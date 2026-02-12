Роскошный дворец Маниал, мощная средневековая цитадель Саладина, старая атмосферная улица Аль-Муизз, неспешно несущий свои воды Нил и яркий аутентичный рынок Хан эль-Халили — мы составили маршрут так, чтобы вы увидели самое главное в Каире. Это будет экскурсия только для вас — с полным погружением в историю и культуру Египта в самом его сердце!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворец Маниал

Вы увидите строение, возведённое для принца Мухаммеда Али — дяди последнего короля Египта. В его архитектуре сплелось несколько стилей — османский, мавританский, персидский и даже европейский рококо. Декорированный по-царски и пышно обставленный, дворец удивит своей роскошью.

Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили

Вы прогуляетесь по одной из самых старых улиц в городе, где сосредоточены исламские памятники архитектуры. Мысленно перенесётесь в другой мир и прочувствуете атмосферу древнего Каира. А затем гид проведёт вас петляющими узкими улочками колоритного базара.

Прогулка по реке Нил

Вы прокатитесь по Нилу на традиционной египетской парусной лодке — «фелуке».

Крепость Саладина

Один из самых могущественных султанов Египта Салах-ад-Дин решил отгородить Каир и его город-спутник Фустат огромной стеной «от Нила до Нила», чтобы уберечь от нападения вражеских войск. Однако ему не удалось сделать из крепости своеобразный город в городе. Вы посетите средневековую цитадель и узнаете от гида подробности её истории.

Мечеть Мухаммеда Али

Её считают одной из самых красивых мечетей в Каире. Гид расскажет о строительстве сооружения и османском периоде в истории Египта.

Организационные детали