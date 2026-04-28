Когда в Египте возвели первую пирамиду? Зачем в подземный храм поместили саркофаги с быками? И что скрывают заупокойные тексты? Вместе с гидом-историком вы перенесётесь в прошлое, чтобы ответить на эти вопросы и увидеть загадочные некрополи. А ещё посетите колоритные деревушки, изучите традиции и ремёсла.
Описание экскурсии
Саккара
Вы увидите пирамиду Джосера — первую в Древнем Египте. Осмотрите залы с колоннами и монументальные ворота. Посетите загадочный подземный храм Серапеум, где находятся 24 саркофага священных быков. Заглянете в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса, услышите о заупокойных текстах.
Дахшур
Посетите ещё один некрополь. Зайдёте внутрь Изогнутой и Розовой пирамид, а также в пирамиду матери Хеопса.
Аутентичные деревни
Вы побываете в колоритных селениях. Познакомитесь с повседневной жизнью египтян, понаблюдаете за работой ремесленников и узнаете секреты местной кухни. А желающие попробуют традиционные блюда: молохею и кебаб.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
- Мы заберём вас из отеля и доставим обратно
- Если вас от 5 до 8 человек, необходима доплата за микроавтобус — $20 за всех
- Возможен трансфер из/в аэропорт, стоимость уточняйте в переписке
- Оплачивается дополнительно: входные билеты — $27 с человека, обед (по желанию)
- По вашему желанию программа может быть изменена
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я историк и лицензированный гид. Учил русский язык в университете и в российском культурном центре в Каире. Провожу экскурсии с 2016 года. Хорошо знаю историю и культуру Древнего Египта. С удовольствием стану вашим гидом и проводником в этот удивительный мир: к памятникам в Каире, Гизе, Александрии, Дахшуре и Мемфисе. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Я так давно мечтал увидеть самые первые и самые древние пирамиды. Узнать их историю, прикоснуться к ним, побывать внутри. И вот мечта осуществилась! Ахмед, спасибо за экскурсию, за прекрасную организацию,
Ахмед
Ответ организатора:
мне был с тобой очень приятно, честно мне нет слов за хорошие слова. огромное спасибо вам. мы всегда ждём вас 🙏 от души
