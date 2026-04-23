Каир умеет удивлять с первого взгляда: за пределами пустыни поднимаются пирамиды, а рядом с ними открывается новый музей, где прошлое говорит на современном языке.
В этот день вы не просто увидите главные символы Египта — а соберёте цельную картину: от замысла древних строителей до того, как их мир интерпретируют сегодня.
Описание экскурсии
8:30 — выезд из отеля
Вас заберут на комфортабельном автомобиле. По дороге гид кратко расскажет о местности и настроит вас на путешествие во времени.
9:30 — пирамиды Гизы и Сфинкс (≈ 2 часа)
Вы окажетесь у главных символов Египта:
- подойдёте к пирамиде Хеопса — самой большой и древней
- увидите пирамиды Хефрена и Микерина и разберётесь, чем они отличаются
- приблизитесь к Сфинксу, рассмотрите его масштаб и сделаете фотографии
- услышите легенды и версии о происхождении этого загадочного монумента
12:00 — институт папируса (≈ 30 минут)
Небольшая остановка, где вы увидите, как изготавливают папирус — один из первых материалов для письма. Вам покажут процесс и объяснят, как отличить настоящий папирус от подделки.
13:00 — обед (≈ 1 час, по желанию)
Перерыв на отдых. Можно пообедать в местном ресторане.
14:30 — Новый Египетский музей (≈ 2 часа)
Современное пространство, где древность раскрывается через технологии. Здесь:
- вы увидите сокровища Тутанхамона и артефакты разных эпох
- пройдёте по залам, охватывающим более 5000 лет истории
- оцените, как свет, мультимедиа и экспозиция помогают «читать» древний мир
16:00 — возвращение в отель
Вы узнаете:
- как и зачем строили пирамиды — основные версии учёных
- какие тайны до сих пор хранит Сфинкс
- почему пирамиды выглядят по-разному и что это говорит об эпохе
- как находят новые гробницы и что уже обнаружили в последние годы
- как меняется взгляд на Древний Египет благодаря современным технологиям
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле (Toyota, KIA или Nissan) с кондиционером
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Билеты к пирамидам Гизы: $15 за взрослого / $8 за ребёнка
- Билеты в музей: $32 за взрослого / $16 за ребёнка
- Обед — по желанию
Билеты нужно будет оплатить на месте картой иностранного банка. Если потребуется, гид оформит покупку, вы компенсируете стоимость наличными.
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хелми — ваша команда гидов в Каире
Я опытный гид в Египте, истинно увлечённый своей профессией и в совершенстве владеющий русским и немецким языками. У меня высшее историческое образование, я лицензированный египтолог. До своего пути в туризме я
Отзывы и рейтинг
0
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гид Хельми знает свое дело, горит своим делом, интересно и увлекательно рассказывает, учитывает все ваши требования к маршруту, следит за настроением, знает такие исторические и интересные моменты, которые вам другие не расскажут и не покажут. Делает крутые фотки! Хорошо объясняет по-русски. Однозначно если приеду, обращусь еще раз! Фоток много, приложение не грузит.
Спасибо, все понравилось! Гид Хельми очень приятный и веселый.
