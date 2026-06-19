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Сафари на квадроциклах + ужин с видом на пирамиды (всё включено)

Погонять по пустыне и оценить разнообразие египетской кухни - из Каира
Это адреналин, гастрономические открытия и величие древности в одном флаконе.

Вместе с опытным инструктором вы отправитесь в путешествие по бескрайним пескам Сахары, где на фоне заходящего солнца оживают легенды Гизы. Ощутите магию пустыни — а после насладитесь восточными блюдами в панорамном ресторане.
5
3 отзыва
Сафари на квадроциклах + ужин с видом на пирамиды (всё включено)
Сафари на квадроциклах + ужин с видом на пирамиды (всё включено)
Сафари на квадроциклах + ужин с видом на пирамиды (всё включено)

Описание экскурсии

16:00 — встреча в Каире. На комфортабельном автомобиле с кондиционером водитель заберёт вас прямо от входа в ваш отель

16:30 — начало сафари. Короткий инструктаж — и вы уже за рулём мощного квадроцикла. Отправимся вглубь Сахары, где открываются лучшие панорамные виды на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина

17:30 — завершение поездки и отдых. Возвращаемся, полные впечатлений и драйва

17:45–19:00 — аутентичный египетской ужин. 15-минутный переезд — и мы в ресторане с захватывающим видом на пирамиды в лучах заходящего солнца. Вас ждут восточные закуски, сочное ассорти-гриль (кефта и шиш-таук), свежий хлеб и знаменитые сладости под небом Гизы

19:00–19:30 — обратный трансфер. После ужина мы с комфортом доставим вас обратно в отель

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно, инструктаж, сафари на квадроциклах (1 ч), ужин с панорамным видом на пирамиды
  • С вами будет профессиональный гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 110 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
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вам не просто увидеть пирамиды и Сфинкса, а почувствовать дыхание тысячелетней истории. Покажем не только туристический центр, но и аутентичные кварталы, где кипит настоящая жизнь Каира. Расскажем истории, которые не пишут в путеводителях, и поможем понять логику и душу этого огромного, шумного и гостеприимного города. Для нас важно, чтобы после нашей встречи у вас остались не только стандартные фотографии, но и живое, тёплое воспоминание о Каире. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Кристина
Экскурсия супер, остались в полном восторге! Катались на квадроциклах, всё прошло просто отлично. Отдельный плюс за технику: квадроциклы новенькие, ухоженные, на таких ехать максимально комфортно и безопасно. Маршрут классный, а виды, которые открывались по пути, это отдельная красота, успели сделать кучу крутых фото. Спасибо за отличные эмоции и классную организацию!
Экскурсия супер, остались в полном восторге! Катались на квадроциклах, всё прошло просто отлично. Отдельный плюс за
Экскурсия супер, остались в полном восторге! Катались на квадроциклах, всё прошло просто отлично. Отдельный плюс за
Экскурсия супер, остались в полном восторге! Катались на квадроциклах, всё прошло просто отлично. Отдельный плюс за
Экскурсия супер, остались в полном восторге! Катались на квадроциклах, всё прошло просто отлично. Отдельный плюс за
Экскурсия супер, остались в полном восторге! Катались на квадроциклах, всё прошло просто отлично. Отдельный плюс за
Экскурсия супер, остались в полном восторге! Катались на квадроциклах, всё прошло просто отлично. Отдельный плюс за
Экскурсия супер, остались в полном восторге! Катались на квадроциклах, всё прошло просто отлично. Отдельный плюс за
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Ханум
Экскурсия была меганасыщенная, очень адреналиновая 😄 о безопасности можете не переживать, вся экскурсия пройдет на высшем уровне остались с мужем очень довольны работой Ахмеда 🤌🏻 отдельное восхищение вызвал ужин, традиционная кухня Египта (фаршированный голубь по моему Хамам (звучит странно, но это безумно вкусно)) также обалденный вкусный кошари🤌🏻🤌🏻🤌🏻
Ахмед
Ахмед
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! Мне было очень приятно показать вам настоящий Египет. Я рад, что вы
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оценили наш традиционный хамам и кошари, это действительно душа нашей кухни. Самое главное для меня, что вы чувствовали себя в безопасности и остались довольны. Буду счастлив видеть вас снова, для вас мои двери всегда открыты☺️

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A
всё супер. Ахмед лучший)
Ахмед
Ахмед
Ответ организатора:
Анастасия, огромное спасибо за такой теплый отзыв! Мне было очень приятно провести этот день с вами. Рад, что сафари и ужин вам понравились. Ждем вас снова в солнечном Египте 😊🙏🏽
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