Мои заказы

Экскурсии к горам Каира

Найдено 3 экскурсии в категории «Горы» в Каире, цены от $323, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Порт-Саид - прогулка вдоль Суэцкого канала и соляных гор
10 часов
-
15%
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Порт-Саид - прогулка вдоль Суэцкого канала и соляных гор
Начало: По договорённости
«Вы увидите соляные горы — удивительное природное явление, узнаете, как они образовались, и сделаете эффектные фотографии на фоне белоснежных пейзажей»
$323$380 за всё до 5 чел.
Сахара за один день: в Белую и Чёрную пустыни из Каира
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Сахара за один день: в Белую и Чёрную пустыни из Каира
Подняться на гору Панорама, заехать в долину Агабат и увидеть фигуры "Гриб", "Сфинкс", "Кролик"
«Поднимемся на гору Панорама, чтобы осмотреть вулканические ландшафты»
Сегодня в 05:00
Завтра в 04:00
$400 за всё до 5 чел.
Побег из Каира: джип-сафари по Сахаре с ночёвкой в палатке
На машине
Джиппинг
13 часов
-
10%
Мини-группа
до 3 чел.
Побег из Каира: джип-сафари по Сахаре с ночёвкой в палатке
Белая и Чёрная пустыни, Хрустальная гора, долина Агабат, оазис Бахария за 2 дня
Начало: У вашего отеля
«7:00 — выезд из Каира11:30 — обед и смена транспорта в оазисе Бахария13:30 — первые виды: Чёрная пустыня, Хрустальная гора, долина Агабат17:30 — закат, ужин и ночёвка в Белой пустыне»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
21 мая в 07:00
$360$400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Порт-Саид - прогулка вдоль Суэцкого канала и соляных гор
Спасибо за экскурсию, было очень интересно. Гид Аладдин — на высшем уровне!
В
Порт-Саид - прогулка вдоль Суэцкого канала и соляных гор
Спасибо за прекрасную экскурсию! Всё было очень комфортно, познавательно и действительно интересно.
А
Порт-Саид - прогулка вдоль Суэцкого канала и соляных гор
Уникальность этой экскурсии — в двух вещах: в самом месте, Суэцком канале, и в гиде. Нам очень повезло с Мохамедом — это уважаемый, заслуженный человек, настоящий патриот своей страны, с
читать дальшеуменьшить

огромным жизненным опытом и глубокими знаниями. Несмотря на возраст, он очень эрудирован, и за время экскурсии мы с женой узнали об Египте больше, чем из любых путеводителей.

Сама поездка тоже оставила сильные впечатления. Особенно паромная переправа через Суэцкий канал — всего за несколько минут ты оказываешься из Африки в Азии. Фотографии с парома получаются потрясающие. Понравились Соляные горы и Парк Ферьял — уютное место, где отдыхают местные жители. По нашей просьбе мы не пошли на рынки, зато посетили военный музей. Завершением дня стал отличный обед из свежих морепродуктов. Если хочется морского воздуха, красивых фото и интересных историй — эта экскурсия точно подойдёт.

А
Порт-Саид - прогулка вдоль Суэцкого канала и соляных гор
Очень душевная экскурсия, гид просто прелесть! С удовольствием рекомендуем всем.
Всего 4 отзыва в Каире в категории "Горы"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В мае 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Порт-Саид - прогулка вдоль Суэцкого канала и соляных гор;
  2. Сахара за один день: в Белую и Чёрную пустыни из Каира;
  3. Побег из Каира: джип-сафари по Сахаре с ночёвкой в палатке.
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Пирамиды Гизы;
  2. Большой сфинкс;
  3. Мечеть Мухаммеда Али;
  4. Улица Аль-Муизз;
  5. Базар Хан Эль Халили;
  6. Церковь Святого Георгия;
  7. Дахшур;
  8. Висячая церковь Святой Девы Марии;
  9. Мемфис;
  10. Город мусорщиков.
Сколько стоит экскурсия по Каиру в мае 2026
Сейчас в Каире в категории "Горы" можно забронировать 3 экскурсии от 323 до 400 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Каире на 2026 год по теме «Горы», 4 ⭐ отзыва, цены от $323. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль