Хотите острых ощущений и необычных кадров на фоне главных символов Египта? После короткого обучения вы сядете за руль автоматического квадроцикла 4×4 и отправитесь вслед за инструктором по дюнам и песчаным равнинам Сахары. Главная цель маршрута — панорамная точка, откуда одновременно видны пирамиды Хеопса, Хефрена, Микерина и маленькие пирамиды цариц.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трансфер в пустыню — из отеля в Каире или Гизе к мотоцентру на окраине города.

Инструктаж и обучение — перед стартом мы объясним правила безопасности и покажем, как управлять полностью автоматическим квадроциклом.

Час драйва по Сахаре — вслед за проводником вы проедете по невысоким дюнам и открытым песчаным равнинам. На подходящих участках можно разогнаться, а во время остановок — полюбоваться пустыней и сделать фото.

Панорама пирамид — остановимся на удалённой смотровой, где в один кадр помещаются три великие пирамиды и пирамиды цариц.

Обратите внимание: катание проходит в пустыне рядом с пирамидами, но за пределами археологического комплекса Гизы. На территорию плато мы не заезжаем.

Организационные детали