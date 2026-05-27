Идеальный формат для тех, кто хочет увидеть главные символы Египта без лишней спешки и ожидания группы. Мы организуем трансфер, заранее купим билеты и продумaем логистику, а вы исследуете пирамиды Гизы и Большой Египетский музей в своём ритме — спокойно и без очередей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание трансфер

Встреча у отеля

Водитель заберёт вас в удобное время на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Без лишней суеты — сразу в путь.

Большой Египетский музей

Вы получите билеты заранее и сможете спокойно гулять по залам без очередей и ограничений по времени. Рассмотрите древние артефакты и сосредоточитесь на том, что действительно интересно.

Пирамиды Гизы

Короткий переезд (около 15 мин) — и вы у одного из главных чудес света. Прогуляетесь по комплексу, сделаете фото, почувствуете масштаб и атмосферу места.

Полная свобода внутри маршрута

Никакой жёсткой программы: вы сами решаете, сколько времени провести в каждой точке. Хотите задержаться — пожалуйста, хотите двигаться дальше — легко!

Организационные детали