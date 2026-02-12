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Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости

Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
Роскошный дворец Маниал, мощная средневековая цитадель Саладина, старая атмосферная улица Аль-Муизз, неспешно несущий свои воды Нил и яркий аутентичный рынок Хан эль-Халили — мы составили маршрут так, чтобы вы увидели самое главное в Каире.

Это будет экскурсия только для вас — с полным погружением в историю и культуру Египта в самом его сердце!
5
26 отзывов
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости

Описание экскурсии

Дворец Маниал

Вы увидите строение, возведённое для принца Мухаммеда Али — дяди последнего короля Египта. В его архитектуре сплелось несколько стилей — османский, мавританский, персидский и даже европейский рококо. Декорированный по-царски и пышно обставленный, дворец удивит своей роскошью.

Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили

Вы прогуляетесь по одной из самых старых улиц в городе, где сосредоточены исламские памятники архитектуры. Мысленно перенесётесь в другой мир и прочувствуете атмосферу древнего Каира. А затем гид проведёт вас петляющими узкими улочками колоритного базара.

Прогулка по реке Нил

Вы прокатитесь по Нилу на традиционной египетской парусной лодке — «фелуке».

Крепость Саладина

Один из самых могущественных султанов Египта Салах-ад-Дин решил отгородить Каир и его город-спутник Фустат огромной стеной «от Нила до Нила», чтобы уберечь от нападения вражеских войск. Однако ему не удалось сделать из крепости своеобразный город в городе. Вы посетите средневековую цитадель и узнаете от гида подробности её истории.

Мечеть Мухаммеда Али

Её считают одной из самых красивых мечетей в Каире. Гид расскажет о строительстве сооружения и османском периоде в истории Египта.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, прогулка по Нилу и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются: билеты во дворец — $3/чел., билеты в крепость — $12/чел., обед (шведский стол) — от $10/чел.
  • Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно
  • Можем организовать экскурсию для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Из любой точки Каира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим
Ибрагим — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 492 туристов
Я профессиональный гид. Мой опыт работы в туризме — более 20 лет. Я получил высшее образование в Каире и защитил диссертацию по теории и истории египетской культуры. Кроме популярных, избитых маршрутов я разработал уникальные интересные экскурсии по живописным местам и достопримечательностям.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
М
Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший русский язык. Много впечатлений от этого дня - самые лучшие -королевский дворец, цитадель с
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прекрасными мечетями!! очень колоритная улица Аль-муиз!! Рынок, конечно, для полноты впечатлений, тоже надо посетить, но пробки в том районе совершенно дикие - дождаться нашу машину и выбраться оттуда потребовало довольно много времени. Прогулка на кораблике по вечернему Нилу была прекрасным завершением программы!! Спасибо ещё раз!

Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший
Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший
Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший
Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший
Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший
Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший
Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший
Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший+3
Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший
Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший
Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший
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М
Экскурсия очень понравилась 👍🏻Узнали много информации и посетили интересные места Каира.
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Павел
Отличная экскурсия!
Ибрагим забрал нас из отеля в назначенное время и по дороге к цитадели начал рассказ про современный Каир. В процессе экскурсии учли все наши пожелания, предоставил выбор мест для
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посещения, мы выбрали христианский квартал и ничуть не пожалели! Помогли с оплатой билетов, где требовалась карта Visa, также на обратном пути заехали по нашей просьбой за едой, чтобы взять в отель.
Были с детьми 8 и 13 лет - детям экскурсия также очень понравилась.
Однозначно рекомендую.

Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
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Л
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
Ибрагим оперативно отвечает на сообщения, помог откорректировать программу, подсказал стоимость билетов и доп активностей. Предоплату внесла через сервис по российской карте.
На экскурсии сопровождал коллега Ибрагима, Махмуд. Прекрасно говорит по русски, рассказ был интересный и непринужденный. Много рассказал про современный уклад и менталитет египтян. Водитель очень вежливый и спокойный, машина в идеальном состоянии. Рекомендую☺️
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось!+2
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось!
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Е
Рекомендую Ибрагима от всей души! Мой самолет задержался на два часа, но он меня встретил, и мы сразу поехали на обзорную экскурсию по Каиру. По пути рассказал много интересного, посмотрели
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город в огнях, давал много подсказок, как себя вести и где как что. Я прилетела одна и мне было очень комфортно.
Машина удобная, водитель замечательный. Отвезли в отель после экскурсии, завтра у нас ещё одна экскурсия будет - уже в Гизы и в Каирский музей. Рекомендую!

Рекомендую Ибрагима от всей души! Мой самолет задержался на два часа, но он меня встретил, и
Рекомендую Ибрагима от всей души! Мой самолет задержался на два часа, но он меня встретил, и
Рекомендую Ибрагима от всей души! Мой самолет задержался на два часа, но он меня встретил, и
Рекомендую Ибрагима от всей души! Мой самолет задержался на два часа, но он меня встретил, и
Рекомендую Ибрагима от всей души! Мой самолет задержался на два часа, но он меня встретил, и
Рекомендую Ибрагима от всей души! Мой самолет задержался на два часа, но он меня встретил, и
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О
Экскурсия «Путешествие сквозь прошлое — от Нила до средневековой крепости» оставила у нас всех самые прекрасные впечатления! Огромное спасибо, Ибрагим, за превосходную организацию, продуманный маршрут, советы, отличный рассказ и ответы
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на вопросы 😊 Особенно хочется поблагодарить вас за отзывчивость и готовность помочь в любой ситуации! всё прошло легко, комфортно и очень интересно. Искренне благодарим за незабываемый опыт и отличное настроение нас всех 😊

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