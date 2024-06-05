Пирамида Джосера в Саккаре – экскурсии в Каире

Найдено 16 экскурсий в категории «Пирамида Джосера в Саккаре» в Каире, цены от €81, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
41 отзыв
Древний Египет: Пирамиды Гизы, Мемфис, Саккара - Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя тайны древних пирамид и храмов в компании опытного гида. Индивидуальное путешествие в сердце Египта
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
230161 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Каир! Экскурсия с гибким маршрутом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
161 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Каир: Пирамиды, музеи, история
Откройте для себя Каир в комфортной экскурсии с личным гидом, адаптируя маршрут под свои интересы
Начало: В любой точке Каира/Гизы
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
120 за всё до 3 чел.
Из Каира - к пирамидам Гизы и Дахшура, в Мемфис и Саккару
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Путешествие из Каира: Пирамиды Гизы, Дахшура, Мемфис и Саккара
Вас ждет уникальное путешествие по древним памятникам Египта. Пирамиды, храмы и музеи под открытым небом раскроют тайны древних цивилизаций
Начало: Возле респишан отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
16599 за всё до 4 чел.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Древнему Египту с гидом
Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Начало: У вашего отеля или в аэропорту
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13581 за всё до 8 чел.
Пирамиды Древнего Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
95 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Пирамиды Древнего Египта
Погрузитесь в историю Древнего Египта, посетив пирамиды Джосера, Дахшура и Униса. Узнайте тайны строительства и истории фараонов
Начало: В отеле или в аэропорту, где место нахождения тури...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
150 за всё до 6 чел.
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
25 отзывов
3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара - индивидуальная экскурсия
История Египта не ограничивается только Гизой. Посетите Мемфис, Дахшур и Саккару, чтобы увидеть уникальные пирамиды и древние артефакты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Первое свидание с Каиром
🚌 На автобусе
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
198 отзывов
Первое свидание с Каиром: пирамиды, Саккара и музей
Узнайте, как строили пирамиды и кто управлял Древним Египтом. Посетите Саккару, Гизу и Каирский музей на индивидуальной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
183129 за всё до 8 чел.
Пирамиды Гизы: сокровища Египта
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
60 отзывов
Пирамиды Гизы и сокровища древнего Египта: эксклюзивное путешествие
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по пирамидам Гизы, Джосера и Мемфиса. Познакомьтесь с древней историей и культурой Египта
Начало: По договору с туристом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
215129 за всё до 10 чел.
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Египетские пирамиды: от примитивности до совершенства
Погрузитесь в историю пирамид, начиная с древнейших гробниц до величественных сооружений. Узнайте тайны Серапеума и изменившийся цвет Розовой пирамиды
Начало: От места вашего пребывания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220165 за всё до 4 чел.
Каир и окрестности за 2 дня
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
9 часов
5 отзывов
Каир и окрестности за 2 дня: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все тайны Каира за два дня! Посетите пирамиды, музеи и исторические кварталы с нашим индивидуальным гидом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
399220 за всё до 6 чел.
Лучшие места Каира: Саккара, Серапеум, Военный музей
🚗 На машине
скидка
50%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Исторические сокровища Каира: Саккара, Серапеум и Военный музей
Погрузитесь в историю древнего Египта с эксклюзивной экскурсией по Саккаре, Серапеуму и Военному музею Каира
Начало: В любом удобном для вас месте в Каире
Сегодня в 17:00
Завтра в 07:00
18090 за всё до 8 чел.
Каир как живая энциклопедия Египта
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Каир как живая энциклопедия Египта
Открыть множество Каиров и увидеть в их отражении все эпохи государства - от фараонов до наших дней
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
177151 за всё до 8 чел.
Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
🚗 На машине
скидка
45%
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Загадочные некрополи пустыни: путеводитель по Саккаре, Мемфису и Дахшуру
Погрузитесь в мир древних цивилизаций с экскурсией по Саккаре, Мемфису и Дахшуру. Уникальный шанс увидеть историю на ощупь
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18099 за всё до 8 чел.
Древний Египет для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Экскурсия «Древний Египет для детей и взрослых» в Каире
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта с экскурсией, полной удивительных открытий и историй
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
150 за всё до 8 чел.
Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
33 отзыва
Тайны Древнего Египта: пирамиды, музеи и исторические рынки Каира
Погрузитесь в мир древних цивилизаций, узнайте секреты фараонов и насладитесь красотой Египта в комфортной обстановке
Начало: Возле ресепшен отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
175105 за всё до 4 чел.
Из Каира - в древнюю Саккару
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Каира - в древнюю Саккару
Первая пирамида Египта, прогулка по подземному лабиринту и музей Имхотепа с любопытными артефактами
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
135 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Первое свидание с Каиром
    Мы ехали в Египет в первый раз и были с ребенком 8-ми лет, очень хотелось увидеть самим, и показать дочери
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    Каир и его окрестности. Знания языка английского у ребенка нет, поэтому хотели найти русскоговорящего гида. Заранее списалась с Саидом, но на наши даты он, к сожалению, не смог провести нам экскурсию, т. к. совершал Хадж. Он посоветовал -Шерифа, гида из своей команды. Пообщавшись с Саидом и Шерифом, мы сделали небольшую коррекцию маршрута, т. к. они подсказали интересные места, которые стоит посетить, а от чего можно отказаться. В итоге мы поняли, что хотим столько всего увидеть, а в один день никак не уложиться, решили увеличить экскурсию с гидом до двух дней. Об этом решении ни капли не пожалели! Нас возили на комфортабельном минивэне, в пути мы общались с Шерифом, задавали интересующие нас вопросы. Так же по нашей просьбе он завозил нас в ресторанчики с местной едой, где было очень вкусно! Так же мы благодарны Шерифу за безумное количество фоток в разных местах и ракурсах! Мы нигде не стояли в очередях, все было очень оперативно! Мы провели шикарных два дня, хоть и устали. Самое главное, что Шериф смог найти подход и заинтересовать дочь. За что ему отдельное спасибо! Экскурсии мы начинали с 8.30 утра, рекомендую вам начинать в это время. Как мне показалось, благодаря этому мы избежали толп туристов. В первый день мы посетили: Каирский музей, Коптский квартал, Каирскую цитадель и Мечеть Мухаммеда Али, прогулялись по Улице Аль-Муиз и рынку Хан эль-Халили, зашли в Мечеть аль-Хакима. А еще успели покататься на лодке по Нилу. Шериф договорился, и мы ее арендовали только для нас. Это было круто) На второй день: Мы посетили Саккару и увидели ступенчатую пирамиду Джоссера, спускались в пирамиду Унаса (она выглядит разрушенной, но внутри сохранились надписи и рисунки!) Спускались в Серапеум. Так же мы спустились в Ломанную пирамиду (Это было очень тяжело!! Но так как в ней мало людей можно останавливаться и присесть чтобы отдышаться. Не рекомендую если вы боитесь замкнутых помещений, и у вас лишний вес или давление. Но если вы хотите залезть внутрь пирамиды, то лучше это сделать здесь, а не в пирамиде Хеопса, т. к в пирамиду Хеопса идут толпы туристов и там это пройти будет еще тяжелее). А в завершении дня конечно же мы увидели знаменитые пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина, а также статую Сфинкса. Хочу отдельно отметить вечер первого дня: Шериф предложил нам экскурсию- посещение фермы Bayt Alriyf недалеко от Гизы, ужин с национальной кухней и встреча заката на Чёрной пирамиде Аменемхета III. Это было великолепно! Мы оказались в восторге, ведь это так волшебно увидеть закат в пустыне на фоне пирамид. А после мы смогли вкусно поужинать на ферме. Удобно, что у них сделан «уголок» для детей с лазилками и качелями. Оговорюсь, что мы так много поселили, потому что сами достаточно активные и по ларькам с сувенирами вообще не ходили, т. к. везти сувениры не собирались. Саид и Шериф, спасибо вам большое за два замечательных дня!!! Желаем вам процветания! Если еще поедем в Египет, то обязательно обратимся к вам!

  • А
    Андрей
    2 июня 2024
    Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
    Нашим гидом на экскурсии в Дахшур был Ахмед. Как и на экскурсии в Саккаре, все было замечательно организовано. Водитель заранее
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    приехал нас забрать. Доехали с комфортом до некрополя Дахшур. По дороге гид рассказывал нам о финиковых пальмах. Мы их наблюдали из окна машины, очень живописно. Сама экскурсия спланирована грамотно и наполнена достаточным количеством информации. Не было перегруза по датам, зато было много интересных и живых фактов про Египет древний и современный. По итогу двух дней мы остались очень довольны работой Саида и Ахмеда. Благодарим гида Саида и его команду за профессионализм, пунктуальность и честность.

  • А
    Андрей
    2 июня 2024
    Загадочные некрополи пустыни: Саккара, Мемфис и Дахшур
    По нашему запросу гид Саид организовал 2 отдельные экскурсии, в разные дни. Вышло все именно так, как мы планировали. Рано
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    утром, пока ещё не было сильной жары, мы приехали в Саккару. Осмотрели выдающиеся места и узнали их историю. Маршрут составлен грамотно, без какой-либо спешки или неудобства. Все доплаты за билеты заранее были оговорены, без сюрпризов. Машина чистая, с кондиционером и питьевой водой. Гид четко знает весь материал и умеет заинтересовать. Виден профессионализм и мастерство Саида в работе с людьми.

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше! Рекомендуем Мухаммеда всем кто выбирает гида!!! Больше Вам Спасибо!!! Было очень здорово!
    Добрый день! Очень довольны экскурсией! Благодарим Мухаммеда, за его профессионализм и доброту, мы увидели все что хотели и дальше больше!
  • В
    Вера
    30 мая 2024
    Пирамиды Древнего Египта
    Добрый день! Хочу выразить благодарность моему гиду Мухаммеду за отлично организованную экскурсию в мир удивительных пирамид! Содержательно, не уставательно, интересно, а главное очень комфортно! Мухаммед очень ответственно и творчески подходит к своей работе!
  • И
    Илья
    29 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Отличная экскурсия. Успели все посмотреть. Разумное получение информации. Эмад не заваливает фактами, органично ведет рассказ. Считаю что самое то для того что бы посмотреть основные достопримечательности.
  • Н
    Николай
    27 мая 2024
    Тайны Древнего Египта: Саккара, Гиза и музей цивилизации в Каире
    Экскурсия получилась отличной. Ахмед прекрасно знает материал, интересно рассказывает. Маршрут составлен оптимально. Мы успели осмотреть дополнительный объект: проехали к Цитадели. Отдельная благодарность водителю, движение в Каире сложное. Очень много впечатлений. Спасибо!
  • A
    Aleksandr
    26 мая 2024
    Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара из Каира
    Хороший гид. Видно, что понимает то о чем говорит. Экскурсия была организована по высшему разряду, в том числе с ребенком
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    7-ми лет. Гид мастерски общался с ребенком. Второй день попросили провести экскурсию по-взрослому и это было просто великолепно. Всегда и везде заходили и заезжали без очередей. Посмотрели все что хотели. Ребенок в восторге от Каира. Побывали в таких местах, куда не возят массового туриста.

  • М
    Мелек
    22 мая 2024
    Пирамиды Древнего Египта
    Нам очень повезло с Мухаммедом. Я сначала забронировала у Мухаммеда две экскурсии. С самого начала у нас с ним сложились
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    доверительные отношения, он легко согласился поменять даты экскурсии местами. Он очень хорошо все рассказывал, старался не упускать важную информацию. Он мастер по фотографиям. Не упускал значимые места где нам стоит фотографироваться и сам предлагал фотографировать нас. Мы его просили не возить нас по разным "сувенирным местам". Защищал нас от назойливых местных, кто предлагал свои товары или услуги по завышенной цене, сэкономил нам деньги и время на разные услуги для туристов. В конце второго дня, я попросила Мухаммеда организовать нам еще один день экскурсии в Каире, экскурсии в Луксоре, Абидосе и Дандаре и трансфер из Луксора в Хургаду. Я ему вперед заплатила все расходы и это было приличная сумма и была уверена, что он не подведет, все на честном слове. Он с его командой организовали нам качественные экскурсии. Третий день в Каире нас сопровождал Ашур, он из команды Мухаммеда. Кстати Ашур преподаватель вуза и очень грамотный специалист, прекрасно говорит по русски и все свои исторические рассказы подкреплял малоизвестными фактами. В Луксоре, Абидосе и в Дандаре нас сопровождал другой Мухаммед из команды Мухаммеда. Он отличный рассказчик и не скупой на слова,знает все легенды связанные с памятниками архитектуры. Мы получила от всех экскурсий массу информации, сделали для себя удивительные открытия. Египет это страна, которую надо обязательно посетить, а Мухаммед человек, который поможет вам не потеряться в незнакомой стране и поможет максимально разумно использовать время и деньги. Прежде чем поехать на экскурсии прочтите из открытых источников информацию об этих местах, это поможет структурировать и подкрепить увиденное и услышанные от экскурсоводов. Мы обязательно вернемся в Египет.

  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    3 в 1: Мемфис, Дахшур и Саккара
    Очень понравилась экскурсия!!!! Ахмед супер гид!!! Мы очень довольны и до сих пор вспоминаем поездку, а Ахмеда вспоминаем еще чаще)))

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Пирамида Джосера в Саккаре»

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Сколько стоит экскурсия по Каиру в июне 2024
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