Открыть инопланетные виды, изменить представление о пустыне и переночевать под звёздами Востока
Пустыня может быть не только барханным морем до горизонта. В Сахаре есть удивительный заповедник, простирающийся от Египта до границ Ливии. Вы посетите самые интересные его части: Белую и Чёрную пустыни. Увидите сверкающую гору и необычные карстовые образования. Посетите сероводородные источники. Встретите незабываемый закат и проведёте ночь в охраняемом лагере.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
День первый
- Мы встретимся в Каире и поедем на микроавтобусе в живописный оазис Бахария. Там мы пообедаем, пересядем на джипы и отправимся исследовать красоты Западной пустыни.
- Вы откроете инопланетные пейзажи Чёрной пустыни, где сохранились следы вулканической деятельности.
- В сердце Белой пустыни увидите Хрустальную гору, покрытую сверкающими белыми и розовыми кристаллами.
- Рассмотрите причудливый комплекс скальных фигур и попробуете разглядеть в них очертания животных.
- Посетите сероводородные источники.
- Сможете прокатиться по песчаным барханам на борде.
- А к вечеру расположитесь в лагере, встретите романтичный закат в пустыне, поужинаете и переночуете под ярким звёздным небом Египта.
День второй
Ранний подъём вознаградится ещё одним атмосферным зрелищем — восходом солнца в песках Сахары. Вы позавтракаете — и мы отправимся в обратный путь.
Организационные детали
- В стоимость всё включено: индивидуальный трансфер на микроавтобусе из Каира и обратно, джип-сафари по пустыне на внедорожнике Land Cruiser, питание по маршруту (обед, ужин и завтрак), ночёвка в лагере, билеты в заповедник
- Дорога из Каира до оазиса Бахария займёт около 5 часов
- Информация по лагерю: территория безопасна, охраняется полицией. Каждый гость ночует в индивидуальной палатке.
- Питание: смешанная кухня (межконтинентальная + традиционная)
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Каире
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Каире
Меня зовут Валид. Я — историк и лицензированный гид, провожу экскурсии по Египту почти 17 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом работы, организующие поездки в Каир и Александрию. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней много интересного.
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