Н Наталья

Были с мужем на экскурсии 04.12.2023, очень понравилось. Спасибо Мохаммеду за интересный рассказ и ответы на все вопросы. Впечатлили пустынные виды, скелеты, окаменелости. Яркие эмоции от поездки на джипе по пустыне. Большое спасибо!