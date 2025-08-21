читать дальше

Во первых мне хотелось не банальную экскурсию как все предлагают, где везут на пирамид Гизы и в музей! У Махмуда же очень интересный маршрут!!! После пирамид Гизы(которые конечно тоже хотелось увидеть!) мы отправились смотреть первую пирамиду Джоссера, так еще и побывали внутри! Ощущения непередаваемые, и без толп народа! Несмотря на жару, даже дети 10 и 6 лет были восторге! Младший на следующий день предложил еще раз съездить😄 Ну и в завершении мы пообедали в деревне и это был тоже восторг! Вкусно, много и очень аутентично! Что касается Махмуда - нашего экскурсовода! Во-первых прекрасно говорит по-русски! Во-вторых, очень обонятельный и находит подход к детям. Было ощущение, что это наш хороший давний знакомый! Ну и в третьих, очень индивидуально подходит к решению проблем. В нашем случае был организован индивидуальный комфортный трансфер в Хургаду с двумя водителями! Другие моменты тоже решались без проблем! Так что от души советуем Махмуда и его незабываемый маршрут! И кстати, он же еще и фоткает хорошо