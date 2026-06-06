Чтобы ощутить дух пустыни, едем в Файюм. Вас ждёт путешествие к озеру Карун, чаепитие с фантастическими видами и катание на квадроциклах по территории заповедника. По пути будут панорамные точки, песчаные дюны и отличные локации для фотографий. А в конце мы полюбуемся зрелищем, которое не надоедает никогда — розово-золотым закатом над пустыней.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от $129 за человека

Описание экскурсии

Трансфер из отеля в Каире или Гизе (2 ч).

Озеро Карун. Вы отдохнёте после дороги на берегу одного из самых известных озёр Египта и выпьете чаю перед заездом.

Катание (от 2 ч). Мы пересядем на квадроциклы и отправимся исследовать территорию пустынного заповедника.

Закат в пустыне — кульминация путешествия.

Возвращение в Каир (2 ч).

Организационные детали