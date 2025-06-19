читать дальше

и озеру Насер) решили провести на знаменитых пирамидах в Гизе, о чём почти за полгода договорились с гидом Юсри, согласовав все возможные детали предстоящей восьмичасовой авто-пешеходной экскурсии. В назначенное раннеутреннее время Юсри забрал нас из гостиницы на прекрасном мини-вэне с водителем и мы уже по дороге в Гизу неспешно погрузились в древнюю историю и замечательную культуру Египта. Приехав на плато пирамид, детально обошли и познакомились с особенностями трёх знаменитых пирамид, а также поднялись к входу и заглянули внутрь самой легендарной из них - пирамиды Хеопса… Размерено обошли все значимые локации вокруг, увидев котлованы от раскопок нескольких лодок фараонов, несколько небольших пирамид их жён, гробницы жрецов, а также бывшую дачу последнего египетского короля. Со стороны гида было много исчерпывающей историко-культурной информации и акцентирующих комментариев, он в нужных местах активно помогал осуществлять красивые фотосессии. Колорит места дополняли многочисленные верблюды и лошади с повозками, а также парящие над пирамидами воздушные шары. Юсри даже организовал специальное художественное фотографирование на фоне плеяды пирамид и порекомендовал места приобретения аутентичных сувениров. Отдельным пунктом программы здесь было посещение всемирно известного сфинкса-льва и максимальное восприятие его с разных ракурсов подхода. Максимально всё посмотрели и обо всём детально узнали от Юсри на плато пирамид! По возвращении днём в Каир мы в сопровождении и с информационной поддержкой Юсри побывали в Каирском музее, осмотрев с его помощью наиболее значимые артефакты, глубоко погрузившись в мир великого прошлого Египта, его правителей и простых египтян."Вишенкой на торте" ожидаемо стало посещение экспозиции сокровищ гробницы Тутанхамона, произведших неизгладимое впечатление красотой и неповторимостью экспонируемых предметов, их искусных деталей. Особая благодарность Юсри за продуманную полную организацию нашего праздничного юбилейного вечера в ресторане египетской национальной кухне с красивыми интерьерами "Abou el-Sid": бронирование столика, трансфер туда и обратно, заказ вкусных разнообразных блюд по меню и отдельно торта со свечкой, а также рекомендацию приятного местного вина "Omar Khayyam" (навеявшего философские мысли!). Вечер с помощью Юсри удался на славу! По нашей просьбе Юсри организовал на другой день комфортный трансфер из гостиницы в аэропорт, что позволило уверенно и достойно завершить наше путешествие по Египту. Огромная признательность надёжному во всех отношениях и глубоко компетентному гиду-египтологу Юсри, влюбившему нас в Египет, позволившему прочувствовать и понять его историю, познакомиться с современной жизнью, получить массу позитивных впечатлений и положительных эмоций! Наши однозначные наивысшие оценки в адрес Юсри по всем возможным параметрам и самые респектные рекомендации!!!