Приглашаем на встречу с марсианскими ландшафтами, где тишина и величие природы возвращают к истокам. Вы проедете через вулканические горы и по желанию пообедаете в сердце Сахары. А ещё посмотрите на кристаллы кварца и исследуете сюрреалистичные фигуры из известняка.
Мы объединили всё самое важное в один насыщенный день, чтобы вы увидели чудеса, которые создавались миллионы лет.
Описание экскурсии
6:00 — выезд из Каира. По пути будет короткая остановка на завтрак и кофе
10:30 — оазис Бахария. Пересаживаемся на джипы 4×4 и начинаем приключение
11:30 — Чёрная пустыня. Поднимемся на гору Панорама, чтобы осмотреть вулканические ландшафты
13:00 — Кристальная гора и долина Агабат. Устроим обед-пикник среди песков. После — отправимся искать кристаллы кварца
14:30 — Белая пустыня. Исследуем сюрреалистичные известняковые фигуры: «Гриб», «Сфинкс» и «Кролик»
16:30 — завершение сафари. В оазисе Бахария пересаживаемся на основной транспорт
17:30–21:30 — возвращение в Каир
Вы узнаете:
- каким образом природа за миллионы лет создала из известняка и вулканических пород сюрреалистичные фигуры Белой и Чёрной пустынь и почему эти места называют Марсом на Земле
- как на протяжении столетий люди выживали в суровых условиях Сахары
- как эти земли выглядели в древности, когда здесь плескался океан Тетис
- почему в самом сердце пустыни можно найти настоящие кристаллы кварца и морские окаменелости
- как ориентироваться по звёздам Млечного Пути
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер из Каира и обратно, поездка на джипах 4×4 по пустыне, питьевая вода и снэки
- Дополнительно оплачиваются: билеты в национальный парк — $10 за чел., завтрак, обед, ужин
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 93 туристов
Я коренной каирец. Несколько лет я жил и изучал русский язык в Москве, и теперь мне хочется стать для вас тем самым «своим человеком» в Египте. Мы с моими коллегами поможем
