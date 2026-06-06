Чтобы ощутить дух пустыни, едем в Файюм.
Вас ждёт путешествие к озеру Карун, чаепитие с фантастическими видами и катание на квадроциклах по территории заповедника. По пути будут панорамные точки, песчаные дюны и отличные локации для фотографий.
А в конце мы полюбуемся зрелищем, которое не надоедает никогда — розово-золотым закатом над пустыней.
Вас ждёт путешествие к озеру Карун, чаепитие с фантастическими видами и катание на квадроциклах по территории заповедника. По пути будут панорамные точки, песчаные дюны и отличные локации для фотографий.
А в конце мы полюбуемся зрелищем, которое не надоедает никогда — розово-золотым закатом над пустыней.
Описание экскурсии
Трансфер из отеля в Каире или Гизе (2 ч).
Озеро Карун. Вы отдохнёте после дороги на берегу одного из самых известных озёр Египта и выпьете чаю перед заездом.
Катание (от 2 ч). Мы пересядем на квадроциклы и отправимся исследовать территорию пустынного заповедника.
Закат в пустыне — кульминация путешествия.
Возвращение в Каир (2 ч).
Организационные детали
- Билеты на территорию заповедника входят в стоимость
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 78 туристов
Более 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!
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