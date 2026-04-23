Каир сквозь тысячелетия: от пирамид до Египетского музея

Понять древний Египет через городские легенды и музейные артефакты
Каир умеет удивлять с первого взгляда: за пределами пустыни поднимаются пирамиды, а рядом с ними открывается новый музей, где прошлое говорит на современном языке.

В этот день вы не просто увидите главные символы Египта — а соберёте цельную картину: от замысла древних строителей до того, как их мир интерпретируют сегодня.
Каир сквозь тысячелетия: от пирамид до Египетского музея
Каир сквозь тысячелетия: от пирамид до Египетского музея
Каир сквозь тысячелетия: от пирамид до Египетского музея

Описание экскурсии

8:30 — выезд из отеля

Вас заберут на комфортабельном автомобиле. По дороге гид кратко расскажет о местности и настроит вас на путешествие во времени.

9:30 — пирамиды Гизы и Сфинкс (≈ 2 часа)

Вы окажетесь у главных символов Египта:

  • подойдёте к пирамиде Хеопса — самой большой и древней
  • увидите пирамиды Хефрена и Микерина и разберётесь, чем они отличаются
  • приблизитесь к Сфинксу, рассмотрите его масштаб и сделаете фотографии
  • услышите легенды и версии о происхождении этого загадочного монумента

12:00 — институт папируса (≈ 30 минут)

Небольшая остановка, где вы увидите, как изготавливают папирус — один из первых материалов для письма. Вам покажут процесс и объяснят, как отличить настоящий папирус от подделки.

13:00 — обед (≈ 1 час, по желанию)

Перерыв на отдых. Можно пообедать в местном ресторане.

14:30 — Новый Египетский музей (≈ 2 часа)

Современное пространство, где древность раскрывается через технологии. Здесь:

  • вы увидите сокровища Тутанхамона и артефакты разных эпох
  • пройдёте по залам, охватывающим более 5000 лет истории
  • оцените, как свет, мультимедиа и экспозиция помогают «читать» древний мир

16:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

  • как и зачем строили пирамиды — основные версии учёных
  • какие тайны до сих пор хранит Сфинкс
  • почему пирамиды выглядят по-разному и что это говорит об эпохе
  • как находят новые гробницы и что уже обнаружили в последние годы
  • как меняется взгляд на Древний Египет благодаря современным технологиям

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле (Toyota, KIA или Nissan) с кондиционером
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Билеты к пирамидам Гизы: $15 за взрослого / $8 за ребёнка
  • Билеты в музей: $32 за взрослого / $16 за ребёнка
  • Обед — по желанию

Билеты нужно будет оплатить на месте картой иностранного банка. Если потребуется, гид оформит покупку, вы компенсируете стоимость наличными.

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите купку отмены.
Хелми
Хелми — ваша команда гидов в Каире
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
5 лет работал переводчиком, что позволило мне отточить навыки общения и сделать мои экскурсии интересными, необычными, запоминающимися. Я и моя команда гидов будем рады поделиться своими знаниями и страстью к истории. Также организуем сафари и водные прогулки с дайвингом в Красном море.

Отзывы и рейтинг

Гид Хельми знает свое дело, горит своим делом, интересно и увлекательно рассказывает, учитывает все ваши требования к маршруту, следит за настроением, знает такие исторические и интересные моменты, которые вам другие не расскажут и не покажут. Делает крутые фотки! Хорошо объясняет по-русски. Однозначно если приеду, обращусь еще раз! Фоток много, приложение не грузит.
М
Спасибо, все понравилось! Гид Хельми очень приятный и веселый.

$80 за человека