Большой Египетский музей и пирамиды Гизы

Эта экскурсия создана для тех, кто хочет за один день познакомиться с основами египетской цивилизации.
Вы посетите новый Большой Египетский музей (GEM) — грандиозный комплекс, где современные технологии встречаются с вечностью.
А после — отправитесь к великим пирамидам, чтобы своими глазами увидеть масштаб сооружений, которые будоражат умы человечества.
Описание экскурсии
Сокровища Большого Египетского музея
Мы проведём три часа в залах самого масштабного археологического музея мира. Вы не затеряетесь среди тысяч витрин — мы проведём вас по ключевым точкам истории:
- Колосс Рамсеса II. Вас встретит 11-метровая статуя великого фараона. Вы узнаете о его подвигах и о том, как инженерам удалось переместить этого гиганта внутрь здания
- Парадная лестница. Мы поднимемся по ступеням, вдоль которых выстроились статуи царей разных эпох — от Древнего до Нового царства
- Золото Тутанхамона. Вы увидите легендарную посмертную маску и золотые саркофаги юного фараона, а также познакомитесь с предметами, которые окружали его в загробном мире
- Солнечные ладьи. По желанию мы заглянем в павильон с древними судами, на которых тысячи лет назад перевозили сокровища и погребальную мебель правителей
Пирамиды Гизы
Вторая часть дня посвящена визитной карточке страны. Мы проведём на плато около трёх часов, чтобы без спешки изучить главные памятники. Вас ждут:
- тайны строительства. Обсудим самые смелые теории: как возводили пирамиду Хеопса, единственное сохранившееся чудо света, и какие загадки до сих пор скрывают её коридоры
- панорама трёх пирамид. Мы поднимемся на смотровую площадку, откуда открывается лучший вид для фотографий — все три великие пирамиды выстроятся для вас в одну линию
- загадочный Сфинкс. В завершение мы спустимся к подножию Сфинкса. Вы узнаете, чьё лицо запечатлено в камне и почему у стража пустыни отсутствует нос
План нашей поездки
8:30 — выезд из отеля
9:00 — Большой Египетский музей: главные залы и сокровища Тутанхамона
12:30 — обед (шведский стол или местный ресторан)
13:20 — плато Гиза: осмотр великих пирамид
15:50 — встреча со Сфинксом и осмотр Нижнего храма
16:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Трансфер из гостиниц, расположенных рядом с аэропортом, — $20
Дополнительные расходы
- Входные билеты в музей ($31) и на территорию пирамид ($15). Детский билет — половина стоимости стандартного
- Вход внутрь великой пирамиды (по желанию)
- Обед и напитки
ежедневно в 08:00 и 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входе гостиницы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Джихан — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 232 туристов
Я работаю гидом с 2015 года, искренне влюблена в свою работу. Родилась недалеко от Александрии, жила среди греко-римских памятников. Провела больше 15 лет в Каире, изучала историю всех его эпох. Я
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Все было очень четко организовано, водитель всегда был на месте минута в минуту. С самого начала бронирования организаторы четко отвечали на все вопросы, чувствовалось, что обо мне хотят заботиться и помогать. Гид Икрами - очень интеллигентный и образованный человек, прекрасно говорит по-русски. Искренне рекомендую этот тур, чтобы начать знакомство с Каиром.
