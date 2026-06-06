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Путешествие на квадроциклах по пустыне Файюм (из Каира)

Промчаться по песчаным дюнам с ветерком и увидеть волшебный закат над Египтом
Чтобы ощутить дух пустыни, едем в Файюм.

Вас ждёт путешествие к озеру Карун, чаепитие с фантастическими видами и катание на квадроциклах по территории заповедника. По пути будут панорамные точки, песчаные дюны и отличные локации для фотографий.

А в конце мы полюбуемся зрелищем, которое не надоедает никогда — розово-золотым закатом над пустыней.
Путешествие на квадроциклах по пустыне Файюм (из Каира)
Путешествие на квадроциклах по пустыне Файюм (из Каира)
Путешествие на квадроциклах по пустыне Файюм (из Каира)

Описание экскурсии

Трансфер из отеля в Каире или Гизе (2 ч).

Озеро Карун. Вы отдохнёте после дороги на берегу одного из самых известных озёр Египта и выпьете чаю перед заездом.

Катание (от 2 ч). Мы пересядем на квадроциклы и отправимся исследовать территорию пустынного заповедника.

Закат в пустыне — кульминация путешествия.

Возвращение в Каир (2 ч).

Организационные детали

  • Билеты на территорию заповедника входят в стоимость
  • С вами будет один из сопровождающих нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Базовый билет$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф
Шериф — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 78 туристов
Более 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!

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