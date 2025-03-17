Вас ждет русскоязычный гид-египтолог, который расскажет о тысячелетней истории, уникальных артефактах, включая сокровища Тутанхамона, и тайнах культового плато Гизы.
Описание экскурсии
Погружение в Египетскую цивилизацию
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по древнему Египту! В рамках нашей программы вы сможете посетить величественные пирамиды в Гизе и музей GEM всего за один день. Вашим проводником станет русскоязычный гид, который является настоящим историком-египтологом. Он расскажет вам о загадках пирамид и познакомит с уникальной экспозицией музея, помогая вам влюбиться в эту великую цивилизацию.
Музей GEM и его сокровища
GEM — это четвёртая египетская пирамида, расположенная всего в 2 км от знаменитых пирамид Гизы. Экспозиция музея охватывает период в 7000 лет, начиная с додинастического времени и заканчивая Греко-римским периодом. В музее представлено 12 залов, из которых 10 уже открыты для посетителей.
- В главном зале вы сможете увидеть впечатляющую 83-тонную статую Рамсеса II, возрастом 3250 лет.
- Строительство музея обошлось более чем в 1 миллиард долларов, что делает его самым большим культурным комплексом XXI века.
- Общая площадь музея составляет около 500000 квадратных метров.
Экспозиция организована по хронологическому принципу и включает в себя значимые памятники, вокруг которых расположены множество других, менее известных, но не менее интересных артефактов. Главные темы выставки охватывают:
- Основные вехи Египетской цивилизации;
- Египетское общество;
- Институт царской власти;
- Религию древнего Египта;
- Погребальные ритуалы с акцентом на культ Осириса.
В музее хранится около 100000 экспонатов, среди которых 5000 предметов, связанных с Тутанхамоном и его золотыми сокровищами. Хотя бесценная коллекция юного фараона ещё не представлена публике, вы уже сейчас сможете увидеть разнообразные артефакты — от статуй до саркофагов и мумий.
Плато Гизы — сердце древнего Египта
Плато Гизы является самым важным некрополем древнего Египта, где расположены величественные пирамиды: Хеопса, Хефрена, Микриноса и Большой Сфинкс. Пирамида фараона Хеопса входит в число семи чудес древнего мира и по праву считается одним из самых значимых памятников человечества. Сфинкс, охраняющий пирамиды, располагается на восточной стороне Гизы и добавляет этому месту особую атмосферу загадочности.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя величие Египетской цивилизации!
Каждый день
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Плато гизы: пирамиды хеопс, хефренос, микринос и большой сфинкс
- 2-GEM: большой Египетский музей
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Услуги водителя и транспорт
- Полицейские разрешения
Что не входит в цену
- Обед
- Входные билеты: /nв музей - 25 $/nв гизу - 12$
- Трансфер из отелей аэропорта, новых городов - 30 $
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Входные билеты:
- В музей - 25 $
- В гизу - 12$
- Заедем за вами ваш отель. Трансфер из отелей каира и гизы входит в стоимость экскурсии. Из отелей аэропорта, аэропорта, новых городов, доплата 30 $ за трансфер