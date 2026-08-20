Приглашаем увидеть пирамиды Гизы не только вблизи, но и с необычного ракурса — из открытой пустыни. Вы отправитесь туда из Каира, пересядете на квадроцикл и около 40 минут будете кататься по песчаным просторам с видами на знаменитый комплекс. После катания отдохнёте за чаем с восточными угощениями, а затем познакомитесь с традиционными египетскими ремёслами и ароматами.

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Описание экскурсии

Трансфер из Каира в Гизу

Мы заберём вас из отеля и отправимся к пустыне на автомобиле с кондиционером. По пути вы увидите современные районы Каира и проедете мимо Большого Египетского музея.

40 минут на квадроцикле

На месте вы получите квадроцикл и отправитесь кататься по пустыне. Перед стартом сопровождающие объяснят основные правила управления и будут рядом во время поездки. Главное впечатление маршрута — открывающаяся из пустыни панорама пирамид Гизы.

Чаепитие

После катания вас будет ждать чай с восточными угощениями — возможность немного отдохнуть перед продолжением поездки.

Папирус и восточные ароматы

И в финале посетите мастерскую папируса, где посмотрите, как из растения получают материал, напоминающий древнеегипетскую бумагу. Также заглянете в магазин масел и ароматов и познакомитесь с традиционными восточными запахами.

Организационные детали