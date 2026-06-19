Это адреналин, гастрономические открытия и величие древности в одном флаконе.
Вместе с опытным инструктором вы отправитесь в путешествие по бескрайним пескам Сахары, где на фоне заходящего солнца оживают легенды Гизы. Ощутите магию пустыни — а после насладитесь восточными блюдами в панорамном ресторане.
Вместе с опытным инструктором вы отправитесь в путешествие по бескрайним пескам Сахары, где на фоне заходящего солнца оживают легенды Гизы. Ощутите магию пустыни — а после насладитесь восточными блюдами в панорамном ресторане.
Описание экскурсии
16:00 — встреча в Каире. На комфортабельном автомобиле с кондиционером водитель заберёт вас прямо от входа в ваш отель
16:30 — начало сафари. Короткий инструктаж — и вы уже за рулём мощного квадроцикла. Отправимся вглубь Сахары, где открываются лучшие панорамные виды на пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина
17:30 — завершение поездки и отдых. Возвращаемся, полные впечатлений и драйва
17:45–19:00 — аутентичный египетской ужин. 15-минутный переезд — и мы в ресторане с захватывающим видом на пирамиды в лучах заходящего солнца. Вас ждут восточные закуски, сочное ассорти-гриль (кефта и шиш-таук), свежий хлеб и знаменитые сладости под небом Гизы
19:00–19:30 — обратный трансфер. После ужина мы с комфортом доставим вас обратно в отель
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно, инструктаж, сафари на квадроциклах (1 ч), ужин с панорамным видом на пирамиды
- С вами будет профессиональный гид-инструктор из нашей команды
ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 110 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия супер, остались в полном восторге! Катались на квадроциклах, всё прошло просто отлично. Отдельный плюс за технику: квадроциклы новенькие, ухоженные, на таких ехать максимально комфортно и безопасно. Маршрут классный, а виды, которые открывались по пути, это отдельная красота, успели сделать кучу крутых фото. Спасибо за отличные эмоции и классную организацию!
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Экскурсия была меганасыщенная, очень адреналиновая 😄 о безопасности можете не переживать, вся экскурсия пройдет на высшем уровне остались с мужем очень довольны работой Ахмеда 🤌🏻 отдельное восхищение вызвал ужин, традиционная кухня Египта (фаршированный голубь по моему Хамам (звучит странно, но это безумно вкусно)) также обалденный вкусный кошари🤌🏻🤌🏻🤌🏻
Ахмед
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! Мне было очень приятно показать вам настоящий Египет. Я рад, что вы
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A
всё супер. Ахмед лучший)
Ахмед
Ответ организатора:
Анастасия, огромное спасибо за такой теплый отзыв! Мне было очень приятно провести этот день с вами. Рад, что сафари и ужин вам понравились. Ждем вас снова в солнечном Египте 😊🙏🏽
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