Прыжок с парашютом - над пирамидами

Испытать ощущение свободного падения с высоты 4500 м и плавного полёта (мини-группа)
Как насчёт наполнить день сразу двумя яркими событиями? Прыгнуть с парашютом с высоты 4500 м и рассмотреть геометрию египетских пирамид с ракурса, с которого их мало кто видел! Сделаете вы
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это в тандеме с опытным мастером — безопасность такой активности выше, чем при катании на сноуборде. Если вам не нужны спойлеры, сразу переходите к заказу, а если нужны — читайте описание ниже:)

Прыжок с парашютом - над пирамидами
Прыжок с парашютом - над пирамидами
Прыжок с парашютом - над пирамидами

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Прыжок осуществляется в тандеме с мастером международного класса, у которого есть соответствующая лицензия, а за спиной — более 1000 прыжков. Он контролирует весь процесс: от момента проведения инструктажа до момента приземления у подножия пирамид. Во время прыжка тандем-мастер станет для вас самым близким человеком. Вы в прямом смысле будете связаны друг с другом!

Этапы:

1. Наземный инструктаж

Тандем-мастер расскажет вам, как будет проходить прыжок, как себя вести на разных стадиях, что можно, а чего категорически нельзя делать. Ответит на ваши вопросы и опасения.

2. Проверка снаряжения

Тандем-мастер проверит парашютное снаряжение и необходимое для прыжка оборудование. Это один из важнейших элементов безопасности.

3. Посадка в самолёт

Учитывая, что прыжок будет совершаться с военного самолёта, который одновременно поднимает на борт до 8 парашютистов, посадка осуществляется в строгом соответствии с очерёдностью отделения от самолёта. На линии стартового осмотра выстраивается очередь из тех, кто будет совершать прыжок.

4. Взлёт

Все участники заходят на борт самолёта, закрывается аппарель (грузовая дверь самолёта) и заводятся двигатели. Вы ощутите вибрацию и шум двигателей. Вы будете испытывать волнение вперемежку с воодушевлением и эйфорией.

5. Набор высоты

Время набора высоты до 4500 м займёт около 15 минут. Вместе с инструктором вы успеете провести подготовку к прыжку, ещё раз проверите оборудование, проговорите план прыжка. Тандем-мастер пристегнёт вас с помощью специальной подвесной системы к своему парашюту. На высоте 3800–4000 м участники начинают готовиться к отделению, давая друг другу пять. Это поднимает общий дух и создаёт боевой настрой.

6. Подготовка к отделению

Итак, самолёт набрал нужную высоту, пилоты дают предупреждающий светозвуковой сигнал и открывается задняя аппарель. Салон наполняется солнечным светом, усиливается шум ветра и рёв моторов. Это один из самых волнительных и незабываемых моментов, потому что именно сейчас вы понимаете, что скоро ваш выход и назад дороги нет. Эмоции зашкаливают, адреналин кипит, сердце начинает биться всё быстрее. Вы наблюдаете, как парашютисты группами от 1 до 10 человек начинают покидать самолёт. Теперь ваша очередь!

7. Свободное падение

Вы уже в воздухе на высоте 4500 м, летите к земле со скоростью более 200 км/час. Под вами пирамиды Гизы и окрестности Каира. Тандем-мастер даёт вам сигнал, и вы расправляете руки и испытываете невероятные ощущения полёта, наслаждаетесь видами, доступными единицам. Примерно на высоте 1500 м тандем-мастер даст отмашку и раскроет парашют. Начнётся следующая стадия прыжка — пилотирование.

8. Пилотирование под куполом

Парашют раскрылся, и вы повисли над землёй. В этот момент вы слышите оглушающую тишину. Это очень необычно, ведь последние 15–20 минут был постоянный шум самолёта и ветра от свободного падения. И вдруг полная тишина. Скорость, с который приближается земля, резко снизилась. И теперь вы можете разглядеть всё, что находится под вами. Возможно, даже подлетите довольно близко к пирамидам, если позволят метеоусловия. Тандем-мастер передаст управление парашютом в ваши руки, и вы будете управлять полётом под его чутким руководством. Перед приземлением вы вернёте управление тандем-мастеру и подготовитесь к посадке, выполняя простые инструкции.

9. Приземление

Тандем-мастер устроит заход на посадку, на специально оборудованную площадку. Посадка будет мягкой. Вы приземлитесь на ноги, как будто спрыгнули с дивана.

10. Осознание произошедшего

Поздравляю, вы приземлились! Скорее всего вы захотите что-то сказать, но, как показывает опыт, на некоторое время вы потеряете дар речи и не сможете связать двух слов. И это нормально. Какое-то время вы будете приходить в себя.

Ограничения и безопасность

  • Парашютизм — один из самых безопасных видов спорта. Согласно открытой статистике, травмы чаще случаются при катании на лыжах и сноуборде.
  • Официальных противопоказаний нет, но мы рекомендуем проконсультироваться с лечащим врачом
  • К прыжку допускаются лица от 18 до 50 лет
  • Организацией самого прыжка занимаются военные пилоты ВВС Египта, а у военных все действия основаны на безопасности
  • Всё парашютное оборудование сертифицировано и регулярно проходит необходимые регламенты и проверки
  • Вы будете пристёгнуты к подвесной системе инструктора ремнями безопасности, которые выдерживают нагрузку на разрыв свыше 2 тонн
  • В системе предусмотрен запасной парашют. И если будет отказ основного парашюта, откроется запасной.
  • Также предусмотрен аварийный страховочный прибор. И если представить, что тандем-мастер вдруг потеряет сознание, что практически нереально, то прибор принудительно откроет запасной парашют, и вы благополучно приземлитесь.
  • Каждый участник мероприятия будет застрахован

Организационные детали

  • Данное мероприятие проходит строго в определённые даты. Доступность уточняйте заранее в переписке.
  • Мы заберём вас из отеля, довезём до места старта и по окончании привезём обратно

Нужна ли специальная одежда?

Вся экипировка — шлем, очки — выдаются на месте. С вас — удобная спортивная одежда.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€600
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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