10 часов
Водная прогулка
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
«Вади аль-Хитан (Долина китов) — удалённый участок в Западной пустыне Египта с бесценной коллекцией окаменевших костей древних китов, которых называют археоцеты»
Завтра в 10:00
23 дек в 08:00
от $323 за всё до 2 чел.
скидка
30%
8 часов
Водная прогулка
Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
Отыскать скелеты китов, покататься по дюнам на сэндборде и погулять по деревне с глиняными домами
«Заповедник Вади-эль-Райан (Долина китов)»
Завтра в 10:00
23 дек в 08:00
300$210 за всё до 5 чел.
10 часов
Водная прогулка
Оазис Файюм из Каира: джип-сафари, сэндбординг и «Долина китов»
Побывать в египетской глубинке и насладиться местами, до которых непросто добраться самостоятельно
«Вади-аль-Хитан или «Долину китов»»
Завтра в 05:00
23 дек в 00:00
$230 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья11 декабря 2023Были с мужем на экскурсии 04.12.2023, очень понравилось. Спасибо Мохаммеду за интересный рассказ и ответы на все вопросы. Впечатлили пустынные виды, скелеты, окаменелости. Яркие эмоции от поездки на джипе по пустыне. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Киты»
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