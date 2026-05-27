Идеальный формат для тех, кто хочет увидеть главные символы Египта без лишней спешки и ожидания группы.
Мы организуем трансфер, заранее купим билеты и продумaем логистику, а вы исследуете пирамиды Гизы и Большой Египетский музей в своём ритме — спокойно и без очередей.
Описание трансфер
Встреча у отеля
Водитель заберёт вас в удобное время на комфортабельном автомобиле с кондиционером. Без лишней суеты — сразу в путь.
Большой Египетский музей
Вы получите билеты заранее и сможете спокойно гулять по залам без очередей и ограничений по времени. Рассмотрите древние артефакты и сосредоточитесь на том, что действительно интересно.
Пирамиды Гизы
Короткий переезд (около 15 мин) — и вы у одного из главных чудес света. Прогуляетесь по комплексу, сделаете фото, почувствуете масштаб и атмосферу места.
Полная свобода внутри маршрута
Никакой жёсткой программы: вы сами решаете, сколько времени провести в каждой точке. Хотите задержаться — пожалуйста, хотите двигаться дальше — легко!
Организационные детали
- Едем на комфортабельном минивэне с кондиционером. Водитель из нашей команды встретит вас у отеля и отвезёт обратно
- Программа может начинаться с посещения музея или пирамид — в зависимости от ваших предпочтений и погодных условий
- Мы заранее приобретаем для вас входные билеты онлайн и отправляем их через мессенджер
- Вы можете оплатить остаток стоимости удобным для вас способом — в долларах, евро, рублях (только переводом)
- По вашему желанию можно заказать профессионального гида за дополнительную плату — подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 96 туристов
Я работаю гидом в Каире, Гизе и Александрии. У меня есть диплом по египтологии, а опыт работы в сфере организации путешествий — более 10 лет. Я работаю с командой гидов — все мы имеем лицензию министерства туризма Египта.
Входит в следующие категории Каира
