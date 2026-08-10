Зачем древние египтяне так тщательно готовились к смерти? Как возводили гигантские усыпальницы? И какие загадки Древнего Египта до сих пор не дают спать учёным? Все ответы — у подножия пирамид и в Храме долины, который связан с погребальными ритуалами. Однако не только о культе смерти мы будем говорить, но ещё о традициях и повседневной жизни современного Каира.

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Описание экскурсии

Пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина — единственное чудо Древнего мира, которое сохранилось до наших дней. Вы узнаете, зачем их строили, как организовывали масштабные работы и какую роль усыпальницы играли в культе фараонов.

Великий Сфинкс — загадочная фигура с телом льва и человеческим лицом. Поговорим о её символике, предназначении и легендах, которые окружают каменного стража плато.

Храм долины — древнее сооружение рядом со Сфинксом. Здесь тела фараонов готовили к погребению. Вы разберётесь в традициях мумификации и представлениях египтян о загробной жизни.

Панорамная площадка — остановимся в точке, откуда все три великие пирамиды видны одновременно. Будет время полюбоваться пустыней и сделать фотографии.

Современный Каир — по дороге я расскажу о местных обычаях, египетском менталитете и повседневной жизни мегаполиса.

Организационные детали