыни. Если захотите, можно будет попробовать традиционный бедуинский чай или кофе в палатке.
Во время поездки вы узнаете:
- Какую роль играли пирамиды для фараонов и религиозных центров и что значит изображённая на них символика
- С какими трудностями сталкиваются жители пустыни
- Как пески преображаются во время заката
- Какие животные и растения есть в пустыне
Организационные детали
- До места старта поедем на микроавтобусе Toyota. Мы заберём вас из отеля и отвезём обратно
- В стоимость входит: трансфер, прогулка на квадроциклах
- Отдельно оплачивается чаепитие в пустыне — 100 египетских фунтов
- За рулём квадроцикла можно поехать с 14 лет, пассажиром — с 5. Перед стартом мы проведём инструктаж
- С вами поеду я или другой гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 16:00 и 18:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 812 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
26 окт 2025
Все было отлично, хорошая организация. Забрали из отеля, покатали на квадроциклах, напоили чаем и отвезли обратно. Маршрут интересный, захватывающий, организовано отлично. Само катание заняло минут 45, чай пили около посадки на квадрики. Рекомендуем!
Д
Дарья
12 окт 2025
Всё понравилось. Организация была на уровне, отвезли от точки до точки, всё рассказали и показали. Большой плюс был в том, что гид русскоговорящий, так было гораздо проще коммуницировать и узнать
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии из Каира
Индивидуальная
до 10 чел.
3 в 1: Пирамиды Гизы, Национальный музей в Каире и прогулка по Нилу
Посетить пирамиды и рассмотреть артефакты Древнего Египта в историческом музее с гидом-египтянкой
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$210 за всё до 10 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$160
$200 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Каира в Западную пустыню: незабываемое приключение на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$495
$550 за всё до 3 чел.