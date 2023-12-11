Экскурсии к Китам

Найдено 3 экскурсии в категории «Киты» в Каире, цены от $210, скидки до 30%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Долина китов и оазис Фаюм
На машине
Джиппинг
1 отзыв
10 часов
Водная прогулка
Долина китов и оазис Фаюм: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в загадки Древнего Египта, посетив Долину китов и оазис Фаюм. Уникальная экскурсия с русскоговорящим гидом и комфортным трансфером
Начало: В вашем отеле в Каире
«Вади аль-Хитан (Долина китов) — удалённый участок в Западной пустыне Египта с бесценной коллекцией окаменевших костей древних китов, которых называют археоцеты»
Завтра в 10:00
23 дек в 08:00
от $323 за всё до 2 чел.
Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
На машине
скидка
30%
8 часов
Водная прогулка
Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
Отыскать скелеты китов, покататься по дюнам на сэндборде и погулять по деревне с глиняными домами
«Заповедник Вади-эль-Райан (Долина китов
Завтра в 10:00
23 дек в 08:00
300$210 за всё до 5 чел.
Оазис Файюм из Каира: джип-сафари, сэндбординг и «Долина китов»
На машине
Джиппинг
10 часов
Водная прогулка
Оазис Файюм из Каира: джип-сафари, сэндбординг и «Долина китов»
Побывать в египетской глубинке и насладиться местами, до которых непросто добраться самостоятельно
«Вади-аль-Хитан или «Долину китов»»
Завтра в 05:00
23 дек в 00:00
$230 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 декабря 2023
    Долина китов и оазис Фаюм
    Были с мужем на экскурсии 04.12.2023, очень понравилось. Спасибо Мохаммеду за интересный рассказ и ответы на все вопросы. Впечатлили пустынные виды, скелеты, окаменелости. Яркие эмоции от поездки на джипе по пустыне. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Киты»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  1. Пирамиды Гизы
  2. Самое главное
  3. Базар Хан Эль Халили
  4. Крепость Саладина
  5. Висячая церковь Святой Девы Марии
  6. Мечеть Мухаммеда Али
  7. Город мусорщиков
  8. Старый город
  9. Синагога Бен Эзра
  10. Площадь Тахрир
Сколько стоит экскурсия по Каиру в декабре 2024
Сейчас в Каире в категории "Киты" можно забронировать 3 экскурсии от 210 до 323 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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