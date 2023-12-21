Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Индивидуальная экскурсия в Каире

Открыть инопланетные виды, изменить представление о пустыне и переночевать под звёздами Востока

Пустыня может быть не только барханным морем до горизонта. В Сахаре есть удивительный заповедник, простирающийся от Египта до границ Ливии. Вы посетите самые интересные его части: Белую и Чёрную пустыни. Увидите сверкающую гору и необычные карстовые образования. Посетите сероводородные источники. Встретите незабываемый закат и проведёте ночь в охраняемом лагере.
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на два дня
Ближайшие даты:
21
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Описание

Что вас ожидает

День первый

  • Мы встретимся в Каире и поедем на микроавтобусе в живописный оазис Бахария. Там мы пообедаем, пересядем на джипы и отправимся исследовать красоты Западной пустыни.
  • Вы откроете инопланетные пейзажи Чёрной пустыни, где сохранились следы вулканической деятельности.
  • В сердце Белой пустыни увидите Хрустальную гору, покрытую сверкающими белыми и розовыми кристаллами.
  • Рассмотрите причудливый комплекс скальных фигур и попробуете разглядеть в них очертания животных.
  • Посетите сероводородные источники.
  • Сможете прокатиться по песчаным барханам на борде.
  • А к вечеру расположитесь в лагере, встретите романтичный закат в пустыне, поужинаете и переночуете под ярким звёздным небом Египта.

День второй

Ранний подъём вознаградится ещё одним атмосферным зрелищем — восходом солнца в песках Сахары. Вы позавтракаете — и мы отправимся в обратный путь.

Организационные детали

  • В стоимость всё включено: индивидуальный трансфер на микроавтобусе из Каира и обратно, джип-сафари по пустыне на внедорожнике Land Cruiser, питание по маршруту (обед, ужин и завтрак), ночёвка в лагере, билеты в заповедник
  • Дорога из Каира до оазиса Бахария займёт около 5 часов
  • Информация по лагерю: территория безопасна, охраняется полицией. Каждый гость ночует в индивидуальной палатке.
  • Питание: смешанная кухня (межконтинентальная + традиционная)
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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