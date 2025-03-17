Откройте для себя величие Древнего Египта! За один день посетите плато Гизы с его легендарными пирамидами и Большой Египетский музей (GEM). Вас ждет русскоязычный гид-египтолог, который расскажет о тысячелетней истории, уникальных артефактах, включая сокровища Тутанхамона, и тайнах культового плато Гизы.

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Описание экскурсии

Погружение в Египетскую цивилизацию

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древнему Египту! В рамках нашей программы вы сможете посетить величественные пирамиды в Гизе и музей GEM всего за один день. Вашим проводником станет русскоязычный гид, который является настоящим историком-египтологом. Он расскажет вам о загадках пирамид и познакомит с уникальной экспозицией музея, помогая вам влюбиться в эту великую цивилизацию.

Музей GEM и его сокровища

GEM — это четвёртая египетская пирамида, расположенная всего в 2 км от знаменитых пирамид Гизы. Экспозиция музея охватывает период в 7000 лет, начиная с додинастического времени и заканчивая Греко-римским периодом. В музее представлено 12 залов, из которых 10 уже открыты для посетителей.

В главном зале вы сможете увидеть впечатляющую 83-тонную статую Рамсеса II, возрастом 3250 лет.

Строительство музея обошлось более чем в 1 миллиард долларов, что делает его самым большим культурным комплексом XXI века.

Общая площадь музея составляет около 500000 квадратных метров.

Экспозиция организована по хронологическому принципу и включает в себя значимые памятники, вокруг которых расположены множество других, менее известных, но не менее интересных артефактов. Главные темы выставки охватывают:

Основные вехи Египетской цивилизации;

Египетское общество;

Институт царской власти;

Религию древнего Египта;

Погребальные ритуалы с акцентом на культ Осириса.

В музее хранится около 100000 экспонатов, среди которых 5000 предметов, связанных с Тутанхамоном и его золотыми сокровищами. Хотя бесценная коллекция юного фараона ещё не представлена публике, вы уже сейчас сможете увидеть разнообразные артефакты — от статуй до саркофагов и мумий.

Плато Гизы — сердце древнего Египта

Плато Гизы является самым важным некрополем древнего Египта, где расположены величественные пирамиды: Хеопса, Хефрена, Микриноса и Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса входит в число семи чудес древнего мира и по праву считается одним из самых значимых памятников человечества. Сфинкс, охраняющий пирамиды, располагается на восточной стороне Гизы и добавляет этому месту особую атмосферу загадочности.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя величие Египетской цивилизации!