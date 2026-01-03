Большой Египетский музей и пирамиды Гизы

Эта экскурсия создана для тех, кто хочет за один день познакомиться с основами египетской цивилизации. Вы посетите новый Большой Египетский музей (GEM) — грандиозный комплекс, где современные технологии встречаются с вечностью. А после — отправитесь к великим пирамидам, чтобы своими глазами увидеть масштаб сооружений, которые будоражат умы человечества.

Описание экскурсии

Сокровища Большого Египетского музея

Мы проведём три часа в залах самого масштабного археологического музея мира. Вы не затеряетесь среди тысяч витрин — мы проведём вас по ключевым точкам истории:

Колосс Рамсеса II. Вас встретит 11-метровая статуя великого фараона. Вы узнаете о его подвигах и о том, как инженерам удалось переместить этого гиганта внутрь здания

Парадная лестница. Мы поднимемся по ступеням, вдоль которых выстроились статуи царей разных эпох — от Древнего до Нового царства

Золото Тутанхамона. Вы увидите легендарную посмертную маску и золотые саркофаги юного фараона, а также познакомитесь с предметами, которые окружали его в загробном мире

Солнечные ладьи. По желанию мы заглянем в павильон с древними судами, на которых тысячи лет назад перевозили сокровища и погребальную мебель правителей

Пирамиды Гизы

Вторая часть дня посвящена визитной карточке страны. Мы проведём на плато около трёх часов, чтобы без спешки изучить главные памятники. Вас ждут:

тайны строительства. Обсудим самые смелые теории: как возводили пирамиду Хеопса, единственное сохранившееся чудо света, и какие загадки до сих пор скрывают её коридоры

панорама трёх пирамид. Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается лучший вид для фотографий — все три великие пирамиды выстроятся для вас в одну линию

загадочный Сфинкс. В завершение мы спустимся к подножию Сфинкса. Вы узнаете, чьё лицо запечатлено в камне и почему у стража пустыни отсутствует нос

План нашей поездки

8:30 — выезд из отеля

9:00 — Большой Египетский музей: главные залы и сокровища Тутанхамона

12:30 — обед (шведский стол или местный ресторан)

13:20 — плато Гиза: осмотр великих пирамид

15:50 — встреча со Сфинксом и осмотр Нижнего храма

16:30 — возвращение в отель

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Трансфер из гостиниц, расположенных рядом с аэропортом, — $20

Дополнительные расходы