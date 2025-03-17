Большой Египетский музей и Гиза за один день

Откройте для себя величие Древнего Египта! За один день посетите плато Гизы с его легендарными пирамидами и Большой Египетский музей (GEM).

Вас ждет русскоязычный гид-египтолог, который расскажет о тысячелетней истории, уникальных артефактах, включая сокровища Тутанхамона, и тайнах культового плато Гизы.
5
2 отзыва
Большой Египетский музей и Гиза за один день
Большой Египетский музей и Гиза за один день
Большой Египетский музей и Гиза за один день
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Погружение в Египетскую цивилизацию

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древнему Египту! В рамках нашей программы вы сможете посетить величественные пирамиды в Гизе и музей GEM всего за один день. Вашим проводником станет русскоязычный гид, который является настоящим историком-египтологом. Он расскажет вам о загадках пирамид и познакомит с уникальной экспозицией музея, помогая вам влюбиться в эту великую цивилизацию.

Музей GEM и его сокровища

GEM — это четвёртая египетская пирамида, расположенная всего в 2 км от знаменитых пирамид Гизы. Экспозиция музея охватывает период в 7000 лет, начиная с додинастического времени и заканчивая Греко-римским периодом. В музее представлено 12 залов, из которых 10 уже открыты для посетителей.

  • В главном зале вы сможете увидеть впечатляющую 83-тонную статую Рамсеса II, возрастом 3250 лет.
  • Строительство музея обошлось более чем в 1 миллиард долларов, что делает его самым большим культурным комплексом XXI века.
  • Общая площадь музея составляет около 500000 квадратных метров.

Экспозиция организована по хронологическому принципу и включает в себя значимые памятники, вокруг которых расположены множество других, менее известных, но не менее интересных артефактов. Главные темы выставки охватывают:

  • Основные вехи Египетской цивилизации;
  • Египетское общество;
  • Институт царской власти;
  • Религию древнего Египта;
  • Погребальные ритуалы с акцентом на культ Осириса.

В музее хранится около 100000 экспонатов, среди которых 5000 предметов, связанных с Тутанхамоном и его золотыми сокровищами. Хотя бесценная коллекция юного фараона ещё не представлена публике, вы уже сейчас сможете увидеть разнообразные артефакты — от статуй до саркофагов и мумий.

Плато Гизы — сердце древнего Египта

Плато Гизы является самым важным некрополем древнего Египта, где расположены величественные пирамиды: Хеопса, Хефрена, Микриноса и Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса входит в число семи чудес древнего мира и по праву считается одним из самых значимых памятников человечества. Сфинкс, охраняющий пирамиды, располагается на восточной стороне Гизы и добавляет этому месту особую атмосферу загадочности.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя величие Египетской цивилизации!

Каждый день

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Плато гизы: пирамиды хеопс, хефренос, микринос и большой сфинкс
  • 2-GEM: большой Египетский музей
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Услуги водителя и транспорт
  • Полицейские разрешения
Что не входит в цену
  • Обед
  • Входные билеты: /nв музей - 25 $/nв гизу - 12$
  • Трансфер из отелей аэропорта, новых городов - 30 $
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Входные билеты:
  • В музей - 25 $
  • В гизу - 12$
  • Заедем за вами ваш отель. Трансфер из отелей каира и гизы входит в стоимость экскурсии. Из отелей аэропорта, аэропорта, новых городов, доплата 30 $ за трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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M
17 мар 2025
Потрясающий Гид! Отличный русский, знание истории на 5+! Строит рассказ умно и увлекательно. Рекомендую!!
Е
3 янв 2025
Великолепный экскурсовод!! Всем рекомендую брать экскурсии у Имада! Самые интересные рассказы, загадочные истории. Полдня пролетели как одна минута,спасибо большое!!

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