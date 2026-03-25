Лучший выборКаир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
18 апр в 08:00
$188 за всё до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
$175 за всё до 8 чел.
Древний Египет для детей и взрослых
Заглянуть в глаза Сфинксу, увидеть пирамиду мамы Хеопса и посмотреть, как жили древние египтяне
$260 за всё до 8 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
$280 за всё до 8 чел.
Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не только
Узнать, какие древности, помимо трёх знаменитых пирамид, сохранило плато Гиза
$122 за всё до 8 чел.
Нетуристический Каир
Город Мусорщиков, «город мёртвых», пещерный монастырь и древний восточный рынок за 1 день
Начало: В удобном вам месте
$237 за всё до 10 чел.
Первое свидание с Каиром
Почувствовать себя египтологом, исследуя Саккару, Гизу и Каирский музей
$185 за всё до 8 чел.
Лучшее в Каире за 1 день - всё включено
Восхититься египетскими пирамидами, изучить древние артефакты и отправиться в мини-круиз по Нилу
Начало: У вашего отеля
$190 за человека
Сердце средневекового Каира
Побывать в музее, крепости и на аутентичном рынке и ощутить весь колорит исламского Каира
$175 за всё до 8 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
Погрузиться в историю страны через экспонаты музея и величие пирамид Гизы
$225 за всё до 10 чел.
Волшебство Каира: живописная деревня, музей и величие пирамид
Открыть для себя магию Египта с новых и увлекательных сторон
Начало: В пределах Каира
$199 за всё до 8 чел.
Прогулка к закату на верблюдах
Покататься на «кораблях пустыни» и полюбоваться пирамидами в теплом свете
Начало: На ресепшн
$70 за человека
2 дня на другой планете: Белая и Чёрная пустыни
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Белой и Чёрной пустыням Египта. Вас ждут удивительные пейзажи, ночёвка под звёздами и комфортные условия
$499 за всё до 3 чел.
Ваш идеальный день в Каире
Насыщенная обзорная экскурсия по колоритной и противоречивой египетской столице
Начало: Любой отель в Каире или Гизе
$300 за всё до 2 чел.
Пирамиды Древнего Египта
Посетить ступенчатую, «Ломаную», Красную пирамиды и знаменитый комплекс в Гизе за один день
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
$220 за всё до 6 чел.
Пирамиды + Каир
Познакомиться с сокровищами Древнего Египта и изучить Каир на автомобильной экскурсии
$189 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Каира - в любую точку города (или наоборот)
Прилетая в Каир, начните свое путешествие с комфорта и уверенности, выбрав наш трансфер из аэропорта прямо к порогу вашего отеля
Начало: Возле терминал аэропорта или отеля
$43 за всё до 3 чел.
Закатное путешествие к неизвестным пирамидам Каира
Отыскать следы древней цивилизации в пустыне и познакомиться с традиционной египетской кухней
$99 за человека
Коптский Каир
Исследовать «островок христианства» в египетской столице с профессиональным гидом
Начало: Вашего отеля в Каире
$230 за всё до 8 чел.
Пирамиды Гизы на закате и катание на верблюдах
Отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к пирамидам Гизы на закате. Насладитесь катанием на верблюдах и традиционным мятным чаем, приготовленным на костре
Начало: У вашего отеля
от $70 за человека
Западная пустыня, или Другой Египет: путешествие из Каира на 2 дня
Путешествие в Западную пустыню из Каира подарит вам незабываемые впечатления. Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора и сероводородные источники ждут вас
Начало: В вашем отеле в Каире
$520 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
Большая обзорная экскурсия на авто с маршрутом по вашим интересам
Начало: В любой точке Каира/Гизы
$390 за всё до 3 чел.
Из Каира - в оазис Эль-Файюм
Отыскать райский уголок посреди пустыни и изучить древние артефакты
Начало: У вашего отеля
$320 за всё до 3 чел.
Неизвестные пирамиды: из Каира на авто
Любите нестандартные маршруты? Путешествие к пирамидам Хуни и Сенусерта вдали от толп туристов. Комфортный транспорт и увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
$300 за всё до 4 чел.
Каир - город чудес
Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Большой Египетский музей и прокатиться по Нилу
Начало: Место пребывания
$160 за всё до 5 чел.
Каир, прогулка по Нилу и пирамиды Гизы в мини-группе
Погрузитесь в мир древних фараонов, насладитесь красотой Нила и откройте для себя сокровища Каирского музея в уютной атмосфере мини-группы
Начало: У вашего отеля
$105 за человека
Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
Пирамиды, местное хозяйство, ремёсла, традиционная еда и мастер-класс
Начало: У вашего отеля
$100 за человека
Из Каира - в Западную пустыню на 2 дня
Погрузитесь в мир необычайных пейзажей и тишины пустыни. Эта экскурсия подарит вам воспоминания, которые останутся с вами навсегда
Начало: Где место нахождения туристов в Каире или из аэроп...
$550 за всё до 3 чел.
Все краски Каира
Познайте древний Каир: от базаров и дворцов до прогулки по Нилу. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Начало: В удобном вам месте
$248 за всё до 10 чел.
По Каиру с историком-египтологом
Открыть сокровища Каирского музея, разгадать тайны пирамид Гизы и встретиться с Большим Сфинксом
Начало: У вашего отеля
$194 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия25 марта 2026Каир + Большой Египетский музей + комплекс ГизыДата посещения: 24 марта 2026Хотим поблагодарить нашего гида Саида за то, что все организовал экскурсию от и до с учетом всех пожеланий, было нам
- ЕЕкатерина29 декабря 2025Тайны Гизы: пирамиды, гробницы и не толькоДата посещения: 29 декабря 2025Это была великолепная прогулка к пирамидам 😍 мы в таком восторге!
Саид - супер, настоящий египтолог и археолог и вообще человек
- ТТагир28 декабря 2025Главное в Каире: экскурсия в мини-группеДата посещения: 28 декабря 2025Спасибо большое Ахмеду! Отличный гид, хорошая программа! Мы довольны! Всем советуем!
- ООльга7 апреля 2026спасибо экскурсоводу Ахмеду за экскурсию и координацию по городу, отличный обед! Для фотографий нам показывали самые хорошие ракурсы. Мы были в первый раз и было очень важно получить интересную экскурсию и спокойно добраться до отеля. Очень рекомендую данного экскурсовода!
- ССветлана6 апреля 2026Хочу выразить огромную благодарность организатору на платформе Tripster и моему гиду Ахмеду! Экскурсия по Каиру и Гизе оставила только восторженные
- ННаталья6 апреля 2026Отличная экскурсия с Мухаммедом, приятный рассказ без спешки, учитывая пожелания. Хорошо организованный маршрут и транспорт. Очень запоминающийся день и много новых впечатлений. Спасибо!
- ЮЮлия6 апреля 2026Очень понравилась эксургия. Гид Пётр окружил вниманием и заботой. Программа была интересна и взрослым и детям. Учел все пожелания. Отдельное спасибо за прекрасную фотосессию. Остались не только с незабываемыми эмоциями, но и с прекрасными фотографиями на память.
- ААлина6 апреля 2026Хорошая организация. Организатор был на связи все время. Содержательная экскурсия. Согласились на продолжение - обед в деревне. Очень аутентично
- ДДанила6 апреля 2026Маршрут экскурсии впечатляет! Все и в самом деле очень красиво и аутентично. Махмуд порядочный и просто хороший человек. Сам он
- ДДенис6 апреля 2026Экскурсию проводил Валид. Хорошее знание русского языка. Интересна концепция мероприятия, когда гид, как друг, знакомит с достопримечательностями и историей Египта. Валид хорошо знает русский язык. Все мероприятия были идеально выверены по времени. Рекомендую данную экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Для иностранцев»
Сколько стоит экскурсия по Каиру в апреле 2026
Сейчас в Каире в категории "Для иностранцев" можно забронировать 47 экскурсий и билетов от 43 до 550 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 1584 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
