Отправляемся на плато Гиза — за порцией адреналина, фантастическими пейзажами пустыни и видами трех Великих пирамид! В компании надежного инструктора вы разгонитесь по золотому песку на легкоуправляемых квадроциклах, поймаете лучи заката и по пути полюбуетесь одним из Семи чудес Древнего Мира.
Описание экскурсии
Заход солнца, пирамиды и скорость!
Захватывающее сафари пройдет по территории вблизи легендарных пирамид Гизы. За 1 час на легкоуправляемых квадроциклах вы пронесетесь по песку, насладитесь скоростью, проверите свои силы и выносливость, и всё это — на фоне визитных карточек Древнего Египта, подсвеченных заходящим солнцем. А сопровождение опытного инструктора сделает приключение надежным и безопасным.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка на квадроцикле. Сопровождение гида не предусмотрено, с вами на квадроцикле будет опытный инструктор из нашей команды.
- Мы встретимся у вашего отеля или другого места по договоренности
- Обязательно возьмите с собой воду, платок для лица и головы, солнечные очки, крем для открытых участков кожи, удобную обувь и одежду, которую не жалко (она будет вся в песке), рюкзак.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Отель в пределах Каира или аэропорт (трансфер $54 туда и обратно в тот же день)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 48 туристов
Дорогие путешественники, рада приветствовать вас! Более половины жизни я живу в Каире, в этом загадочном, полном достопримечательностей городе. Так сложилось, что вокруг меня собрались очень интересные люди: историки, археологи с высшим образованием, которые очень любят свою страну. Общаясь с ними, я решила создать команду увлеченных людей, чтобы делиться знаниями и опытом с вами, дорогие друзья!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия полностью индивидуальная. Вовремя забрали из отеля и довезли на комфортном автомобиле до пункта выдачи квадроциклов. Безопасность конечно уровня Бог 😁, но…"это Египет, детка"))) Дали подписать бумажку, объяснили, где газ
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М
Все было отлично. Гид встретил в том месте, где мы попросили. Накатались по песчаными горкам около пирамид. Все катание заняло около 40-50 минут, далее гид отвез нас в отель. Все понравилось. Больше часа особо не покатаешься, т. к. устают руки)
Инструктор был с нами
Инструктор был с нами
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Отлично съездили - забрали прямо от отеля, привезли на место, там тоже все здорово - квадроцикл хороший, инструктор тоже, очень хорошо покатались, потом так же довезли до самого отеля!
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