Большой Египетский музей и пирамиды Гизы - из Каира

Увидеть золотую маску Тутанхамона и прикоснуться к единственному уцелевшему чуду света
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет за один день познакомиться с основами египетской цивилизации.

Вы посетите новый Большой Египетский музей (GEM) — грандиозный комплекс, где современные технологии встречаются с вечностью.

А после — отправитесь к великим пирамидам, чтобы своими глазами увидеть масштаб сооружений, которые будоражат умы человечества.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы - из Каира

Описание экскурсии

Сокровища Большого Египетского музея

Мы проведём три часа в залах самого масштабного археологического музея мира. Вы не затеряетесь среди тысяч витрин — мы проведём вас по ключевым точкам истории:

  • Колосс Рамсеса II. Вас встретит 11-метровая статуя великого фараона. Вы узнаете о его подвигах и о том, как инженерам удалось переместить этого гиганта внутрь здания
  • Парадная лестница. Мы поднимемся по ступеням, вдоль которых выстроились статуи царей разных эпох — от Древнего до Нового царства
  • Золото Тутанхамона. Вы увидите легендарную посмертную маску и золотые саркофаги юного фараона, а также познакомитесь с предметами, которые окружали его в загробном мире
  • Солнечные ладьи. По желанию мы заглянем в павильон с древними судами, на которых тысячи лет назад перевозили сокровища и погребальную мебель правителей

Пирамиды Гизы

Вторая часть дня посвящена визитной карточке страны. Мы проведём на плато около трёх часов, чтобы без спешки изучить главные памятники. Вас ждут:

  • тайны строительства. Обсудим самые смелые теории: как возводили пирамиду Хеопса, единственное сохранившееся чудо света, и какие загадки до сих пор скрывают её коридоры
  • панорама трёх пирамид. Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается лучший вид для фотографий — все три великие пирамиды выстроятся для вас в одну линию
  • загадочный Сфинкс. В завершение мы спустимся к подножию Сфинкса. Вы узнаете, чьё лицо запечатлено в камне и почему у стража пустыни отсутствует нос

План нашей поездки

8:30 — выезд из отеля
9:00 — Большой Египетский музей: главные залы и сокровища Тутанхамона
12:30 — обед (шведский стол или местный ресторан)
13:20 — плато Гиза: осмотр великих пирамид
15:50 — встреча со Сфинксом и осмотр Нижнего храма
16:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Трансфер из гостиниц, расположенных рядом с аэропортом, — $20

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в музей ($31) и на территорию пирамид ($15). Детский билет — половина стоимости стандартного
  • Вход внутрь великой пирамиды (по желанию)
  • Обед и напитки

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входе гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихан
Джихан — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 232 туристов
Я работаю гидом с 2015 года, искренне влюблена в свою работу. Родилась недалеко от Александрии, жила среди греко-римских памятников. Провела больше 15 лет в Каире, изучала историю всех его эпох. Я
с удовольствием делюсь знаниями о нашей чудесной стране, показываю удивительные места и памятники. Как и я, мои коллеги — лицензированные гиды, у каждого опыт работы не менее 10 лет. Мы помогаем гостям увидеть Египет таким же великолепным, каким видим его сами. После наших экскурсий путешественники лучше понимают нашу страну и по-настоящему влюбляются в неё.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все было очень четко организовано, водитель всегда был на месте минута в минуту. С самого начала бронирования организаторы четко отвечали на все вопросы, чувствовалось, что обо мне хотят заботиться и помогать. Гид Икрами - очень интеллигентный и образованный человек, прекрасно говорит по-русски. Искренне рекомендую этот тур, чтобы начать знакомство с Каиром.

