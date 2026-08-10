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Тайны пирамид Гизы и Великого Сфинкса (из Каира)

Узнать, как жили и готовились к вечности фараоны
Зачем древние египтяне так тщательно готовились к смерти? Как возводили гигантские усыпальницы? И какие загадки Древнего Египта до сих пор не дают спать учёным? Все ответы — у подножия пирамид и в Храме долины, который связан с погребальными ритуалами.

Однако не только о культе смерти мы будем говорить, но ещё о традициях и повседневной жизни современного Каира.
Тайны пирамид Гизы и Великого Сфинкса (из Каира)
Тайны пирамид Гизы и Великого Сфинкса (из Каира)
Тайны пирамид Гизы и Великого Сфинкса (из Каира)

Описание экскурсии

Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — единственное чудо Древнего мира, которое сохранилось до наших дней. Вы узнаете, зачем их строили, как организовывали масштабные работы и какую роль усыпальницы играли в культе фараонов.

Великий Сфинкс — загадочная фигура с телом льва и человеческим лицом. Поговорим о её символике, предназначении и легендах, которые окружают каменного стража плато.

Храм долины — древнее сооружение рядом со Сфинксом. Здесь тела фараонов готовили к погребению. Вы разберётесь в традициях мумификации и представлениях египтян о загробной жизни.

Панорамная площадка — остановимся в точке, откуда все три великие пирамиды видны одновременно. Будет время полюбоваться пустыней и сделать фотографии.

Современный Каир — по дороге я расскажу о местных обычаях, египетском менталитете и повседневной жизни мегаполиса.

Организационные детали

  • Едем на автомобиле с кондиционером. Детское кресло — по запросу
  • Входные билеты на плато Гиза оплачиваются дополнительно — $15 за чел.
  • По желанию дополним программу посещением внутренних помещений пирамид, остановкой на египетский чай или покупку сувениров — подробности в переписке
  • Традиционный обед — $10 за чел., по желанию
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$65
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби
Руби — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1732 туристов
Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.

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