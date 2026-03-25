Для иностранцев – экскурсии в Каире

Найдено 47 экскурсий в категории «Для иностранцев» в Каире, цены от $43, скидки до 45%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
На машине
7 часов
42 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Лучший выбор
Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$188 за всё до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
На машине
7 часов
60 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$175 за всё до 8 чел.
Древний Египет для детей и взрослых
На машине
6 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Заглянуть в глаза Сфинксу, увидеть пирамиду мамы Хеопса и посмотреть, как жили древние египтяне
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$260 за всё до 8 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
На машине
8 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$280 за всё до 8 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
На машине
4 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Узнать, какие древности, помимо трёх знаменитых пирамид, сохранило плато Гиза
Завтра в 11:00
18 апр в 08:00
$122 за всё до 8 чел.
Нетуристический Каир
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Город Мусорщиков, «город мёртвых», пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$237 за всё до 10 чел.
Первое свидание с Каиром
На автобусе
7 часов
217 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Почувствовать себя египтологом, исследуя Саккару, Гизу и Каирский музей
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$185 за всё до 8 чел.
Лучшее в Каире за 1 день - всё включено
На машине
Круизы
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Восхититься египетскими пирамидами, изучить древние артефакты и отправиться в мини-круиз по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$190 за человека
Сердце средневекового Каира
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$175 за всё до 8 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
На машине
8 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузиться в историю страны через экспонаты музея и величие пирамид Гизы
Завтра в 08:30
18 апр в 08:30
$225 за всё до 10 чел.
Волшебство Каира: живописная деревня, музей и величие пирамид
На машине
8 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Открыть для себя магию Египта с новых и увлекательных сторон
Начало: В пределах Каира
Завтра в 16:00
18 апр в 17:00
$199 за всё до 8 чел.
Прогулка к закату на верблюдах
На верблюдах
3 часа
32 отзыва
Индивидуальная
Покататься на «кораблях пустыни» и полюбоваться пирамидами в теплом свете
Начало: На ресепшн
Завтра в 15:00
18 апр в 15:00
$70 за человека
2 дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
На машине
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$499 за всё до 3 чел.
Ваш идеальный день в Каире
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по колоритной и противоречивой египетской столице
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
Завтра в 07:00
18 апр в 07:00
$300 за всё до 2 чел.
Пирамиды Древнего Египта
На машине
8 часов
120 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Посетить ступенчатую, «Ломаную», Красную пирамиды и знаменитый комплекс в Гизе за один день
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$220 за всё до 6 чел.
Пирамиды + Каир
На машине
На микроавтобусе
7 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$189 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
На машине
Трансфер в/из аэропорта
1 час
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
Завтра в 04:30
18 апр в 04:30
$43 за всё до 3 чел.
Закатное путешествие к неизвестным пирамидам Каира
На машине
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
Отыскать следы древней цивилизации в пустыне и познакомиться с традиционной египетской кухней
Завтра в 14:00
18 апр в 14:00
$99 за человека
Коптский Каир
На машине
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
Начало: Вашего отеля в Каире
19 апр в 08:00
20 апр в 08:00
$230 за всё до 8 чел.
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
На машине
На верблюдах
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:00
18 апр в 15:00
от $70 за человека
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на 2 дня
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
18 апр в 07:00
19 апр в 07:00
$520 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
На машине
На микроавтобусе
8 часов
224 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
Начало: В любой точке Каира/Гизы
18 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$390 за всё до 3 чел.
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
На машине
10 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Отыскать райский уголок посреди пустыни и изучить древние артефакты
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$320 за всё до 3 чел.
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Любите нестандартные маршруты? Путешествие к пирамидам Хуни и Сенусерта вдали от толп туристов. Комфортный транспорт и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
18 апр в 06:00
19 апр в 06:00
$300 за всё до 4 чел.
Каир - город чудес
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Начало: Место пребывания
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$160 за всё до 5 чел.
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
На машине
На лодке
На микроавтобусе
7.5 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
18 апр в 09:00
$105 за человека
Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
На машине
8 часов
4 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Пирамиды, местное хозяйство, ремёсла, традиционная еда и мастер-класс
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:30
19 апр в 09:00
$100 за человека
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
На автобусе
Джиппинг
13 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
18 апр в 08:00
19 апр в 08:00
$550 за всё до 3 чел.
Все краски Каира
На машине
5.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 09:30
18 апр в 09:30
$248 за всё до 10 чел.
По Каиру с историком-египтологом
На машине
8 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Открыть сокровища Каирского музея, разгадать тайны пирамид Гизы и встретиться с Большим Сфинксом
Начало: У вашего отеля
20 апр в 09:00
21 апр в 09:00
$194 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    25 марта 2026
    Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
    Дата посещения: 24 марта 2026
    Хотим поблагодарить нашего гида Саида за то, что все организовал экскурсию от и до с учетом всех пожеланий, было нам
    и детям очень интересно, не устали, водитель вовремя встретил на отличном новом микроавтобусе с аэропорта, подождал нас в гостинице, пока мы оставили чемоданы, а далее поездка на пирамиды, катание на верблюдах, перерыв на очень вкусный обед с видом на пирамиды, далее музей. Гид все максимально ответил, рассказал, сделал очень красивые фотографии. Все остались довольны! Спасибо! Рекомендую от души!

  • Е
    Екатерина
    29 декабря 2025
    Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
    Дата посещения: 29 декабря 2025
    Это была великолепная прогулка к пирамидам 😍 мы в таком восторге!
    Саид - супер, настоящий египтолог и археолог и вообще человек
    с потрясающим кругозором! Очень красивый, колоритный, приятный в общении, бонусом еще и фоток вам наделает на ваш телефон)))
    Мы с мужем впервые в Каире и я нашла Саида здесь по отзывам и поняла сегодня, что нам супер повезло! Саид был на связи с нами еще в декабре с самого начала, проинструктировал, отвечал на вопросы и в целом был очень доброжелателен. Я вот от души вам советую не раздумывая брать у него экскурсии, видно, что человек заботится о своей репутации и ооооочень любит дело, которым занимается! Это чувствуется!😍

  • Т
    Тагир
    28 декабря 2025
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Дата посещения: 28 декабря 2025
    Спасибо большое Ахмеду! Отличный гид, хорошая программа! Мы довольны! Всем советуем!
  • О
    Ольга
    7 апреля 2026
    Пирамиды Гизы, Великий сфинкс и верблюды
    спасибо экскурсоводу Ахмеду за экскурсию и координацию по городу, отличный обед! Для фотографий нам показывали самые хорошие ракурсы. Мы были в первый раз и было очень важно получить интересную экскурсию и спокойно добраться до отеля. Очень рекомендую данного экскурсовода!
  • С
    Светлана
    6 апреля 2026
    Главное в Каире: экскурсия в мини-группе
    Хочу выразить огромную благодарность организатору на платформе Tripster и моему гиду Ахмеду! Экскурсия по Каиру и Гизе оставила только восторженные
    эмоции.

    Ахмед — настоящий профессионал и очень душевный человек. Он не просто знает историю, а буквально «дышит» ей: рассказывает массу фактических исторических фактов и, что особенно ценно, делится интереснейшими нюансами, которых вы не найдете в учебниках. Слушать его было безумно увлекательно.

    Но главное — Ахмед был моим помощником во всём. Он всегда заботился о комфорте и, отдельное спасибо, находил просто волшебные места для фотографий!

    Я полностью довольна поездкой. Всем, кто едет в Каир, искренне рекомендую эту экскурсию и гида Ахмеда — вы не пожалеете!

  • Н
    Наталья
    6 апреля 2026
    Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
    Отличная экскурсия с Мухаммедом, приятный рассказ без спешки, учитывая пожелания. Хорошо организованный маршрут и транспорт. Очень запоминающийся день и много новых впечатлений. Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    6 апреля 2026
    Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
    Очень понравилась эксургия. Гид Пётр окружил вниманием и заботой. Программа была интересна и взрослым и детям. Учел все пожелания. Отдельное спасибо за прекрасную фотосессию. Остались не только с незабываемыми эмоциями, но и с прекрасными фотографиями на память.
  • А
    Алина
    6 апреля 2026
    Волшебство Каира: живописная деревня, музей и величие пирамид
    Хорошая организация. Организатор был на связи все время. Содержательная экскурсия. Согласились на продолжение - обед в деревне. Очень аутентично
  • Д
    Данила
    6 апреля 2026
    Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
    Маршрут экскурсии впечатляет! Все и в самом деле очень красиво и аутентично. Махмуд порядочный и просто хороший человек. Сам он
    местный, так что концовка нашего путешествия была бесподобна. Безусловно присутвовал языковой барьер небольшой, так что лучше чуть заранее подготовиться к поездке и почитать о пирамидах. В остальном все было супер! Рекомендую 🤌

  • Д
    Денис
    6 апреля 2026
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и Большой Египетский музей
    Экскурсию проводил Валид. Хорошее знание русского языка. Интересна концепция мероприятия, когда гид, как друг, знакомит с достопримечательностями и историей Египта. Валид хорошо знает русский язык. Все мероприятия были идеально выверены по времени. Рекомендую данную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Для иностранцев»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы;
  2. Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур;
  3. Древний Египет для детей и взрослых;
  4. Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом;
  5. Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только.
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Большой сфинкс;
  3. Самое главное;
  4. Мечеть Мухаммеда Али;
  5. Улица Аль-Муизз;
  6. Церковь Святого Георгия;
  7. Дахшур;
  8. Базар Хан Эль Халили;
  9. Висячая церковь Святой Девы Марии;
  10. Мемфис.
Сколько стоит экскурсия по Каиру в апреле 2026
Сейчас в Каире в категории "Для иностранцев" можно забронировать 47 экскурсий и билетов от 43 до 550 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1584 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
