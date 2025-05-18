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и где тормоз, назначили молодого парнишку в инструкторы и поехали!!! Инструктор впереди, вы самостоятельно на отдельном квадроцикле за ним. По времени всё происходило конечно не заявленные 3 часа, а может быть всего час, но в целом достаточно. И если захотите покататься подольше, то я думаю в этом не будет проблемы. В пустыне остановились на двух локациях для фото и просто погоняли. Парень-инструктор пофотографировал, снимал видео. Классно, интересно, крутые фото на фоне пирамид, видно издалека город! Пустыня не жесткая (не стиральная доска как в Хургаде), кататься комфортно. Но мне лично больше впечатлений принесла дорога до пустыни))) Кто хочет прям погрузиться в местный колорит и экзотику - вам сюда! Вы едете по узким улочкам, где живут и ведут быт местные, где куча животных - ослики, лошади, повозки, верблюды, собаки…"всё смешалось в доме Облонских" 😁 вы проезжаете местные лавочки, футбольное поле, какие-то дворы… Да, это к сожалению сопровождается мусором и соответствующими запахами, но определённо приносит массу впечатлений! В целом конечно же рекомендую - удовольствие получено, цель достигнута!!!