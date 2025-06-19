Мои заказы

Красивые виды и панорамы Каира

Найдено 3 экскурсии в категории «Панорамы» в Каире, цены от $194, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
По Каиру с историком-египтологом
На машине
8 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в сердце Египта: Пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд в компании историка-египтолога. Эта экскурсия изменит ваше представление о Древнем Египте
Начало: У вашего отеля
«Панорама пирамид: рассмотрев символы древнего мира вблизи, мы отъедем на смотровую площадку, с которой можно увидеть все три пирамиды Гизы одновременно»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$194 за всё до 6 чел.
Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
На машине
8 часов
-
5%
9 отзывов
Водная прогулка
Оазис Эль-Файюм и Долина китов
Путешествие из Каира в старейший город мира. Увидите озёра, водопады и древние скелеты китов. Познакомьтесь с ремесленниками деревни Тунис
Завтра в 07:00
21 сен в 07:00
$304$320 за всё до 5 чел.
Каир для детей: волшебство Востока
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия для детей в Каире: волшебство Востока
Путешествие по Каиру для семей с детьми: дворец Маниал, Фараонова деревня и Каирская башня. Комфортная программа в закрытых помещениях
Начало: В вашем отеле
«С верхнего этажа вам откроется великолепная панорама окрестностей, включая пирамиды Гизы»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$200 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 июня 2025
    Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
    У нас был гид Шериф, экскурсия очень понравилась. Заехали за нами вовремя, комфортабельная машина с кондиционером. Нам Шериф посоветовал начать
    читать дальше

    экскурсию в 3 часа ночи, и это было лучшее решение. Мы приехали к озеру на рассвете, замечательные виды, не жарко(июнь). Нам очень понравилось кататься на машине по дюнам, дети катались с дюн на сэндбордах. Шериф старался сделать замечательные фотки.
    Спасибо, Шериф! Рекомендуем.

    У нас был гид Шериф, экскурсия очень понравилась. Заехали за нами вовремя, комфортабельная машина с кондиционером
  • В
    Владислав
    9 июня 2025
    Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
    Самым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетить музей с костями китов
    читать дальше

    и мангровых лесов, сама тропа в пустыне довольно протяжённая так что запаситесь водой и головными уборами, конечно сёрфинг на сэндборде тоже оставил позитивные впечатления, поездка на джипе по песчаным дюнам тоже запомнилась, было довольно экстримально местами, возможно не всем понравится. Ну а теперь к минусам, самый главный я ездил без гида (водитель сопровождал меня на протяжении всей экскурсии,за что ему спасибо), так что всю информацию про Эль-Файюм и долину китов пришлось узнавать самому в интернете и в YouTube, кроме вышеописанных активностей больше ничего не зацепило, озеро и водопад не вызвали какого-то Вау эффекта, они просто были на маршруте. Ещё один минус в том, что входные билеты продают только за доллары США, очень странно, у меня не было мелочи и тогда организаторы дали деньги водителю и он оплатил билеты (обратро я отдал египетские фунты)Обед (доплачивается отдельно) рис с курицей и салат, впринципе хватит чтобы перекусить после долго путишествия, вода была бесплатной. Могу сказать одно, долину китов посетить точно стоит, но второй раз там делать нечего

    Самым интересным в этой экскурсии могу отметить незабываемую долину китов, было интересно там прогулятся и посетить
  • О
    Оксана
    3 мая 2025
    По Каиру с историком-египтологом
    Юрий прекрасный, надёжный организатор, хорошо понимает и выражает свои мысли по-русски. Он сделает ваше пребывание в Египте «под ключ» наилучшим образом. Можно и нужно доверять экскурсию таким надежным гидам.
    Юрий прекрасный, надёжный организатор, хорошо понимает и выражает свои мысли по-русски. Он сделает ваше пребывание в
  • Н
    Надежда
    1 мая 2025
    По Каиру с историком-египтологом
    Спасибо за прекрасный день! Были у пирамид, в египетском музее и катались на лодке по Нилу. Гид подсказал куда лучше
    читать дальше

    пойти, а куда не стоит, интересно обо всем рассказывал, помог обойти очередь, на лодке мы катались одни, ничего лишнего не навязывал. Общаться было приятно. Однозначно рекомендую

    Спасибо за прекрасный день! Были у пирамид, в египетском музее и катались на лодке по Нилу
  • А
    Анна
    16 апреля 2025
    Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
    Это путешествие было невероятным
    Мы как будто попали на другую планету.
    Экскурсию заказали индивидуальную, нам попался гид Ала, и мы очень этому
    читать дальше

    рады,!!! Такого отзывчивого, внимательного и главное знающего свое дело гида редко встретишь. Мы с мужем были вдвоём, поэтому могли проводить времени на каждой локации столько сколько хотели, или вообще пропустить, а когда захотели дополнительные развлечения, Ала, за 10 минут всё организовал. Он так легко подстраивал всю программу под наши хотелки!!!, было очень легко, приятно и весело. Но самое главное что, Ала помог нам организовать следующий день, ном нужно была машина, доехать из Каира в Хургаду, он организовал все самым лучшим образом и за очень адекватные деньги.
    Все советы которые он давал попали в точку,.
    Ала, спасибо Вам огромное!!!
    Я буду советовать вас всем!!!

  • М
    Мария
    13 марта 2025
    По Каиру с историком-египтологом
    Только что закончилась наша экскурсионная программа по Каиру и Александрии, которая была полностью организована Юсри. Все четко, продуманно, строго по
    читать дальше

    времени, много интересной информации, нет лишних «перегруженных» посещений «для галочки». Разумный подход, рекомендации, знания и опыт Юсри позволили посмотреть максимум, не тратить лишнее. Если знания, качество и порядочность у вас в приоритете - рекомендую.

  • Е
    Елизавета
    11 марта 2025
    Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
    Отличная экскурсия, Али замечательный гид, отлично говорит по-русски. Рассказал по пути так же про каир, достопримечательности, которые проезжали и пирамиды,
    читать дальше

    было очень интересно. Все было хорошо организовано, не возникло никаких проблем в дороге. Водители и машины так же были отличными, хотя дорога в пустыне была местами действительно очень экстремальной. Рекомендую взять на прогулку в заповеднике по больше воды, мы взяли одну, так же на заметку - самые большие скилеты китов находятся в парке до 13 точки (укладывается в 1 час туда обратно), по этому дальше в принципе идти не обязательно

  • Н
    Наталия
    21 февраля 2025
    Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
    Спасибо за экскурсию, долина китов впечатляет, необычно и очень красиво! Но сафари на джипе, очень стареньком, по пустыне и барханам
    читать дальше

    не для слабонервных, кто любит экстрим, то это для вас. Отличный гид Али, приятный собеседник, добрый и милый человек, дай бог ему и его семье здоровья!

    Спасибо за экскурсию, долина китов впечатляет, необычно и очень красиво! Но сафари на джипе, очень стареньком
  • M
    Maxim
    21 февраля 2025
    Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
    Гид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машине работал, периодически интересовался, все
    читать дальше

    ли ок. Вода, сок и шоколадки были в машине. Доехали быстро и аккуратно, по дороге очень мило болтали. Кладбище древних китов понравилось, очень красивые пейзажи. Приятно удивило кафе рядом с музеем китов - очень быстро и вкусно накормили, как-то совсем недорого, но очень понравилось. Поездка на джипе по пустыне - супер, к водопаду очень увлекательно ехали по горкам. Катание на сэндборде очень весело, а вот забираться назад в горку ой тяжело…:)
    Чай на берегу озера попили, обратно доехали за 2 часа, в 7 вечера уже были в отеле. Всё очень понравилось, можно рекомендовать туристам всех возрастов.

    Гид Алладдин, написал в ватсап заранее, согласовали время и место встречи, приехал вовремя. Кондиционер в машине
  • Д
    Дарья
    8 февраля 2025
    Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
    Большое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под наши пожелания, и провели больше
    читать дальше

    времени в Долине китов (Wadi el-Hitan). Нам было очень комфортно с гидом Аладдином — он очень внимательный и эрудированный человек, хорошо говорит по-русски. Если вы любите прогулки и вдохновлены изучением биологии и/или палеонтологии, можете закладывать на посещение Долины 3-3,5 часа — тогда сможете внимательно изучить экспозицию в музее, сполна насладиться неземными видами и отыскать все доступные в пустыне скелеты (обычно группы проводят там 1-2 часа, нам это время показалось недостаточным). Музей работает до 14:00, а территория — до 17:00, на территории также можно полноценно пообедать в кафе, но заказывать еду нужно заранее (есть варианты с мясом, птицей и вегетарианские). До заката еще успели посмотреть на дюны и оазис Эль-Фаюм со смотровой площадки и выпить бедуинский чай на берегу озера. Отдельно хочется отметить профессионализм водителей, которые были с нами в поездке — и в песках пустыни, и в дорожном хаосе Каира мы ощущали себя безопасно.

    Большое спасибо Руби и Аладдину за это путешествие! Мы с мужем попросили изменить программу под наши
  • В
    Владимир
    28 января 2025
    По Каиру с историком-египтологом
    Юбилейный День рождения моей супруги 25 января вместе с ещё одной семейной парой друзей мы (после восьмидневного круиза по Нилу
    читать дальше

    и озеру Насер) решили провести на знаменитых пирамидах в Гизе, о чём почти за полгода договорились с гидом Юсри, согласовав все возможные детали предстоящей восьмичасовой авто-пешеходной экскурсии. В назначенное раннеутреннее время Юсри забрал нас из гостиницы на прекрасном мини-вэне с водителем и мы уже по дороге в Гизу неспешно погрузились в древнюю историю и замечательную культуру Египта. Приехав на плато пирамид, детально обошли и познакомились с особенностями трёх знаменитых пирамид, а также поднялись к входу и заглянули внутрь самой легендарной из них - пирамиды Хеопса… Размерено обошли все значимые локации вокруг, увидев котлованы от раскопок нескольких лодок фараонов, несколько небольших пирамид их жён, гробницы жрецов, а также бывшую дачу последнего египетского короля. Со стороны гида было много исчерпывающей историко-культурной информации и акцентирующих комментариев, он в нужных местах активно помогал осуществлять красивые фотосессии. Колорит места дополняли многочисленные верблюды и лошади с повозками, а также парящие над пирамидами воздушные шары. Юсри даже организовал специальное художественное фотографирование на фоне плеяды пирамид и порекомендовал места приобретения аутентичных сувениров. Отдельным пунктом программы здесь было посещение всемирно известного сфинкса-льва и максимальное восприятие его с разных ракурсов подхода. Максимально всё посмотрели и обо всём детально узнали от Юсри на плато пирамид! По возвращении днём в Каир мы в сопровождении и с информационной поддержкой Юсри побывали в Каирском музее, осмотрев с его помощью наиболее значимые артефакты, глубоко погрузившись в мир великого прошлого Египта, его правителей и простых египтян."Вишенкой на торте" ожидаемо стало посещение экспозиции сокровищ гробницы Тутанхамона, произведших неизгладимое впечатление красотой и неповторимостью экспонируемых предметов, их искусных деталей. Особая благодарность Юсри за продуманную полную организацию нашего праздничного юбилейного вечера в ресторане египетской национальной кухне с красивыми интерьерами "Abou el-Sid": бронирование столика, трансфер туда и обратно, заказ вкусных разнообразных блюд по меню и отдельно торта со свечкой, а также рекомендацию приятного местного вина "Omar Khayyam" (навеявшего философские мысли!). Вечер с помощью Юсри удался на славу! По нашей просьбе Юсри организовал на другой день комфортный трансфер из гостиницы в аэропорт, что позволило уверенно и достойно завершить наше путешествие по Египту. Огромная признательность надёжному во всех отношениях и глубоко компетентному гиду-египтологу Юсри, влюбившему нас в Египет, позволившему прочувствовать и понять его историю, познакомиться с современной жизнью, получить массу позитивных впечатлений и положительных эмоций! Наши однозначные наивысшие оценки в адрес Юсри по всем возможным параметрам и самые респектные рекомендации!!!

  • А
    Александра
    12 января 2025
    По Каиру с историком-египтологом
    Отличная экскурсия! Сууупер! Посмотрели все самое интересное! Гид - чудо, с отличным чувством юмора!
  • Е
    Евгений
    11 января 2025
    Оазис Эль-Файюм и Долина китов: путешествие из Каира
    Кажется это не самый популярный у туристов маршрут, и совершенно напрасно! Если вы хотите отдохнуть от шумного Каира то это
    читать дальше

    то что вам нужно.
    Пейзажи в оазисе и окрестностях открываются совершенно фантастические, будто не земные.
    Команда гидов была очень дружелюбна, нас угощали вкуснейшим чаем и вообще учли любые хотелки🙂

  • Н
    Наталья
    10 января 2025
    По Каиру с историком-египтологом
    Нам очень понравилась экскурсия. Выбрали именно эту, потому что хотели посмотреть и пирамиды, и Каирский музей. Всё самое главное посмотрели,
    читать дальше

    везде успели. Покушали очень вкусную традиционную еду в очень аутентичном месте. В музее увидели всё самое главное. Гид отлично говорит по-русски, хорошо взаимодействует с детьми. Дал несколько советов по жизни в Египте, например, как торговаться, которые реально работают и пользуемся до сих пор!

  • M
    Marina
    6 января 2025
    Каир для детей: волшебство Востока
    Потрясающая экскурсия и замечательным гидом Ёсри. Очень живо и интересно преподносит информацию. Было интересно безумно. Особенно понравилась деревня фараонов.

    Имад все потрясающе организовал и в течение всего времени на связи.

    Отдельное спасибо за трансфер и водителей!!!
    Потрясающая экскурсия и замечательным гидом Ёсри. Очень живо и интересно преподносит информацию. Было интересно безумно. Особенно
  • К
    Катерина
    30 октября 2024
    По Каиру с историком-египтологом
    Юсри приехал с водителем на мини бассе за 10 минут до назначенного времени. Очень дружелюбен, видно любит свою работу и людей. Благодаря Юсри мы влюбились в Каир.
    Вобщем полная скукота даже не на что пожаловаться, одни сплошные дифирамбы.
    Спасибо.
    Всем рекомендую.
  • О
    Ольга
    27 октября 2024
    Каир для детей: волшебство Востока
    Отлично подобранная программа для детей и их родителей! Сын мечтал попасть в деревню фараонов. Помимо этого ещё включен подъем на
    читать дальше

    каирскую башню и посещение дворца с садом. Экскурсия проходит довольно интенсивно, но при этом не утомительно. Гид прекрасно знает историю и русский язык. Спасибо большое за прекрасный день!

  • М
    Марина
    31 марта 2024
    По Каиру с историком-египтологом
    В целом все было хорошо. Посмотрели Каирский музей и пирамиды. Рассказ был интересный, но не много. Многое мы уже слышали в Луксоре и Асуане. Быстро пробежали по музею. Кому надо более обстоятельный рассказ, то лучше заранее обговаривать. Нам хватило
  • Ю
    Юлия
    28 марта 2024
    Каир для детей: волшебство Востока
    Экскурсия прошла великолепно. Во многом благодаря нашему прекрасному гиду Ахмеду. Он отличный рассказчик и кажется, что знает ответ на любой вопрос. С ним нам было очень комфортно и безопасно.
    Сама экскурсия хорошо составлена и оставила нам много хороших впечатлений.
  • И
    Ирина
    27 февраля 2024
    По Каиру с историком-египтологом
    Добрый день.
    Проездом были в Каире и решили посетить местные достопримечательности. Выбрали гидом Юсри, остались довольны.
    Юсри приехал в отель за 10
    читать дальше

    минут, сразу расположил к себе улыбкой и юмором.
    Передвигались на комфортной машине. Водитель предлагал воду.
    Мы хотели получить общее понимание про Каир и Египет, с интересными факторами. Экскурсия полностью соответствовала. Гид нас научил, как избавиться от навязчивых продавцов и попрошаек.
    Рекомендую)

