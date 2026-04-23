Каир умеет удивлять с первого взгляда: за пределами пустыни поднимаются пирамиды, а рядом с ними открывается новый музей, где прошлое говорит на современном языке. В этот день вы не просто увидите главные символы Египта — а соберёте цельную картину: от замысла древних строителей до того, как их мир интерпретируют сегодня.

8:30 — выезд из отеля

Вас заберут на комфортабельном автомобиле. По дороге гид кратко расскажет о местности и настроит вас на путешествие во времени.

9:30 — пирамиды Гизы и Сфинкс (≈ 2 часа)

Вы окажетесь у главных символов Египта:

подойдёте к пирамиде Хеопса — самой большой и древней

увидите пирамиды Хефрена и Микерина и разберётесь, чем они отличаются

приблизитесь к Сфинксу, рассмотрите его масштаб и сделаете фотографии

услышите легенды и версии о происхождении этого загадочного монумента

12:00 — институт папируса (≈ 30 минут)

Небольшая остановка, где вы увидите, как изготавливают папирус — один из первых материалов для письма. Вам покажут процесс и объяснят, как отличить настоящий папирус от подделки.

13:00 — обед (≈ 1 час, по желанию)

Перерыв на отдых. Можно пообедать в местном ресторане.

14:30 — Новый Египетский музей (≈ 2 часа)

Современное пространство, где древность раскрывается через технологии. Здесь:

вы увидите сокровища Тутанхамона и артефакты разных эпох

пройдёте по залам, охватывающим более 5000 лет истории

оцените, как свет, мультимедиа и экспозиция помогают «читать» древний мир

16:00 — возвращение в отель

Вы узнаете:

как и зачем строили пирамиды — основные версии учёных

какие тайны до сих пор хранит Сфинкс

почему пирамиды выглядят по-разному и что это говорит об эпохе

как находят новые гробницы и что уже обнаружили в последние годы

как меняется взгляд на Древний Египет благодаря современным технологиям

Организационные детали

Поедем на комфортабельном автомобиле (Toyota, KIA или Nissan) с кондиционером

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Билеты к пирамидам Гизы: $15 за взрослого / $8 за ребёнка

Билеты в музей: $32 за взрослого / $16 за ребёнка

Обед — по желанию

Билеты нужно будет оплатить на месте картой иностранного банка. Если потребуется, гид оформит покупку, вы компенсируете стоимость наличными.