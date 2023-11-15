Посетить главные места, пройтись по колоритному базару и прикоснуться к истории древней цивилизации
Это будет экскурсия только для вас — с полным погружением в историю и культуру Египта в самом его сердце!
Описание
Что вас ожидает
Дворец Маниал
Вы увидите строение, возведённое для принца Мухаммеда Али — дяди последнего короля Египта. В его архитектуре сплелось несколько стилей — османский, мавританский, персидский и даже европейский рококо. Декорированный по-царски и пышно обставленный, дворец удивит своей роскошью.
Улица Аль-Муиз и рынок Хан эль-Халили
Вы прогуляетесь по одной из самых старых улиц в городе, где сосредоточены исламские памятники архитектуры. Мысленно перенесётесь в другой мир и прочувствуете атмосферу древнего Каира. А затем гид сопроводит вас на колоритный рынок и проведёт по нему петляющими узкими улочками.
Прогулка по реке Нил
Вы прокатитесь по Нилу на традиционной египетской парусной лодке — «фелуке».
Крепость Саладина
Один из самых могущественных султанов Египта Салах-ад-Дин решил отгородить Каир и его город-спутник Фустат огромной стеной «от Нила до Нила», чтобы уберечь от нападения вражеских войск. Однако ему не удалось сделать из крепости своеобразный город в городе. Вы посетите средневековую цитадель и узнаете от гида подробности её истории.
Мечеть Мухаммеда Али
Её считают одной из самых красивых мечетей в Каире. Гид расскажет о строительстве сооружения и османском периоде в истории Египта.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, прогулка по Нилу и услуги гида
- Дополнительно оплачиваются: билеты во дворец — $3/чел., билеты в крепость — $12/чел., обед (шведский стол) — от $10/чел.
- Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Можем организовать экскурсию для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.