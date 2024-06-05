1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230€161 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€120 за всё до 3 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165€99 за всё до 4 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
135€81 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183€129 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215€129 за всё до 10 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220€165 за всё до 4 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399€220 за всё до 6 чел.
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
Исторические сокровища Каира: Саккара, Серапеум и Военный музей
Погрузитесь в историю древнего Египта с эксклюзивной экскурсией по Саккаре, Серапеуму и Военному музею Каира
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
180€90 за всё до 8 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177€151 за всё до 8 чел.
скидка
45%
Индивидуальная
8 часов
Загадочные некрополи пустыни: путеводитель по Саккаре, Мемфису и Дахшуру
Погрузитесь в мир древних цивилизаций с экскурсией по Саккаре, Мемфису и Дахшуру. Уникальный шанс увидеть историю на ощупь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180€99 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия «Древний Египет для детей и взрослых» в Каире
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта с экскурсией, полной удивительных открытий и историй
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Каира - в древнюю Саккару
Первая пирамида Египта, прогулка по подземному лабиринту и музей Имхотепа с любопытными артефактами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€135 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория5 июня 2024Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
- ААндрей2 июня 2024Нашим гидом на экскурсии в Дахшур был Ахмед. Как и на экскурсии в Саккаре, все было замечательно организовано. Водитель заранее
- ААндрей2 июня 2024По нашему запросу гид Саид организовал 2 отдельные экскурсии, в разные дни. Вышло все именно так, как мы планировали. Рано
- ССветлана30 мая 2024Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
- ВВера30 мая 2024Добрый день! Хочу выразить благодарность моему гиду Мухаммеду за отлично организованную экскурсию в мир удивительных пирамид! Содержательно, не уставательно, интересно, а главное очень комфортно! Мухаммед очень ответственно и творчески подходит к своей работе!
- ИИлья29 мая 2024Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
- ННиколай27 мая 2024Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
- AAleksandr26 мая 2024Хороший гид. Видно, что понимает то о чем говорит. Экскурсия была организована по высшему разряду, в том числе с ребенком
- ММелек22 мая 2024Нам очень повезло с Мухаммедом. Я сначала забронировала у Мухаммеда две экскурсии. С самого начала у нас с ним сложились
- ООльга20 мая 2024Очень понравилась экскурсия!!!! Ахмед супер гид!!! Мы очень довольны и до сих пор вспоминаем поездку, а Ахмеда вспоминаем еще чаще)))
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Пирамида Джосера в Саккаре»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каире
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Каире
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Пирамида Джосера в Саккаре" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 81 до 220 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 696 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Каире на 2024 год по теме «Пирамида Джосера в Саккаре», 696 ⭐ отзывов, цены от €81. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август