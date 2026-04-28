Мои заказы

Сокровищница Египта: Саккара, Дахшур и колоритные деревни

Заглянуть внутрь пирамид и познакомиться с жизнью местных (из Каира)
Когда в Египте возвели первую пирамиду? Зачем в подземный храм поместили саркофаги с быками? И что скрывают заупокойные тексты? Вместе с гидом-историком вы перенесётесь в прошлое, чтобы ответить на эти вопросы и увидеть загадочные некрополи. А ещё посетите колоритные деревушки, изучите традиции и ремёсла.
5
1 отзыв
Сокровищница Египта: Саккара, Дахшур и колоритные деревни
Сокровищница Египта: Саккара, Дахшур и колоритные деревни
Сокровищница Египта: Саккара, Дахшур и колоритные деревни

Описание экскурсии

Саккара

Вы увидите пирамиду Джосера — первую в Древнем Египте. Осмотрите залы с колоннами и монументальные ворота. Посетите загадочный подземный храм Серапеум, где находятся 24 саркофага священных быков. Заглянете в гробницу Ра-Хотепа и пирамиду Униса, услышите о заупокойных текстах.

Дахшур

Посетите ещё один некрополь. Зайдёте внутрь Изогнутой и Розовой пирамид, а также в пирамиду матери Хеопса.

Аутентичные деревни

Вы побываете в колоритных селениях. Познакомитесь с повседневной жизнью египтян, понаблюдаете за работой ремесленников и узнаете секреты местной кухни. А желающие попробуют традиционные блюда: молохею и кебаб.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером
  • Мы заберём вас из отеля и доставим обратно
  • Если вас от 5 до 8 человек, необходима доплата за микроавтобус — $20 за всех
  • Возможен трансфер из/в аэропорт, стоимость уточняйте в переписке
  • Оплачивается дополнительно: входные билеты — $27 с человека, обед (по желанию)
  • По вашему желанию программа может быть изменена
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед
Ахмед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Я историк и лицензированный гид. Учил русский язык в университете и в российском культурном центре в Каире. Провожу экскурсии с 2016 года. Хорошо знаю историю и культуру Древнего Египта. С удовольствием стану вашим гидом и проводником в этот удивительный мир: к памятникам в Каире, Гизе, Александрии, Дахшуре и Мемфисе. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Сергей
Я так давно мечтал увидеть самые первые и самые древние пирамиды. Узнать их историю, прикоснуться к ним, побывать внутри. И вот мечта осуществилась! Ахмед, спасибо за экскурсию, за прекрасную организацию,
читать дальшеуменьшить

за интересную информацию, легкую и доступную. Без обилия дат, цифр и прочих цитат из википедии. Еще круто, что там очень мало туристов. Не все доезжают до Скаккары и Дахшура, русских туристов вообще по пальцам пересчитать. Поэтому никто не мешал, не отвлекал от погружения в историю! Это самое крутое. В тех же Пирамидах Гизы целые пробки из людей на спуск в пирамиду. А тут никого, путь свободен!
А еще круто, что в конце экскурсии Ахмед показал свой родной город Дахшур и угостил чаем в местном кафе с видом на пирамиды!
Было интересно, красиво, прекрасно организовано, безопасно и очень тактично и внимательно!
Однозначно рекомендую тем, кто хочет по-настоящему открыть для себя историю пирамид древнего Египта

Ахмед
Ахмед
Ответ организатора:
мне был с тобой очень приятно, честно мне нет слов за хорошие слова. огромное спасибо вам. мы всегда ждём вас 🙏 от души
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «Сокровищница Египта: Саккара, Дахшур и колоритные деревни»

Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
На машине
7 часов
52 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
29 мая в 08:30
$175 за всё до 5 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
На машине
7 часов
63 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
Завтра в 08:00
29 мая в 08:00
$169 за всё до 8 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
На машине
8 часов
-
45%
111 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
29 мая в 08:00
30 мая в 08:00
$169$307 за всё до 4 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
На машине
8 часов
-
20%
53 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
Увидеть всемирно известные комплексы древних памятников в пригороде Каира
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$172$215 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
от $120 за экскурсию