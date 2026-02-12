Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Посетить главные места Каира, пройтись по колоритному базару, открыть историю древней цивилизации
Роскошный дворец Маниал, мощная средневековая цитадель Саладина, старая атмосферная улица Аль-Муизз, неспешно несущий свои воды Нил и яркий аутентичный рынок Хан эль-Халили — мы составили маршрут так, чтобы вы увидели самое главное в Каире.
Это будет экскурсия только для вас — с полным погружением в историю и культуру Египта в самом его сердце!
Вы увидите строение, возведённое для принца Мухаммеда Али — дяди последнего короля Египта. В его архитектуре сплелось несколько стилей — османский, мавританский, персидский и даже европейский рококо. Декорированный по-царски и пышно обставленный, дворец удивит своей роскошью.
Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили
Вы прогуляетесь по одной из самых старых улиц в городе, где сосредоточены исламские памятники архитектуры. Мысленно перенесётесь в другой мир и прочувствуете атмосферу древнего Каира. А затем гид проведёт вас петляющими узкими улочками колоритного базара.
Прогулка по реке Нил
Вы прокатитесь по Нилу на традиционной египетской парусной лодке — «фелуке».
Крепость Саладина
Один из самых могущественных султанов Египта Салах-ад-Дин решил отгородить Каир и его город-спутник Фустат огромной стеной «от Нила до Нила», чтобы уберечь от нападения вражеских войск. Однако ему не удалось сделать из крепости своеобразный город в городе. Вы посетите средневековую цитадель и узнаете от гида подробности её истории.
Мечеть Мухаммеда Али
Её считают одной из самых красивых мечетей в Каире. Гид расскажет о строительстве сооружения и османском периоде в истории Египта.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, прогулка по Нилу и услуги гида
Дополнительно оплачиваются: билеты во дворец — $3/чел., билеты в крепость — $12/чел., обед (шведский стол) — от $10/чел.
Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно
Можем организовать экскурсию для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из любой точки Каира
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ибрагим — ваш гид в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 492 туристов
Я профессиональный гид. Мой опыт работы в туризме — более 20 лет. Я получил высшее образование в Каире и защитил диссертацию по теории и истории египетской культуры. Кроме популярных, избитых маршрутов я разработал уникальные интересные экскурсии по живописным местам и достопримечательностям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
–
3
–
2
–
1
–
М
Марина
Спасибо большое Ибрагиму за отлично проведенную экскурсию, внимание к тому, что нам было интересно, очень хороший русский язык. Много впечатлений от этого дня - самые лучшие -королевский дворец, цитадель с читать дальшеуменьшить
прекрасными мечетями!! очень колоритная улица Аль-муиз!! Рынок, конечно, для полноты впечатлений, тоже надо посетить, но пробки в том районе совершенно дикие - дождаться нашу машину и выбраться оттуда потребовало довольно много времени. Прогулка на кораблике по вечернему Нилу была прекрасным завершением программы!! Спасибо ещё раз!
+3
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Экскурсия очень понравилась 👍🏻Узнали много информации и посетили интересные места Каира.
Вам был полезен этот отзыв?
Павел
Отличная экскурсия! Ибрагим забрал нас из отеля в назначенное время и по дороге к цитадели начал рассказ про современный Каир. В процессе экскурсии учли все наши пожелания, предоставил выбор мест для читать дальшеуменьшить
посещения, мы выбрали христианский квартал и ничуть не пожалели! Помогли с оплатой билетов, где требовалась карта Visa, также на обратном пути заехали по нашей просьбой за едой, чтобы взять в отель. Были с детьми 8 и 13 лет - детям экскурсия также очень понравилась. Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Лия
Большое спасибо за экскурсию, все очень понравилось! Ибрагим оперативно отвечает на сообщения, помог откорректировать программу, подсказал стоимость билетов и доп активностей. Предоплату внесла через сервис по российской карте. На экскурсии сопровождал коллега Ибрагима, Махмуд. Прекрасно говорит по русски, рассказ был интересный и непринужденный. Много рассказал про современный уклад и менталитет египтян. Водитель очень вежливый и спокойный, машина в идеальном состоянии. Рекомендую☺️
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Рекомендую Ибрагима от всей души! Мой самолет задержался на два часа, но он меня встретил, и мы сразу поехали на обзорную экскурсию по Каиру. По пути рассказал много интересного, посмотрели читать дальшеуменьшить
город в огнях, давал много подсказок, как себя вести и где как что. Я прилетела одна и мне было очень комфортно. Машина удобная, водитель замечательный. Отвезли в отель после экскурсии, завтра у нас ещё одна экскурсия будет - уже в Гизы и в Каирский музей. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Экскурсия «Путешествие сквозь прошлое — от Нила до средневековой крепости» оставила у нас всех самые прекрасные впечатления! Огромное спасибо, Ибрагим, за превосходную организацию, продуманный маршрут, советы, отличный рассказ и ответы читать дальшеуменьшить
на вопросы 😊 Особенно хочется поблагодарить вас за отзывчивость и готовность помочь в любой ситуации! всё прошло легко, комфортно и очень интересно. Искренне благодарим за незабываемый опыт и отличное настроение нас всех 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости»