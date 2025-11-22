огромным жизненным опытом и глубокими знаниями. Несмотря на возраст, он очень эрудирован, и за время экскурсии мы с женой узнали об Египте больше, чем из любых путеводителей.



Сама поездка тоже оставила сильные впечатления. Особенно паромная переправа через Суэцкий канал — всего за несколько минут ты оказываешься из Африки в Азии. Фотографии с парома получаются потрясающие. Понравились Соляные горы и Парк Ферьял — уютное место, где отдыхают местные жители. По нашей просьбе мы не пошли на рынки, зато посетили военный музей. Завершением дня стал отличный обед из свежих морепродуктов. Если хочется морского воздуха, красивых фото и интересных историй — эта экскурсия точно подойдёт.