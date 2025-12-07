S Stas Большое спасибо Мохамеду за оперативную организацию! Сделали то, что никто другой не смог! День в день, в тесное 30 минут предоставили опытного безопасного водителя на хорошем авто, одного из лучших русскоговорящих гидов, организовал все входные билеты, ужин в местном ресторане.

Т Тимур Замечательная и очень информативная экскурсия. Проехались по всем пирамидам которые мы просили, всë объяснили и показали.

Команда крайне заботлива и внимательна к предпочтениям, чувствовали себя просто как с родными.

Е Елена Как же нам повезло с гидом 💣. Чувствовалась полная отдача своей работе) показал нам удивительные места. Следуя не туристическому маршруту))) Узнали много нового и фотограф он просто 🔥.

И Иван Мухаммед - прекрасный гид, глубоко знает историю своей страны, историю фараонов, строительства пирамид. Кроме того, он посоветовал самые интересные места, которые стоит посетить в Египте. В общем, обратился к нему и мой отпуск удался. Советую гида, однозначно:)