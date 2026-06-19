Это адреналин, гастрономические открытия и величие древности в одном флаконе. Вместе с опытным инструктором вы отправитесь в путешествие по бескрайним пескам Сахары, где на фоне заходящего солнца оживают легенды Гизы. Ощутите магию пустыни — а после насладитесь восточными блюдами в панорамном ресторане.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

16:00 — встреча в Каире. На комфортабельном автомобиле с кондиционером водитель заберёт вас прямо от входа в ваш отель

16:30 — начало сафари. Короткий инструктаж — и вы уже за рулём мощного квадроцикла. Отправимся вглубь Сахары, где открываются лучшие панорамные виды на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина

17:30 — завершение поездки и отдых. Возвращаемся, полные впечатлений и драйва

17:45–19:00 — аутентичный египетской ужин. 15-минутный переезд — и мы в ресторане с захватывающим видом на пирамиды в лучах заходящего солнца. Вас ждут восточные закуски, сочное ассорти-гриль (кефта и шиш-таук), свежий хлеб и знаменитые сладости под небом Гизы

19:00–19:30 — обратный трансфер. После ужина мы с комфортом доставим вас обратно в отель

Организационные детали