Пора увидеть Каир таким, каким его видели столетия назад! В золотой час, когда солнце клонится к закату, вы сядете на традиционную фелюгу — и отправитесь в плавание по великой реке.
А затем посетите огромный музей под открытым небом — улицу Аль-Муизз, где сияют огни и оживает атмосфера 10 века.
А затем посетите огромный музей под открытым небом — улицу Аль-Муизз, где сияют огни и оживает атмосфера 10 века.
Описание экскурсии
16:30 — трансфер из отеля
Вы прибудете на набережную Нила, где вас будет ждать частная фелюга — традиционная египетская лодка с белым парусом.
17:00–18:30 — водная прогулка и ужин на закате
Вы увидите, как солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая Нил и каирскую телебашню в розовые и золотые тона. На лодке в это время сервируется горячий ужин из традиционных блюд. Никакого шума моторов и толп — только вы, парус и река.
18:30 — прибытие к причалу
19:00–20:00 — прогулка по старому Каиру
Мы отправимся на главную артерию города — улицу Аль-Муизз и базар Хан эль-Халили. Пройдём вдоль самой большой в мире концентрации средневековых исламских памятников и архитектурной летописи династий Фатимидов, Аюбидов и Мамлюков.
20:30 — окончание прогулки
21:00 — трансфер в отель
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер из отеля и обратно, прогулка на фелюге, ужин и напитки на борту
- Лодка оснащена всеми средствами безопасности и спасжилетами. Перед посадкой — короткий инструктаж
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 61 туриста
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Я помогу вам не просто
Отзывы и рейтинг
Основано на 5 отзывах
Этот день мы не забудем никогда! ❤️
Ахмед замечательный гид, все время, что мы провели вместе, было ощущение, что мы старые друзья) Все было очень красиво, интересно, легко.
Очень понравилась прогулка по
Ахмед замечательный гид, все время, что мы провели вместе, было ощущение, что мы старые друзья) Все было очень красиво, интересно, легко.
Очень понравилась прогулка по
Гид Ахмед организовал нам отличную поездку по Нилу на закате.
Рассказал о Египте, Каире, подсказал, какие места еще посетить, где побывать и что попробовать, чтобы ощутить весь колорит Египта.
Помог решить часто
Рассказал о Египте, Каире, подсказал, какие места еще посетить, где побывать и что попробовать, чтобы ощутить весь колорит Египта.
Помог решить часто
Ахмед
Ответ организатора:
Огромное спасибо, Варвара! 🙏🏽
Мне было очень приятно познакомиться с вами и показать вам настоящую душу Каира. Рад, что вы чувствовали
Мне было очень приятно познакомиться с вами и показать вам настоящую душу Каира. Рад, что вы чувствовали
Ахмед, просто unreal гид!!
Благодаря ему мы с мужем увидели Египет с другой стороны) Видно как сильно этот человек любит свое дело) он сделал наш отдых незабываемым 🌞
P.s. этот человек сделает вам фото и видео пленку с самыми шикарными фотографиями и видео🤌🏻
Выслушает все ваши пожелания
недовольным от Ахмеда никто не уйдет 🔥
Благодаря ему мы с мужем увидели Египет с другой стороны) Видно как сильно этот человек любит свое дело) он сделал наш отдых незабываемым 🌞
P.s. этот человек сделает вам фото и видео пленку с самыми шикарными фотографиями и видео🤌🏻
Выслушает все ваши пожелания
недовольным от Ахмеда никто не уйдет 🔥
Ахмед
Ответ организатора:
Ханум, огромное спасибо за такие тёплые слова! Мне было безумно приятно работать с вами. Честно говоря, я сам получил огромное
Т
Были на экскурсии по Нилу в предзакатный час. Очень понравилась организация и проведение прогулки. Насладились видами города и узнали много интересного о Каире. Ахмед очень интересный рассказчик со знанием истории.
Ахмед
Ответ организатора:
Татьяна, большое спасибо за такой теплый и подробный отзыв! Мне (было очень приятно) познакомить вас с Каиром и его душой.
Большая благодарность Ахмеду за прекрасные экскурсии. Были на 3-х экскурсиях: 1. По реке Нил и старому городу: посмотрели панораму вечернего Каира с катера, поужинали на борту, получили много информации по
Ахмед
Ответ организатора:
Елена, Большое спасибо за такой теплый и подробный отзыв! Мне было очень приятно познакомиться с вами и вашей мамой. Я искренне рад, что ваше первое путешествие в Египет прошло так насыщенно и комфортно. Ждём вас снова)
