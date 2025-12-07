Путешествие к самым знаковым пирамидам Древнего Египта — от первых ступенчатых усыпальниц до легендарной Гизы. Вы узнаете, как строились некрополи фараонов и какие тайны скрывают их стены. Истории о жизни, смерти и вечности — среди величественных памятников древности.
Описание экскурсииНекрополи фараонов Во время экскурсии вы посетите окрестности Гизы, Дахшура и Саккары — места, где сосредоточены самые примечательные пирамиды Египта. Мы поговорим о принципах строительства древних некрополей и о том, какое значение они имели для жизни и смерти фараонов. От первых пирамид к великим В Дахшуре вы увидите пирамиды — «Ломаную» и Красную, узнаете, кем и для кого они были построены и почему отличаются формой и цветом. В Саккаре вас ждёт пирамида Джосера — древнейшая в Египте, с её шестью ступенями и погребальными камерами, а также пирамида Униса, известная заупокойными текстами, обнаруженными на её стенах. Гиза и Большой сфинкс Кульминацией станет посещение пирамид Гизы — самых знаменитых в мире. Вы осмотрите их без спешки и узнаете, сколько времени занимало строительство, какие технологии использовались и как готовили тела фараонов к погребению. Завершит маршрут статуя Большого сфинкса — высеченная из монолитной известковой скалы, она поражает выразительностью и грандиозными размерами. Важная информация:
- Оплата за все входные билеты только в местной валюте. Дети до 6 лет бесплатно, студенты и дети 6-12 лет — 50% скидка.
- По желанию на экскурсии возможно посещение магазинов украшений, масел, катание на верблюде и конной повозке.
- Что взять с собой: удобную обувь (часть маршрута проходит по песку и каменным площадкам), головной убор, солнцезащитные очки и крем от солнца, фотоаппарат или телефон.
- Одежда: специальной экипировки не требуется; рекомендуется лёгкая одежда, закрывающая плечи — в знак уважения к культурным местам.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Саккара
- Пирамиды Дахшура
- Ломаная пирамида
- Красная пирамида
- Пирамида Джосера
- Пирамида Униса
- Пирамиды Гизы
- Статуя Большого сфинкса
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер туда и обратно
Что не входит в цену
- Входные билеты: пирамиды Дахшура - 4$ пирамида Джосера - 17$ внешний осмотр + 4$ за посещение пирамиды Гизы - 13$ внешний осмотр + 26$ за посещение пирамиды Хеопса
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Stas
7 дек 2025
Большое спасибо Мохамеду за оперативную организацию! Сделали то, что никто другой не смог! День в день, в тесное 30 минут предоставили опытного безопасного водителя на хорошем авто, одного из лучших русскоговорящих гидов, организовал все входные билеты, ужин в местном ресторане.
Т
Тимур
4 ноя 2025
Замечательная и очень информативная экскурсия. Проехались по всем пирамидам которые мы просили, всë объяснили и показали.
Команда крайне заботлива и внимательна к предпочтениям, чувствовали себя просто как с родными.
Е
Елена
26 апр 2025
Как же нам повезло с гидом 💣. Чувствовалась полная отдача своей работе) показал нам удивительные места. Следуя не туристическому маршруту))) Узнали много нового и фотограф он просто 🔥.
И
Иван
19 апр 2025
Мухаммед - прекрасный гид, глубоко знает историю своей страны, историю фараонов, строительства пирамид. Кроме того, он посоветовал самые интересные места, которые стоит посетить в Египте. В общем, обратился к нему и мой отпуск удался. Советую гида, однозначно:)
Е
Екатерина
18 фев 2025
Благодарим за наши 2 дня в Каире! Это было великолепно. Сервис на самом высоком уровне.
Мухаммад отличный гид и приятный человек! Узнали много нового и интересного.
Рекомендуем за экскурсиями обращаться к Мухаммаду.
