Когда в Египте возвели первую пирамиду? Зачем в подземный храм поместили саркофаги с быками? И что скрывают заупокойные тексты? Вместе с гидом-историком вы перенесётесь в прошлое, чтобы ответить на эти вопросы и увидеть загадочные некрополи. А ещё посетите колоритные деревушки, изучите традиции и ремёсла.

Саккара

Вы увидите пирамиду Джосера — первую в Древнем Египте. Осмотрите залы с колоннами и монументальные ворота. Посетите загадочный подземный храм Серапеум, где находятся 24 саркофага священных быков. Заглянете в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса, услышите о заупокойных текстах.

Дахшур

Посетите ещё один некрополь. Зайдёте внутрь Изогнутой и Розовой пирамид, а также в пирамиду матери Хеопса.

Аутентичные деревни

Вы побываете в колоритных селениях. Познакомитесь с повседневной жизнью египтян, понаблюдаете за работой ремесленников и узнаете секреты местной кухни. А желающие попробуют традиционные блюда: молохею и кебаб.

