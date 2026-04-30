Мои заказы

Вечерний Каир: закат на Ниле и огни Старого города (всё включено)

С горячим ужином на борту и прогулкой по улицам Старого города
Пора увидеть Каир таким, каким его видели столетия назад! В золотой час, когда солнце клонится к закату, вы сядете на традиционную фелюгу — и отправитесь в плавание по великой реке.

А затем посетите огромный музей под открытым небом — улицу Аль-Муизз, где сияют огни и оживает атмосфера 10 века.
Описание экскурсии

16:30 — трансфер из отеля

Вы прибудете на набережную Нила, где вас будет ждать частная фелюга — традиционная египетская лодка с белым парусом.

17:00–18:30 — водная прогулка и ужин на закате

Вы увидите, как солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая Нил и каирскую телебашню в розовые и золотые тона. На лодке в это время сервируется горячий ужин из традиционных блюд. Никакого шума моторов и толп — только вы, парус и река.

18:30 — прибытие к причалу

19:00–20:00 — прогулка по старому Каиру

Мы отправимся на главную артерию города — улицу Аль-Муизз и базар Хан эль-Халили. Пройдём вдоль самой большой в мире концентрации средневековых исламских памятников и архитектурной летописи династий Фатимидов, Аюбидов и Мамлюков.

20:30 — окончание прогулки

21:00 — трансфер в отель

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: трансфер из отеля и обратно, прогулка на фелюге, ужин и напитки на борту
  • Лодка оснащена всеми средствами безопасности и спасжилетами. Перед посадкой — короткий инструктаж
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 61 туриста
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Я помогу вам не просто
читать дальшеуменьшить

увидеть пирамиды и Сфинкса, а почувствовать дыхание тысячелетней истории. Покажу не только туристический центр, но и аутентичные кварталы, где кипит настоящая жизнь Каира. Расскажу истории, которые не пишут в путеводителях, и помогу понять логику и душу этого огромного, шумного и гостеприимного города. Для меня важно, чтобы после нашей встречи у вас остались не только стандартные фотографии, но и живое, тёплое воспоминание о Каире. Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Эвелина
Этот день мы не забудем никогда! ❤️
Ахмед замечательный гид, все время, что мы провели вместе, было ощущение, что мы старые друзья) Все было очень красиво, интересно, легко.
Очень понравилась прогулка по
читать дальшеуменьшить

Нилу, угощение традиционной едой, и даже сладости купили! Ахмед сопровождал нас на прогулке по Старому Городу и с уверенностью могу сказать, что без него было бы гораздо сложнее и не так интересно.
Я рекомендую экскурсию с Ахмедом всем, кто приезжает знакомиться с этим удивительным городом.
Очень надеемся, что получится еще ни раз встретиться с Ахмедом, будь то в Каире или в Москве 💓💓💓

Варвара
Гид Ахмед организовал нам отличную поездку по Нилу на закате.
Рассказал о Египте, Каире, подсказал, какие места еще посетить, где побывать и что попробовать, чтобы ощутить весь колорит Египта.
Помог решить часто
читать дальшеуменьшить

возникающие у туристов проблемы с трансфером, языком, местной валютой.
Мы путешествовали группой из 3х девушек, везде чувствовали себя комфортно и в безопасности, по городу передвигались на комфортабельном авто с кондиционером.
Нам понравилось на столько, что мы еще 2 дня не могли расстаться с Ахмедом, ездили с ним на гастро-экскурсию и катались на джипах около пирамид Гизы. Эмоции непередаваемые!

Ответ организатора:
Огромное спасибо, Варвара! 🙏🏽
Мне было очень приятно познакомиться с вами и показать вам настоящую душу Каира. Рад, что вы чувствовали
читать дальшеуменьшить

себя комфортно и безопасно, для меня это самое главное. Наша прогулку по Нилу и квадроцикл у пирамид действительно были незабываемыми!
Буду очень рад видеть вас снова в Египте. Передавайте привет девчонкам 🫶

Ханум
Ахмед, просто unreal гид!!
Благодаря ему мы с мужем увидели Египет с другой стороны) Видно как сильно этот человек любит свое дело) он сделал наш отдых незабываемым 🌞
P.s. этот человек сделает вам фото и видео пленку с самыми шикарными фотографиями и видео🤌🏻
Выслушает все ваши пожелания
недовольным от Ахмеда никто не уйдет 🔥
Ответ организатора:
Ханум, огромное спасибо за такие тёплые слова! Мне было безумно приятно работать с вами. Честно говоря, я сам получил огромное
читать дальшеуменьшить

удовольствие от нашего общения, время пролетело незаметно, как будто я гулял со старыми друзьями. Буду очень рад видеть вас снова! Вы всегда желанные гости! 🔥🙌

Т
Были на экскурсии по Нилу в предзакатный час. Очень понравилась организация и проведение прогулки. Насладились видами города и узнали много интересного о Каире. Ахмед очень интересный рассказчик со знанием истории.
читать дальшеуменьшить

После речной прогулки мы отправились в Старый город. Старинные улочки не могут оставить равнодушными, мы были рады познакомиться с этой частью города и узнать особенности местного колорита. Попробовали национальные блюда в местном кафе и даже записали рецептик вкуснейшей рисовой каши. Огромная благодарность Ахмеду за впечатления🫶

Ответ организатора:
Татьяна, большое спасибо за такой теплый и подробный отзыв! Мне (было очень приятно) познакомить вас с Каиром и его душой.
читать дальшеуменьшить

Рад, что прогулка по Нилу и Старому городу оставила такие приятные воспоминания. Надеюсь, рисовая каша по нашему рецепту получится дома такой же вкусной! Буду рад новой встрече 🫶

Елена
Большая благодарность Ахмеду за прекрасные экскурсии. Были на 3-х экскурсиях: 1. По реке Нил и старому городу: посмотрели панораму вечернего Каира с катера, поужинали на борту, получили много информации по
читать дальшеуменьшить

истории города (Ахмед прекрасно говорит по-русски и очень много знает об истории не только Каира, но и всех городов Египта) и его достопримечательностях, познакомились с местной кухней и прогулялись по старинным улочкам и местному рынку. Море впечатлений и новых открытий, а также красивых фото:) 2. Посетили смотровую площадку Каирской телебашни и парк - очень красивые локации, особенно на закате. Дополнительно Ахмед показал маме местное метро, т. к. она очень хотела увидеть его:) 3. Ездили в Сафари парк "Africa Safari Park" под Александрией - прекрасный парк, животные гуляют без вольеров, можно погладить и покормить, понравится как взрослым, так и детям.
Это было наше первое посещение Египта и знакомство с Каиром и его окрестностями. Благодаря Ахмеду чувствовали себя как дома:) Он полностью все организовал: от начала и до конца всех экскурсий: комфортабельные машины, билеты на все достопримечательности, обеды и ужины + перекусы в дороге, а мы наслаждались только видами и получали новые впечатления. Еще раз большое спасибо за все! Моя мама была просто в восторге:) Обязательно вернемся и продолжим знакомство с Египтом:)

Ответ организатора:
Елена, Большое спасибо за такой теплый и подробный отзыв! Мне было очень приятно познакомиться с вами и вашей мамой. Я искренне рад, что ваше первое путешествие в Египет прошло так насыщенно и комфортно. Ждём вас снова)

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «Вечерний Каир: закат на Ниле и огни Старого города (всё включено)»

Вечерний круиз по Нилу, рынок Хан эль-Халили и улица Аль-Муизз (всё включено)
На машине
Круизы
6 часов
-
20%
29 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерний круиз по Нилу, рынок Хан эль-Халили и улица Аль-Муизз (всё включено)
Насладиться видами Каира с воды, поужинать на корабле, посмотреть яркое шоу и посетить древний рынок
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$200$250 за всё до 6 чел.
Каир в вечерних огнях
На машине
Круизы
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир в вечерних огнях
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$194 за всё до 6 чел.
Вечерний круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Музыкальные теплоходы
Круизы
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Начало: Ваш отель
$50 за человека
Вечерний Каир + круиз по Нилу
На машине
Круизы
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Вечерний Каир + круиз по Нилу
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
$200 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
10%
Скидка при заказе до 18 мая
200выгода $20
от $180 за экскурсию
Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.