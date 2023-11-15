Путешествие сквозь прошлое - от реки Нил до крепости Средневековья

Посетить главные места, пройтись по колоритному базару и прикоснуться к истории древней цивилизации

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Роскошный дворец Маниал, мощная средневековая цитадель Саладина, старая атмосферная улица Аль-Муиз, неспешно несущий свои воды Нил и яркий аутентичный рынок Хан эль-Халили — мы составили маршрут так, чтобы вы увидели самое главное в Каире.

Это будет экскурсия только для вас — с полным погружением в историю и культуру Египта в самом его сердце!
Путешествие сквозь прошлое - от реки Нил до крепости Средневековья
Путешествие сквозь прошлое - от реки Нил до крепости Средневековья
Путешествие сквозь прошлое - от реки Нил до крепости Средневековья
Путешествие сквозь прошлое - от реки Нил до крепости Средневековья
Путешествие сквозь прошлое - от реки Нил до крепости Средневековья
Путешествие сквозь прошлое - от реки Нил до крепости Средневековья
Путешествие сквозь прошлое - от реки Нил до крепости Средневековья
Путешествие сквозь прошлое - от реки Нил до крепости Средневековья
Путешествие сквозь прошлое - от реки Нил до крепости Средневековья
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Дворец Маниал

Вы увидите строение, возведённое для принца Мухаммеда Али — дяди последнего короля Египта. В его архитектуре сплелось несколько стилей — османский, мавританский, персидский и даже европейский рококо. Декорированный по-царски и пышно обставленный, дворец удивит своей роскошью.

Улица Аль-Муиз и рынок Хан эль-Халили

Вы прогуляетесь по одной из самых старых улиц в городе, где сосредоточены исламские памятники архитектуры. Мысленно перенесётесь в другой мир и прочувствуете атмосферу древнего Каира. А затем гид сопроводит вас на колоритный рынок и проведёт по нему петляющими узкими улочками.

Прогулка по реке Нил

Вы прокатитесь по Нилу на традиционной египетской парусной лодке — «фелуке».

Крепость Саладина

Один из самых могущественных султанов Египта Салах-ад-Дин решил отгородить Каир и его город-спутник Фустат огромной стеной «от Нила до Нила», чтобы уберечь от нападения вражеских войск. Однако ему не удалось сделать из крепости своеобразный город в городе. Вы посетите средневековую цитадель и узнаете от гида подробности её истории.

Мечеть Мухаммеда Али

Её считают одной из самых красивых мечетей в Каире. Гид расскажет о строительстве сооружения и османском периоде в истории Египта.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, прогулка по Нилу и услуги гида
  • Дополнительно оплачиваются: билеты во дворец — $3/чел., билеты в крепость — $12/чел., обед (шведский стол) — от $10/чел.
  • Вас заберут из любого отеля Каира/Гизы и привезут обратно
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Можем организовать экскурсию для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
На весь день
Обзорные
Мечеть Мухаммеда Али
Популярные места
Святые места
Базар Хан Эль Халили
Самое главное
Река Нил
Дворец Маниал
Улица Аль-Муизз
Базары
Шопинг

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