Дахшур – экскурсии в Каире

Найдено 11 экскурсий в категории «Дахшур» в Каире, цены от $135, скидки до 45%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
На машине
7 часов
-
20%
38 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$136$170 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Каир
На машине
8 часов
-
30%
103 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды… ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$140$200 за всё до 5 чел.
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
На машине
8 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
Завтра в 08:00
21 сен в 08:30
$220 за всё до 4 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
-
15%
19 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$340$400 за всё до 3 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы
На машине
8 часов
-
10%
33 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$180$200 за всё до 5 чел.
Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
На машине
8 часов
-
20%
33 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$135$168 за всё до 8 чел.
Каир и окрестности за 2 дня
На машине
8 часов
-
45%
76 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$248$450 за всё до 4 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
На машине
8 часов
-
15%
31 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$217$255 за всё до 3 чел.
Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
На машине
8 часов
-
10%
56 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$180$200 за всё до 6 чел.
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Погрузитесь в жизнь египетской деревни, насладитесь обедом из местных продуктов и посетите древние пирамиды. Незабываемое путешествие в историю и культуру
Начало: Отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$216 за всё до 3 чел.
Гиза и Мемфис: путешествие в мир фараонов
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гизы в Мемфис: путешествие в мир фараонов
Уникальная экскурсия от пирамид Гизы до древнего Мемфиса. Погрузитесь в историю фараонов, исследуя легендарные места и архитектурные шедевры
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    21 августа 2025
    Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
    Экскурсия с Махмудом прошла прекрасно. Приехал вовремя, везде успели, все по программе посмотрели. Махмуд сделал прекрасные фото, побывали в местах,
    читать дальше

    которых в стандартных программах нет (Мемфис, Сакара). Провели просто чудесно время в деревушке. Еда очень вкусная, люди в деревне очень добрые и радушные. Увидели как растет манго и финики. Махмуд мастерски сбил манго с дерева 🤘👍👍 Очень рекомендую экскурсию и гида! Махмуд любезно завез нас в магазины, где мы смогли недорого купить напитки.

    Экскурсия с Махмудом прошла прекрасно. Приехал вовремя, везде успели, все по программе посмотрели. Махмуд сделал прекрасные фото, побывали в местах, которых в стандартных программах нет (Мемфис, Сакара). Провели просто чудесно время в деревушке. Еда очень вкусная, люди в деревне очень добрые и радушные. Увидели как растет манго и финики. Махмуд мастерски сбил манго с дерева 🤘👍👍 Очень рекомендую экскурсию и гида! Махмуд любезно завез нас в магазины, где мы смогли недорого купить напитки.
  • Т
    Татьяна
    15 августа 2025
    Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
    Пишу отзыв по дороге назад в отель в Мерса-Матрух о только что проведенной экскурсии. В очередной раз убедилась как комфортно
    читать дальше

    брать индивидуальный тур, без толп туристов, ожиданий, спешки, всё только для тебя и учитывая твои пожелания. Махмуд очень милый, приятный, дружелюбный, улыбчивый человек. Во-первых, спасибо за комфортный трансфер из отеля в Каир и обратно. Махмуд хорошо говорит по-русски, рассказывает много исторических фактов. Выручил несколько раз с оплатой, накормил очень вкусным обедом, сделал нам кучу классных фотографий) Мечта сына сбылась - увидеть пирамиды вживую! И большое значение имеет сделать это в дружелюбной располагающей обстановке) Мы остались очень довольны! Спасибо за интересный, насыщенный, душевный день! 😍 Не задумываясь, обращусь при необходимости 🤗

    Пишу отзыв по дороге назад в отель в Мерса-Матрух о только что проведенной экскурсии. В очередной раз убедилась как комфортно брать индивидуальный тур, без толп туристов, ожиданий, спешки, всё только для тебя и учитывая твои пожелания. Махмуд очень милый, приятный, дружелюбный, улыбчивый человек. Во-первых, спасибо за комфортный трансфер из отеля в Каир и обратно. Махмуд хорошо говорит по-русски, рассказывает много исторических фактов. Выручил несколько раз с оплатой, накормил очень вкусным обедом, сделал нам кучу классных фотографий) Мечта сына сбылась - увидеть пирамиды вживую! И большое значение имеет сделать это в дружелюбной располагающей обстановке) Мы остались очень довольны! Спасибо за интересный, насыщенный, душевный день! 😍 Не задумываясь, обращусь при необходимости 🤗
  • Е
    Елена
    27 июля 2025
    Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
    Недавно вернулись из Каира. Пока свежи воспоминания -решила поделиться.

    В Каир решили ехать с Махмудом, прочитав отзывы и не пожалели. Ехали
    читать дальше

    мы втроем на микроавтобусе, что стало огромным плюсом. Мы взяли из отеля одеяла и подушки и организовали себе три полноценных спальных места. Часы что туда, что оттуда мы практически не заметили. В дороге получили бесплатно холодную водичку из холодильника. В него же потом складывали свои покупки, которые хотели охладить.

    Программу легко скорректировали по нашей просьбе. Везде останавливались ровно столько, сколько хотели. Никуда не бежали. Благодаря Махмуду ребёнок смог залезть на все пирамиды и пофотографироваться со ступеней. Во время экскурсии получили много информации и про достопримечательности и про сам быт современных египтян. По дороге в Саккару по нашей просьбе Махмуд помог купить безумно вкусное египетское манго 🥭
    В Сакккаре меня впечатлила ступенчатая пирамида. Точнее ее подземная часть. Это настоящее место силы. Энергетика впечатляющая, как и сам подземный некрополь.
    Вся семья, включая 10-ти летнего сына осталась под впечатлением от экскурсии и может даже вернемся сюда еще раз зимой, когда не будет настолько палящего солнца.
    В наших планах было еще прокатиться на лодке по Нилу, но сил на это уже не осталось))

    Спасибо большое Махмуду за замечательную экскурсию. Считаю, что это однозначно удачный вариант просмотра пирамид.

    Недавно вернулись из Каира. Пока свежи воспоминания -решила поделитьсяНедавно вернулись из Каира. Пока свежи воспоминания -решила поделитьсяНедавно вернулись из Каира. Пока свежи воспоминания -решила поделитьсяНедавно вернулись из Каира. Пока свежи воспоминания -решила поделиться
  • А
    Артем
    25 июля 2025
    Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
    Мы провели незабываемую экскурсию с гидом Махмудом в пирамиды Гизы и Саккару. Он оказался очень знающим, доброжелательным и внимательным. Махмуд
    читать дальше

    подробно рассказывал об истории, отвечал на все вопросы и создал приятную атмосферу во время всей поездки. Благодаря ему мы по-настоящему прочувствовали дух Древнего Египта. Рекомендуем!

  • О
    Оксана
    25 июля 2025
    Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
    Недавно побывали на экскурсии к пирамидам Гизы и далее согласно плана— это было потрясающе! Всё было организовано на высшем уровне:
    читать дальше

    нас вовремя забрали из отеля, Махмуд был нашим гидом, очень дружелюбный и знающий. Он рассказал множество интересных фактов не только о самих пирамидах, но и о жизни Древнего Египта. Программа нам очень понравилась, всем рекомендуем.

  • G
    Gor
    21 июля 2025
    Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
    Выражаем огромную благодарность Махмуду за интереснейшую экскурсию! Программа продумана до мелочей: выезд из отеля на комфортном автомобиле, посещение всех основных
    читать дальше

    мест программы, а в завершение – вкусный обед в прекраснейшем аутентичном местечке под кронами манговых деревьев и пальм. Махмуд - профессионал своего дела и отличный рассказчик! Мы однозначно будем рекомендовать его услуги всем нашим друзьям. Спасибо!

    Выражаем огромную благодарность Махмуду за интереснейшую экскурсию! Программа продумана до мелочей: выезд из отеля на комфортном автомобиле, посещение всех основных мест программы, а в завершение – вкусный обед в прекраснейшем аутентичном местечке под кронами манговых деревьев и пальм. Махмуд - профессионал своего дела и отличный рассказчик! Мы однозначно будем рекомендовать его услуги всем нашим друзьям. Спасибо!
  • А
    Алмаз
    19 июля 2025
    Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
    Немного был разочарован, поскольку был обманут в цене, на сайте цена Махмуда указана была 150 доллара, но он мне зарядил
    читать дальше

    200$ но я согласился и думал что он мне покажет больше, и он назвался владелецом отеля в которым мы остановились. В отеле должен был быть бесплатный трансфер, но за трансфер деньги взяли. Еще то что мне не понравилось он настойчиво просил ему оставить хороший отзыв, несколько раз отправляя смски на ватсап, что после пожалел что дал свой номер ватсап.
    В итоге я там за 200$ ничего не увидел, цена не стоит того что он показал и рассказал.
    Но в целом хороший человек.
    Рекомендую, но нужно торговаться и снизить цену.
    Моя оценка 7 из 10

  • В
    Владислав
    16 июля 2025
    Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
    Махмуд — очень надежный человек. Ему можно полностью доверять. Он любит свою работу и всегда выполняет её отлично и с
    читать дальше

    полной отдачей. Его русский просто потрясающий — он говорит так, как будто долго жил в России. Я однозначно могу его порекомендовать всем.

    Что касается нашей поездки, это было замечательно. Путешествие объединяло в себе историю, пирамиды и красоту сельской местности. Это было что-то особенное и оставило незабываемые впечатления. Я очень рад, что мы это пережили вместе!

  • А
    Алла
    14 июля 2025
    Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
    Классная поездка, в потрясающий Каир!
    Как там все изменилось за последние 10лет! Очень хотела попасть снова и искала где взять экскурсию!
    читать дальше

    Пролистала весь интернет, тк хотелось индивидуальную поездку, отличающуюся от других! И нашла! Спасибо большое Махмуду, за наше путешествие в прошлое))) Сначала переживала, тк в первый раз брали экскурсию в таком формате. Но все прошло отлично!!!
    Назвать Махмуда русскоговорящим, это мало сказано)) он замечательно не только говорит, но мыслит по русски))
    Давая ответы на все наши вопросы!! А их было очень много)
    День прошел замечательно! А поездка из Хургады до Каира вообще на лайте! Тк Махмуд предоставил на выбор еще и трансфер. Дорогу в ночь и обратно практически не заметили, тк спали лежа!
    Обязательно вернемся, тк многое еще хочется посмотреть и увидеть- в этом чудесном месте!!!
    Махмуд стал нам не только гидом, но и лучшим проводником в историю, культуру и на мгновенье перенес нас в Древний Египет🤩 Спасибо огромное что есть такие люди, которые с любовью относятся к своим истокам, своему народу и истории!!!

    Классная поездка, в потрясающий Каир!Классная поездка, в потрясающий Каир!Классная поездка, в потрясающий Каир!Классная поездка, в потрясающий Каир!Классная поездка, в потрясающий Каир!
  • V
    Valerii
    7 июля 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Прилетали с коллегами по работе в Каир и решили провести свободный день с Тимуром. Все очень понравилось: комфортабельный автомобиль с
    читать дальше

    водителем, продуманный маршрут, всесторонняя забота и внимание со стороны гида. Тимур настоящий профессионал: безупречные знания истории, тактичность, юмор, все было на высоте. При желании есть возможность скорректировать маршрут и добавить новые интересующие вас локации. От поездки только самые позитивные эмоции и воспоминания. Однозначно советую!

    Прилетали с коллегами по работе в Каир и решили провести свободный день с Тимуром. Все очень понравилось: комфортабельный автомобиль с водителем, продуманный маршрут, всесторонняя забота и внимание со стороны гида. Тимур настоящий профессионал: безупречные знания истории, тактичность, юмор, все было на высоте. При желании есть возможность скорректировать маршрут и добавить новые интересующие вас локации. От поездки только самые позитивные эмоции и воспоминания. Однозначно советую!
  • Е
    Екатерина
    7 июля 2025
    Каир и окрестности за 2 дня
    Вот связный и плавный вариант отзыва:

    ---

    Экскурсия получилась отличной! Ахмед рассказывал очень интересно — без сухих дат, а исторические факты умело
    читать дальше

    сочетал с увлекательными историями. Всё было легко, живо и познавательно. Он очень позитивный человек, и это чувствуется — с ним приятно проводить время.

    Водитель тоже был на редкость доброжелательный и весёлый. Ребята помогли нам с выбором и покупкой фруктов, а также организовывали обеды в вкусных и недорогих ресторанах. Очень порадовало, что нас не возили по обязательным "туристическим" магазинам — всё было ненавязчиво и по-настоящему комфортно.

    Спасибо за тёплую атмосферу и отлично проведённое время!

    Вот связный и плавный вариант отзыва:
  • A
    Anton
    3 июля 2025
    Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
    Замечательная экскурсия с отличным гидом! Вся поездка была в сопровождении очень приятного гида, который хорошо говорит по-русски, ответит на любые
    читать дальше

    вопросы, отвезет, куда скажут, подскажет, где выгоднее купить сувениры или разменять деньги. Очень вежливый, образованный, культурный человек, с которым приятно было изучать местные достопримечательности.
    Каждая пирамида-отдельный вид искусства, хотелось посмотреть все и сразу, правильно распределенный маршрут, что позволило охватить достаточно большое количество мест при этом не устать.
    Остались очень довольны поездкой!
    Однозначно будем брать еще экскурсии с Ахмедом:)

  • Л
    Лена
    2 июля 2025
    Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
    Отличная экскурсия по Каиру! Гид был очень внимательный и понимающий — учитывал жару, делал остановки в тени, покупал воду, не
    читать дальше

    торопил. Всё было чётко организовано, рассказал интересно и по делу. Посмотрели главные музеи и самые важные места города. Также помог с организацией экскурсий в Луксоре — дал полезные советы. Без навязываний, цена адекватная. Рекомендуем!

    Great tour in Cairo! The guide was very attentive and thoughtful — he understood the heat, made shady stops, bought us water, and never rushed. Everything was well organized, and the stories were interesting and clear. We visited the main museums and top sights. He also helped us with planning tours in Luxor — very helpful advice. No pressure, fair price. Totally recommend!

    جولة ممتازة في القاهرة! المرشد كان مهتمًا ومتفهّمًا — كان يتفهم حرارة الجو، يتوقف في أماكن ظل، اشترى لنا الماء، ولم يكن مستعجلًا. التنظيم رائع، والشرح ممتع وواضح. زرنا أهم المتاحف والمعالم. كما ساعدنا في تنظيم رحلات في الأقصر بنصائح مفيدة. بدون أي ضغط، والسعر مناسب.

  • M
    Mona
    25 июня 2025
    Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
    Огромное спасибо нашему гиду Махмуду за незабываемый день! Сначала мы посетили пирамиды — Махмуд очень интересно рассказывал об истории, и
    читать дальше

    отвечал на все вопросы. Затем мы поехали в Саккару, где тоже было невероятно интересно — столько истории, впечатляющих мест и интересных фактов! А после насыщенной экскурсионной части нас ждал обед в деревне — еда была просто потрясающая: домашняя, вкусная, с настоящим местным колоритом. Мы отлично провели время, всё было очень организованно и комфортно. Мы ооочень довольны и с радостью рекомендуем Махмуда как прекрасного гида!

    Огромное спасибо нашему гиду Махмуду за незабываемый день! Сначала мы посетили пирамиды — Махмуд очень интересноОгромное спасибо нашему гиду Махмуду за незабываемый день! Сначала мы посетили пирамиды — Махмуд очень интересноОгромное спасибо нашему гиду Махмуду за незабываемый день! Сначала мы посетили пирамиды — Махмуд очень интересно
  • S
    Svetlana
    25 июня 2025
    Каир и окрестности за 2 дня
    Экскурсия прошла насыщенно. Все было организовано хорошо. Валид пунктуален, ничего не навязывал, с хорошим знанием русского языка. Желаем Валиду и вашей компании дальнейшего процветания.
    Экскурсия прошла насыщенно. Все было организовано хорошо. Валид пунктуален, ничего не навязывал, с хорошим знанием русского языка. Желаем Валиду и вашей компании дальнейшего процветания.
  • А
    Андрей
    25 июня 2025
    Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
    В Египте не впервые но такие достопримечательности как Саккара, Мемфис и Дахшур увидели в первый раз. С нами было двое
    читать дальше

    детей 11-12 лет. Очень хотелось, чтобы их первая встреча это страной была яркой и пробудила тягу к путешествиям. Требования наши были простые - чтобы эта зона пирамиды больше в одной экскурсии ни с чем не сочеталась. Саид и его экскурсионная программа нам подошли. По факту общения и экскурсии - подошли идеально. Темп экскурсии ну прямо наш, не быстро, но без затяжек. Очень много получили новой, даже нам не известной информации. По Египту у нас далее был тур включающий Гизу и Египетский музей, круиз по Нилу и отдых на берегу Красного моря. Очень хорошо, что начали мы путешествие именно с Саккары, Мемфиса и Дахшура, т. к. рассказы гидов в дальней шем были более понятны. При перелете из Хургады а Каир видели все 3 наши первые пирамиды. Поверьте, возьмите места в самолёте по правому борту и вы их увидите. А ещё лучше сходите на экскурсию с Саидом

    В Египте не впервые но такие достопримечательности как Саккара, Мемфис и Дахшур увидели в первый разВ Египте не впервые но такие достопримечательности как Саккара, Мемфис и Дахшур увидели в первый разВ Египте не впервые но такие достопримечательности как Саккара, Мемфис и Дахшур увидели в первый разВ Египте не впервые но такие достопримечательности как Саккара, Мемфис и Дахшур увидели в первый разВ Египте не впервые но такие достопримечательности как Саккара, Мемфис и Дахшур увидели в первый разВ Египте не впервые но такие достопримечательности как Саккара, Мемфис и Дахшур увидели в первый раз
  • Р
    Руслан
    24 июня 2025
    Знакомьтесь, Каир
    Посещали с Тимуром пирамиды, коптский квартал. Тимур обладает хорошими знаниями, отвечает на все вопросы. Группа осталась довольна, все попросили номер Тимура для будущих поездок
    Посещали с Тимуром пирамиды, коптский квартал. Тимур обладает хорошими знаниями, отвечает на все вопросы. Группа осталась довольна, все попросили номер Тимура для будущих поездок
  • М
    Мария
    16 июня 2025
    Каир, каким его мало кто видел: Гиза, Саккара, Дахшур и Мемфис
    Первый раз воспользовалась этим сервисом по экскурсиям, и сначала переживала все ли пройдет хорошо! Но получилось даже лучше, чем ожидала!!!!
    читать дальше

    Во первых мне хотелось не банальную экскурсию как все предлагают, где везут на пирамид Гизы и в музей! У Махмуда же очень интересный маршрут!!! После пирамид Гизы(которые конечно тоже хотелось увидеть!) мы отправились смотреть первую пирамиду Джоссера, так еще и побывали внутри! Ощущения непередаваемые, и без толп народа! Несмотря на жару, даже дети 10 и 6 лет были восторге! Младший на следующий день предложил еще раз съездить😄 Ну и в завершении мы пообедали в деревне и это был тоже восторг! Вкусно, много и очень аутентично! Что касается Махмуда - нашего экскурсовода! Во-первых прекрасно говорит по-русски! Во-вторых, очень обонятельный и находит подход к детям. Было ощущение, что это наш хороший давний знакомый! Ну и в третьих, очень индивидуально подходит к решению проблем. В нашем случае был организован индивидуальный комфортный трансфер в Хургаду с двумя водителями! Другие моменты тоже решались без проблем! Так что от души советуем Махмуда и его незабываемый маршрут! И кстати, он же еще и фоткает хорошо

    Первый раз воспользовалась этим сервисом по экскурсиям, и сначала переживала все ли пройдет хорошо! Но получилось даже лучше, чем ожидала!!!!
Во первых мне хотелось не банальную экскурсию как все предлагают, где везут на пирамид Гизы и в музей! У Махмуда же очень интересный маршрут!!! После пирамид Гизы(которые конечно тоже хотелось увидеть!) мы отправились смотреть первую пирамиду Джоссера, так еще и побывали внутри! Ощущения непередаваемые, и без толп народа! Несмотря на жару, даже дети 10 и 6 лет были восторге! Младший на следующий день предложил еще раз съездить😄 Ну и в завершении мы пообедали в деревне и это был тоже восторг! Вкусно, много и очень аутентично! Что касается Махмуда - нашего экскурсовода! Во-первых прекрасно говорит по-русски! Во-вторых, очень обонятельный и находит подход к детям. Было ощущение, что это наш хороший давний знакомый! Ну и в третьих, очень индивидуально подходит к решению проблем. В нашем случае был организован индивидуальный комфортный трансфер в Хургаду с двумя водителями! Другие моменты тоже решались без проблем! Так что от души советуем Махмуда и его незабываемый маршрут! И кстати, он же еще и фоткает хорошо
  • В
    Виктория
    14 июня 2025
    Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
    Мухаммед, благодарим за организацию экскурсии в Каире. Хотели посмотреть все пирамиды и с Мухаммедом это удалось на 100%. Удобный автомобиль, интересная программа, советую!
  • В
    Владимир
    14 июня 2025
    Древние сокровища Египта: Гиза, Мемфис, пирамиды Саккары и Дахшура
    Спасибо Мухаммеду за потрясающую экскурсию. Яркие приятные эмоции, впечатления от древних гробниц, пирамид, египетской культуры. Очень интересные рассказы из истории
    читать дальше

    страны и древних времён. Поездка прошла легко, позитивно, приятно. Это индивидуальная экскурсия, где нет толп туристов и попутчиков. Очень удобно и прекрасно. Все супер! Спасибо)

Сколько стоит экскурсия по Каиру в сентябре 2025
Сейчас в Каире в категории "Дахшур" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 135 до 340 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 394 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Каире на 2025 год по теме «Дахшур», 394 ⭐ отзыва, цены от $135. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь