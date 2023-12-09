Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты

Индивидуальный трансфер в Каире
Предлагаем вам комфортабельный трансфер из аэропорта до вашего отеля в любой точке Каирa. Индивидуальный трансфер из аэропорта — прекрасный способ заранее спланировать свою поездку и траты. Водитель встретит вас с табличкой, с комфортом доставит по нужному адресу. Вы можете воспользоваться нашими услугами в любое время суток.
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Персональный трансфер из аэропорта в Каир и другие курорты
Ближайшие даты:
9
дек
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Описание

О трансфере• Встречающий вас водитель будет ожидать вас с табличкой, поможет с багажом, вы расположитесь в заранее выбранном на сайте автомобиле и будете доставлены до дверей вашего отеля или любой другой локации.
  • При желании, бесплатно предоставляется детское кресло и детский бустер.
  • Если ваш рейс задерживается, водитель будет ждать вас.
  • При бронировании укажите, пожалуйста, дату прилёта, номер рейса, время прилёта, отель, количество гостей и примерный объём багажа.
  • Можно заказать трансфер за день до прилёта.
  • За день до прилёта высылается подробная инструкция по встрече.
  • Также вы можете заказать обратный трансфер из отеля в аэропорт. Важно знать• Дополнительная оплата за трансфер до удалённых районов: Сахл Хашиш, Макади Бей, Эль Гуна — $7, Сума Бей, Сафага — $10.
  • Чтобы гарантировать вашу бронь, просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях), а остальную сумму напрямую гиду. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается.

Ежедневно в любое время суток

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту и трансфер:
  • Для группы до 2 человек (возможно с ребёнком) экскурсия проводится на современном легковом авто с кондиционером
  • Для большего количества до 8 человек — на современном комфортабельном микроавтобусе Тойота 2023 с кондиционером
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт в Каире
Завершение: Место пребывания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в любое время суток
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Чтобы гарантировать вашу бронь
  • Просим вас оплатить 20% стоимости онлайн (оплата производится в рублях)
  • А остальную сумму напрямую гиду на экскурсии. Бронирование с полной оплатой в день экскурсии не принимается
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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