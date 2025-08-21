-
Индивидуальная
до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
Увидеть первые пирамиды и другие следы древней цивилизации, а также узнать их историю
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$136
$170 за всё до 8 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Каир: Индивидуальное путешествие по древним сокровищам
Откройте для себя тайны Каира: от величественных пирамид до загадочных коптских церквей. Эксклюзивный маршрут и личный гид
Начало: В холле отеля в центре города или около пирамиды… ...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$140
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
Завтра в 08:00
21 сен в 08:30
$220 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Двухдневная экскурсия по Каиру и Гизе
Увидеть древние пирамиды и посетить главные достопримечательности египетской столицы
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$340
$400 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны пирамид Саккары, Дахшура и Гизы: погружение в историю Египта
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд, посетив знаменитые пирамиды Саккары, Дахшура и Гизы. Откройте для себя неведомые страницы истории Египта
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$180
$200 за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Древние сокровища Египта: от пирамид Гизы до Дахшура
Путешествие во времени: откройте величие пирамид, тайны Мемфиса и загадки древних некрополей
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$135
$168 за всё до 8 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
21 сен в 08:30
$248
$450 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
$217
$255 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Мастер-класс «Египет, каким его мало кто видел» в Каире
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, насладитесь ужином у пирамид и узнайте традиции местных жителей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:30
$180
$200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В египетскую глубинку - за новым гастрономическим опытом
Погрузитесь в жизнь египетской деревни, насладитесь обедом из местных продуктов и посетите древние пирамиды. Незабываемое путешествие в историю и культуру
Начало: Отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
$216 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Гизы в Мемфис: путешествие в мир фараонов
Уникальная экскурсия от пирамид Гизы до древнего Мемфиса. Погрузитесь в историю фараонов, исследуя легендарные места и архитектурные шедевры
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария21 августа 2025Экскурсия с Махмудом прошла прекрасно. Приехал вовремя, везде успели, все по программе посмотрели. Махмуд сделал прекрасные фото, побывали в местах,
- ТТатьяна15 августа 2025Пишу отзыв по дороге назад в отель в Мерса-Матрух о только что проведенной экскурсии. В очередной раз убедилась как комфортно
- ЕЕлена27 июля 2025Недавно вернулись из Каира. Пока свежи воспоминания -решила поделиться.
В Каир решили ехать с Махмудом, прочитав отзывы и не пожалели. Ехали
- ААртем25 июля 2025Мы провели незабываемую экскурсию с гидом Махмудом в пирамиды Гизы и Саккару. Он оказался очень знающим, доброжелательным и внимательным. Махмуд
- ООксана25 июля 2025Недавно побывали на экскурсии к пирамидам Гизы и далее согласно плана— это было потрясающе! Всё было организовано на высшем уровне:
- GGor21 июля 2025Выражаем огромную благодарность Махмуду за интереснейшую экскурсию! Программа продумана до мелочей: выезд из отеля на комфортном автомобиле, посещение всех основных
- ААлмаз19 июля 2025Немного был разочарован, поскольку был обманут в цене, на сайте цена Махмуда указана была 150 доллара, но он мне зарядил
- ВВладислав16 июля 2025Махмуд — очень надежный человек. Ему можно полностью доверять. Он любит свою работу и всегда выполняет её отлично и с
- ААлла14 июля 2025Классная поездка, в потрясающий Каир!
Как там все изменилось за последние 10лет! Очень хотела попасть снова и искала где взять экскурсию!
- VValerii7 июля 2025Прилетали с коллегами по работе в Каир и решили провести свободный день с Тимуром. Все очень понравилось: комфортабельный автомобиль с
- ЕЕкатерина7 июля 2025Вот связный и плавный вариант отзыва:
---
Экскурсия получилась отличной! Ахмед рассказывал очень интересно — без сухих дат, а исторические факты умело
- AAnton3 июля 2025Замечательная экскурсия с отличным гидом! Вся поездка была в сопровождении очень приятного гида, который хорошо говорит по-русски, ответит на любые
- ЛЛена2 июля 2025Отличная экскурсия по Каиру! Гид был очень внимательный и понимающий — учитывал жару, делал остановки в тени, покупал воду, не
- MMona25 июня 2025Огромное спасибо нашему гиду Махмуду за незабываемый день! Сначала мы посетили пирамиды — Махмуд очень интересно рассказывал об истории, и
- SSvetlana25 июня 2025Экскурсия прошла насыщенно. Все было организовано хорошо. Валид пунктуален, ничего не навязывал, с хорошим знанием русского языка. Желаем Валиду и вашей компании дальнейшего процветания.
- ААндрей25 июня 2025В Египте не впервые но такие достопримечательности как Саккара, Мемфис и Дахшур увидели в первый раз. С нами было двое
- РРуслан24 июня 2025Посещали с Тимуром пирамиды, коптский квартал. Тимур обладает хорошими знаниями, отвечает на все вопросы. Группа осталась довольна, все попросили номер Тимура для будущих поездок
- ММария16 июня 2025Первый раз воспользовалась этим сервисом по экскурсиям, и сначала переживала все ли пройдет хорошо! Но получилось даже лучше, чем ожидала!!!!
- ВВиктория14 июня 2025Мухаммед, благодарим за организацию экскурсии в Каире. Хотели посмотреть все пирамиды и с Мухаммедом это удалось на 100%. Удобный автомобиль, интересная программа, советую!
- ВВладимир14 июня 2025Спасибо Мухаммеду за потрясающую экскурсию. Яркие приятные эмоции, впечатления от древних гробниц, пирамид, египетской культуры. Очень интересные рассказы из истории
