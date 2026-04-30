Пора увидеть Каир таким, каким его видели столетия назад! В золотой час, когда солнце клонится к закату, вы сядете на традиционную фелюгу — и отправитесь в плавание по великой реке. А затем посетите огромный музей под открытым небом — улицу Аль-Муизз, где сияют огни и оживает атмосфера 10 века.

Описание экскурсии

16:30 — трансфер из отеля

Вы прибудете на набережную Нила, где вас будет ждать частная фелюга — традиционная египетская лодка с белым парусом.

17:00–18:30 — водная прогулка и ужин на закате

Вы увидите, как солнце медленно опускается за горизонт, окрашивая Нил и каирскую телебашню в розовые и золотые тона. На лодке в это время сервируется горячий ужин из традиционных блюд. Никакого шума моторов и толп — только вы, парус и река.

18:30 — прибытие к причалу

19:00–20:00 — прогулка по старому Каиру

Мы отправимся на главную артерию города — улицу Аль-Муизз и базар Хан эль-Халили. Пройдём вдоль самой большой в мире концентрации средневековых исламских памятников и архитектурной летописи династий Фатимидов, Аюбидов и Мамлюков.

20:30 — окончание прогулки

21:00 — трансфер в отель

