Сафари на квадроциклах с видом на пирамиды - из Каира

Промчаться по пустыне, увидеть знаменитую панораму Гизы и познакомиться с египетскими ремёслами
Приглашаем увидеть пирамиды Гизы не только вблизи, но и с необычного ракурса — из открытой пустыни.

Вы отправитесь туда из Каира, пересядете на квадроцикл и около 40 минут будете кататься по песчаным просторам с видами на знаменитый комплекс.

После катания отдохнёте за чаем с восточными угощениями, а затем познакомитесь с традиционными египетскими ремёслами и ароматами.
Сафари на квадроциклах с видом на пирамиды - из Каира
Сафари на квадроциклах с видом на пирамиды - из Каира
Сафари на квадроциклах с видом на пирамиды - из Каира

Описание экскурсии

Трансфер из Каира в Гизу

Мы заберём вас из отеля и отправимся к пустыне на автомобиле с кондиционером. По пути вы увидите современные районы Каира и проедете мимо Большого Египетского музея.

40 минут на квадроцикле

На месте вы получите квадроцикл и отправитесь кататься по пустыне. Перед стартом сопровождающие объяснят основные правила управления и будут рядом во время поездки. Главное впечатление маршрута — открывающаяся из пустыни панорама пирамид Гизы.

Чаепитие

После катания вас будет ждать чай с восточными угощениями — возможность немного отдохнуть перед продолжением поездки.

Папирус и восточные ароматы

И в финале посетите мастерскую папируса, где посмотрите, как из растения получают материал, напоминающий древнеегипетскую бумагу. Также заглянете в магазин масел и ароматов и познакомитесь с традиционными восточными запахами.

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер от отеля и обратно, аренда квадроцикла, чаепитие с восточными сладостями, питьевая вода, вход на фабрику папируса и базар масел
  • Общая продолжительность программы — около 2,5 ч (трансфер ~45 мин в одну сторону + квадросафари 40 мин)
  • Возьмите с собой паспорт и головной убор
  • Перед стартом проводится инструктаж по безопасности
  • С вами будут водитель и инструктор из нашей команды

в пятницу и субботу в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный$55
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохамед
Мохамед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Каждый член нашей команды обладает уникальным опытом и глубокими знаниями о конкретных городах. Это позволяет нам предоставлять гостям наиболее точную и интересную информацию. Мы уверены, что такой подход значительно повысит удовлетворённость наших гостей. Организуем экскурсии в Каире, Александрии, Фаюме, Сиве, Луксоре и Асуане. Всегда готовы помочь и сделать всё на высшем уровне.

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