Закат окрашивает пирамиды в золотые оттенки, вы медленно движетесь по барханам на верблюде, а вокруг — тишина пустыни… Приглашаем провести идеальный вечер в Египте! Вы ощутите величие пирамид Гизы не как турист, а как настоящий исследователь.
Побываете в гостях у бедуинов, попробуете традиционный чай, а в финале насладитесь блюдами местной кухни.
Описание экскурсии
15:00 — выезд из отеля
15:30–17:30 — прогулка на верблюдах. Приключение в самом сердце пустыни с остановками в панорамных точках для фото. В середине пути — бедуинский чай (30 мин). Небольшой привал на вершине дюны с видом на пирамиды в лучах предзакатного солнца
17:45 — трансфер в ресторан
18:00–19:00 — традиционный египетский ужин. Дегустация аутентичных блюд местной кухни в ресторане с панорамой пирамид
19:00 — трансфер обратно
Вы узнаете:
- как на самом деле строились пирамиды и почему современные теории часто ошибаются
- почему западный берег Нила стал «городом мёртвых»
- какую роль играл закат в верованиях фараонов
- как изменилась жизнь в Гизе за последние 100 лет и какие тайны передаются из поколения в поколение
Организационные детали
- В стоимость всё включено: трансфер от вашего отеля и обратно на минивэне с кондиционером, сафари на верблюдах (2 ч), традиционный чай, ужин в восточном стиле
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки во время ужина
- С вами будет гид из нашей команды. Он знает лучшие ракурсы и сделает профессиональные снимки и видео на ваш телефон
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 93 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
