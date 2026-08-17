Хотите острых ощущений и необычных кадров на фоне главных символов Египта? После короткого обучения вы сядете за руль автоматического квадроцикла 4×4 и отправитесь вслед за инструктором по дюнам и песчаным равнинам Сахары.
Главная цель маршрута — панорамная точка, откуда одновременно видны пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина и маленькие пирамиды цариц.
Главная цель маршрута — панорамная точка, откуда одновременно видны пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина и маленькие пирамиды цариц.
Описание экскурсии
Трансфер в пустыню — из отеля в Каире или Гизе к мотоцентру на окраине города.
Инструктаж и обучение — перед стартом мы объясним правила безопасности и покажем, как управлять полностью автоматическим квадроциклом.
Час драйва по Сахаре — вслед за проводником вы проедете по невысоким дюнам и открытым песчаным равнинам. На подходящих участках можно разогнаться, а во время остановок — полюбоваться пустыней и сделать фото.
Панорама пирамид — остановимся на удалённой смотровой, где в один кадр помещаются три великие пирамиды и пирамиды цариц.
Обратите внимание: катание проходит в пустыне рядом с пирамидами, но за пределами археологического комплекса Гизы. На территорию плато мы не заезжаем.
Организационные детали
- Самостоятельно управлять квадроциклом могут участники с 16 лет
- Дети 6–15 лет — только в качестве пассажиров позади взрослого водителя
- Специальная физическая подготовка не требуется
- Поездка не рекомендуется беременным женщинам, а также людям с заболеваниями сердца, спины или суставов
- С вами будет сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 08:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$49
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 538 туристов
Я русскоговорящий гид в Каире с лицензией профессионального гида. Вместе с командой провожу самые разнообразные экскурсии по Каиру, его окрестностям и всему Египту. Люблю бродить с путешественниками по старинным улочкам, где каждый камень, каждый дом помогает рассказать вековые легенды и историю Древнего Египта. Вы увидите то, что скрыто от глаз рядовых туристов.
Входит в следующие категории Каира
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